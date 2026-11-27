Esztergom télen is megér egy hosszú hétvégét, különösen adventkor, amikor a Széchenyi téren a kézműves standok mellett jégpálya is működik. A város legismertebb panorámáját a Duna túlsó partjáról, Párkányból kapjuk, ahogy a Várhegyen épült bazilika a folyó fölé magasodik. Közelről a székesegyház egyik legérdekesebb részlete egy vörös márványból készült kápolna, amely évszázadokkal idősebb a mai templomnál. Egy hideg, szeles délutánra pedig ott a Duna Múzeum, ahol az is kiderül, mi mindenre fogták munkára egykor a folyó vizét.
Az esztergomi adventi vásárt 2026-ban november 27-29. között, majd december 4-6-án, 11-13-án és 18-20-án rendezik meg a Széchenyi téren. Pénteken délután, szombaton és vasárnap már déltől nyitnak a standok, ahol kézműves ajándékokat és ünnepi finomságokat kínálnak. A jégpályát november 27-én nyitják meg, a város adventi koszorújánál pedig szombatonként délután ötkor tartanak közös gyertyagyújtást. Az első szombaton, november 28-án a Kaláka karácsonyi koncertje és az Esztergomi Angyaljáték is szerepel a programban. A vásári programok ingyenesek, a korcsolyázásért fizetni kell.
A Várhegyen a bazilika méretei már kívülről feltűnnek, bent viszont a Bakócz-kápolna története külön figyelmet is megér. Bakócz Tamás érsek a XVI. század elején emeltette, a mai székesegyház építésekor pedig úgy mentették meg, hogy mintegy 1600 darabra bontották. A köveket megszámozták, majd a kápolnát az új templom részeként állították össze.
Az esztergomi bazilika kupolájából a folyóra és Párkányra is rálátni. A kilátó 2026 végéig délután négykor zár, a kupolába szóló jegyeket pedig délután háromig adják ki.
A Mária Valéria hídon gyalog is átsétálhatunk Párkányba. A mai átkelő történetének egyik fontos dátuma 1944 karácsonya: december 26-án a visszavonuló német hadsereg felrobbantotta a hidat. A három középső nyílás megsérült, és az újjáépített átkelőt csak 2001-ben adták át. Az újjáépítéskor az acélelemeket a parton szerelték össze, majd uszályokon vitték a helyükre. Az utolsó, 603 tonnás ívet 2001 nyarán emelték be. A párkányi partról a Várhegy tövében húzódó hangulatos Víziváros is jól látszik. Az esztergomi oldalon a Kis-Duna sétány a folyó mellékága mentén fut, távolabb a főág nyílt vízfelületétől.
A Duna Múzeum Vízeum című állandó kiállítása azt mutatja be, hogyan használták az emberek a vizet a mindennapokban és hogyan próbálták szabályozni a folyókat. A tárlat egyik központi darabja egy nagy vízgép, amely működés közben szemlélteti, mire lehetett hasznosítani a víz erejét. Külön egység foglalkozik az árvizekkel és azzal, hogyan alakították át a folyók medrét és környezetét.
Januárban, amikor a Széchenyi térről már eltűntek az adventi standok, a Duna-part és a város múzeumai köré ugyanúgy felépíthetünk egy hosszú hétvégét.
Nézd meg az alábbi videót is a téli Esztergomról:
A következő cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.