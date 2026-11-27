Az esztergomi Széchenyi téren négy adventi hétvégén várja a látogatókat a kézműves vásár, a jégpálya és a közös gyertyagyújtás.

A bazilikában ma is látható a reneszánsz Bakócz-kápolna, amelyet a székesegyház építésekor mintegy 1600 darabra bontottak, majd újra összeállítottak.

A Mária Valéria hídon átsétálhatunk Párkányba az esztergomi panorámáért, a Duna Múzeumban pedig egy működő vízgép mutatja meg, mire használták egykor a víz erejét.

Esztergom télen is megér egy hosszú hétvégét, különösen adventkor, amikor a Széchenyi téren a kézműves standok mellett jégpálya is működik. A város legismertebb panorámáját a Duna túlsó partjáról, Párkányból kapjuk, ahogy a Várhegyen épült bazilika a folyó fölé magasodik. Közelről a székesegyház egyik legérdekesebb részlete egy vörös márványból készült kápolna, amely évszázadokkal idősebb a mai templomnál. Egy hideg, szeles délutánra pedig ott a Duna Múzeum, ahol az is kiderül, mi mindenre fogták munkára egykor a folyó vizét.

Esztergom télen is megér egy hosszú hétvégi látogatást, hiszen ilyenkor a város látnivalói mellett az adventi vásárban is nézelődhetünk. Fotó: Shutterstock

Esztergom télen – mit érdemes megnézni?

Az esztergomi adventi vásárt 2026-ban november 27-29. között, majd december 4-6-án, 11-13-án és 18-20-án rendezik meg a Széchenyi téren. Pénteken délután, szombaton és vasárnap már déltől nyitnak a standok, ahol kézműves ajándékokat és ünnepi finomságokat kínálnak. A jégpályát november 27-én nyitják meg, a város adventi koszorújánál pedig szombatonként délután ötkor tartanak közös gyertyagyújtást. Az első szombaton, november 28-án a Kaláka karácsonyi koncertje és az Esztergomi Angyaljáték is szerepel a programban. A vásári programok ingyenesek, a korcsolyázásért fizetni kell.

A Szent Tamás-hegyen álló Fájdalmas Szűz-kápolna hangulatos téli környezetben is érdemes a látogatásra. Fotó: Shutterstock

A Várhegyen a bazilika méretei már kívülről feltűnnek, bent viszont a Bakócz-kápolna története külön figyelmet is megér. Bakócz Tamás érsek a XVI. század elején emeltette, a mai székesegyház építésekor pedig úgy mentették meg, hogy mintegy 1600 darabra bontották. A köveket megszámozták, majd a kápolnát az új templom részeként állították össze.

Az esztergomi bazilika kupolájából a folyóra és Párkányra is rálátni. A kilátó 2026 végéig délután négykor zár, a kupolába szóló jegyeket pedig délután háromig adják ki.