Az X-Faktor mentora, Solére Dárdai Blankával közös podcastjében, a Zsúr A Moszkva Téren túl egyik adásában beszélt a Celeb vagyok, ments ki innen! szereplőjéről, Fenyvesi Barnáról, és egészen kemény véleményt fogalmazott meg róla. Solére szerint Barna a toxikus férfi sztereotípiáját testesíti meg, és kifejezetten taszítja a személyisége.

Az X-Faktor 2026 zsűritagja Solére kemény kritikát fogalmazott meg Barnáról (Fotó: RTL)

Az X-faktor mentora keményen nekiment Fenyvesi Barnának

A beszélgetés során szóba került a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsor, így Fenyvesi Barna neve is előkerült. Solére nem titkolta, mennyire ellenszenves számára a szereplő, és már az első mondatával egyértelművé tette, mit gondol róla.

Ettől a Barna nevű csávótól én a falig hányok. Szerintem ő az a férfi, aki megtestesít minden olyan rossz dolgot, ami egy férfiban lehet

– jelentette ki az énekesnő, aki úgy látja, a férfi manipulatív, ráadásul szerinte olyan módon, amely akár számára sem feltétlenül tudatos. Solére így folytatta mondanivalóját:

Fenyvesi Barna a Celeb vagyok, ments ki innen 2026-os műsorában szerepelt (Fotó: RTL)

A másik pedig, hogy olyan szinten manipulatív, és nem tudom, hogy ő ezt tudja-e magáról, hogy ő milyen módon toxikusan manipulatív. És elképesztő, ahogy ő viselkedik a nőkkel. Engem borzasztóan taszít az ő személyisége

– mondta, majd egy határozott kijelentést is tett: „Ő a sztereotípia. Ő a toxikus férfi, pont” – zárta gondolatait. Kijelentésével Dárdai Blankával teljesen egyetértett, így kimondható a két énekesnőnek nem lett a kedvence Fenyvesi Barna.