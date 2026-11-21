Szeptember 20-án vette kezdetét a Sztárban Sztár 2026-os évada. Nyolc héten keresztül zajlott a verseny, amelyet végül Takács Nikolas tudott megnyerni. Azonban ezzel még nem ért véget számára ez az óriási kaland, mivel győzelme után egy héttel mér a Sztárban Sztár Gála színpadán lépett fel, ahogy ezt most vasárnap is megteszi. Sorozatban tehát ez már a tizedik vasárnap lesz, ahol Nikolas szórakoztatni fogja a közönséget.

Takács Nikolas eddig nem látott előadásra készül a Sztárban Sztár Gála második adásában (Fotó: TV2)

A Sztárban Sztár Gála ismét remek hangulatban telik majd

Ahogy azt korábban közösségi oldalán is elárulta az énekes, rendkívül nehéz feladat áll előtte. Keala Settle szerepében jelenik majd meg, akit a The Greatest Showman című mozifilmből ismerhetnek az emberek.

Személyes kapcsolatom sajnos nem volt a filmmel, amikor megkaptam a feladatot. Az elején kicsit megijedtem, mert tényleg nem ismertem a karaktert és a dalt sem. Azonban rendkívül jó üzenete van a dalnak és nagyon várom az előadást, mivel egy különleges énekesnőt kell alakítanom

– jegyezte meg a Sztárban Sztár énekese.

Vasárnap tehát Nikolas nemcsak énekesként áll majd a színpadon, hanem színészként is kipróbálhatja magát.

Takács Nikolas eddig sosem okozott csalódást rajongóinak (Fotó: TV2)

Valahogy ennyi idő után is talál motivációt Takács Nikolas

Amikor vége az adásnak, akkor nagyon fáradt vagyok, utána nap is, aztán egész héten fáradt vagyok. Amikor elérkezik a vasárnap, akkor viszont mindig tudok erőt meríteni, mivel az van ilyenkor a fejemben, hogy a közönségem miatt vagyok itt ennyi ideje és nem tehetem meg velük, hogy nem nyújtok 100%-ot

– mondta lapunknak az énekes.

Ebben a tíz hétben két különböző csapattal is versenyzett Nikolas, mivel a Sztárban Sztár mezőnye után, a Gálába is bekerült. „Más arcok vannak, de ezen kívül nem érzek más változást. Matyival szerencsére kialakult egy nagyon jó barátság közöttünk és ezt az egész korábbi csapat nevében mondhatom, hogy nagyon jó kis brigád voltunk és vagyunk is” – emelte ki Takács Nikolas.

November 22-én, vasárnap elérkezik a Sztárban Sztár Gála második adása, ahol kiderül, hogy vajon tovább menetel-e Takács Nikolas.