Takács Nikolas maszkja 3 órán át készült: „Ilyen lehet egy frissen botoxolt arccal élni”

Takács Nikolas Cher produkciója hatalmas sikert aratott a Sztárban Sztár 2026-os évadának második adásában, amely után sokan azt gondolhatták, hogy már nem lehet emelni a tétet, de az énekesnek így is sikerült újra meglepnie mindenkit. Takács Nikolas Korda György Reptér című dalát adta elő, ami szinte megszólalásig hasonlított az eredetire. Ebben persze segített a sminkmesterek fantasztikus munkája is, bár énekelni cseppet sem egyszerű egy ilyen maszk mögött. Nikolas erről mesélt most.

Takács Nikolas brillírozik a Sztárban Sztár 12. évadában, a legutóbbi adásban Korda Györgyöt alakította (Fotó: Gábor Zoltán)

Nikolas maszkjának köszönhetően nemcsak hangjában és mozdulataiban vált Korda Györggyé, de külsejében is. Ez persze elképesztő mennyiségű munkával, na meg némi kellemetlenséggel járt, de a zenész ezt egyáltalán nem bánta.

„Ez egy nagyon összetett maszk, és le a kalappal a készítők, Balázs és Kriszta előtt. Egy idő után már nehéz benne létezni, miután nagyon sok órán keresztül kell viselni, és rengeteg ragasztó van alatta. Szerintem ilyen lehet egy frissen botoxolt arccal élni, mert egy idő után azt éreztem, hogy nem bírom mozgatni az arcom. A szám a végére már kezdett kicsit szétesni, de 80 felett azért ez belefér” – viccelődött a Bors kamerái előtt.

Amíg felrakták magát a maszkot, az több mint három óra volt, és utána jött még egy fél órás haj is. A végén pedig ezt alkohollal fel kell oldani, tehát nem úgy van, hogy egyszerűen csak letéped. A ragasztót speciális oldószerrel leoldják, és csak remélem, hogy valamennyi megmarad az arcomból jövő hétre, mert egyre kopik

– mesélte nevetve a Sztárban Sztár 3. adása után.

Takács Nikolas produkciója múlt héten is teljesen lenyűgözte a Sztárban Sztár zsűrijét (Fotó: Markovics Gábor)

Takács Nikolasnak az eredeti előadó segített

És, ha mindez még nem lenne elég a sikerhez, Nikolasnak még maga az eredeti előadó és persze Balázs Klári is segített, hogy minél tökéletesebb alakítást nyújtson vasárnap.

Nagyon szerettem velük dolgozni, nagyon jó volt a forgatás, és rengeteg sztori volt, amit elmeséltek, de nyilván ez kimarad egy kisfilmből. Előadták az egész dalt, Korda Gyuri megmutatta, mit csinál a kezeivel, szóval nagyon sokat segített ez a találkozás

– mesélte az előadó, aki még a legendás énekes zakóját is megkapta a produkcióhoz.