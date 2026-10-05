JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Aurél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Takács Nikolas maszkja 3 órán át készült: „Ilyen lehet egy frissen botoxolt arccal élni”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors sztárban sztár
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 05. 18:00
MaszkTakács NikolasKorda György
Az egyedi stílusáról ismert énekes már három hete kápráztatja el a nézőket és a zsűrit adásról adásra. Pedig Takács Nikolasnak cseppet sincs könnyű dolga, Cher után most Korda Györgynek maszkírozva állt a Sztárban Sztár színpadára.
Balla Nikolett
A szerző cikkei

Takács Nikolas Cher produkciója hatalmas sikert aratott a Sztárban Sztár 2026-os évadának második adásában, amely után sokan azt gondolhatták, hogy már nem lehet emelni a tétet, de az énekesnek így is sikerült újra meglepnie mindenkit. Takács Nikolas Korda György Reptér című dalát adta elő, ami szinte megszólalásig hasonlított az eredetire. Ebben persze segített a sminkmesterek fantasztikus munkája is, bár énekelni cseppet sem egyszerű egy ilyen maszk mögött. Nikolas erről mesélt most.

Takács Nikolas a Sztárban Sztár egyik legnagyobb meglepetése.
Takács Nikolas brillírozik a Sztárban Sztár 12. évadában, a legutóbbi adásban Korda Györgyöt alakította (Fotó: Gábor Zoltán)

Nikolas maszkjának köszönhetően nemcsak hangjában és mozdulataiban vált Korda Györggyé, de külsejében is. Ez persze elképesztő mennyiségű munkával, na meg némi kellemetlenséggel járt, de a zenész ezt egyáltalán nem bánta.

„Ez egy nagyon összetett maszk, és le a kalappal a készítők, Balázs és Kriszta előtt. Egy idő után már nehéz benne létezni, miután nagyon sok órán keresztül kell viselni, és rengeteg ragasztó van alatta. Szerintem ilyen lehet egy frissen botoxolt arccal élni, mert egy idő után azt éreztem, hogy nem bírom mozgatni az arcom. A szám a végére már kezdett kicsit szétesni, de 80 felett azért ez belefér” – viccelődött a Bors kamerái előtt.

Amíg felrakták magát a maszkot, az több mint három óra volt, és utána jött még egy fél órás haj is.  A végén pedig ezt alkohollal fel kell oldani, tehát nem úgy van, hogy egyszerűen csak letéped. A ragasztót speciális oldószerrel leoldják, és csak remélem, hogy valamennyi megmarad az arcomból jövő hétre, mert egyre kopik

 – mesélte nevetve a Sztárban Sztár 3. adása után.

Takács Nikolas tökéletesen lemásolta Cher hangját és mozdulatait.
Takács Nikolas produkciója múlt héten is teljesen lenyűgözte a Sztárban Sztár zsűrijét (Fotó: Markovics Gábor)

Takács Nikolasnak az eredeti előadó segített

És, ha mindez még nem lenne elég a sikerhez, Nikolasnak még maga az eredeti előadó és persze Balázs Klári is segített, hogy minél tökéletesebb alakítást nyújtson vasárnap.

Nagyon szerettem velük dolgozni, nagyon jó volt a forgatás, és rengeteg sztori volt, amit elmeséltek, de nyilván ez kimarad egy kisfilmből. Előadták az egész dalt, Korda Gyuri megmutatta, mit csinál a kezeivel, szóval nagyon sokat segített ez a találkozás

 – mesélte az előadó, aki még a legendás énekes zakóját is megkapta a produkcióhoz.

„Igazából azt hiszem, nyolc évvel ezelőtt találkoztam velük először, és akkor vallottam nekik egyfajta emberi és szakmai szerelmet, de ezt a mai napig fenntartom. Nagyon szerethető emberek mindketten, és egyszerűen átjön az a pozitív energia, amit közvetítenek így ketten. Emellett pedig ha valaki veszi a fáradtságot, és tényleg igazán meghallgatja a Korda Gyuri dalait, a lemezeit, a rengeteg feldolgozást, amit készített, akkor látni fogja, hogy ő azért egy nagy énekes, és hihetetlen, de nagyon jó dolog, hogy még mindig ezt csinálja” – jelentette ki.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu