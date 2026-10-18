Kiderült, kit alakít Dr. Mátyás, a Sztárban Sztár versenyzője – elárulta, mitől tart a legjobban

Újabb izgalmas kihívás vár Dr. Mátyásra a Sztárban Sztár következő adásában: ezúttal a Maneskin frontemberének, Damiano Davidnak a bőrébe bújik. Az énekesnek nemcsak a hangját, hanem a különleges kisugárzását, a mozgását és a színpadi energiáját is meg kell idéznie. Bár már két alkalommal is adásgyőztes lett, a mostani feladat komoly kihívást jelent számára.

A Sztárban Sztárban Csepregi Évaként óriásit alakított Dr. Mátyás (Fotó: Gábor Zoltán)

A Sztárban Sztár 2026-os évadában kétszer volt adásgyőztes Mátyás

Dr. Mátyás nem titkolja, hogy vegyes érzésekkel fogadta a következő produkció hírét. Damiano David ugyanis nem hétköznapi előadó: erőteljes jelenléte és karakteres színpadi stílusa miatt nem elég pusztán a hangzásra koncentrálni. A versenyző egyszerre izgatott és óvatos, hiszen szeretné hitelesen visszaadni a világhírű olasz rockzenekar frontemberének személyiségét.

Damiano rendkívül karakteres előadó, akinek a színpadi jelenléte legalább annyira meghatározó, mint a hangja. Éppen ezért nagyon várom ezt a feladatot, ugyanakkor tartok is tőle, hiszen nem lesz könnyű visszaadni azt az energiát, amellyel uralja a színpadot.

Mátyás már kétszer is megszerezte az adásgyőzelmet, ami természetesen komoly visszajelzés számára. A sikerek azonban nemcsak lendületet adnak neki, hanem felelősséget is jelentenek: szeretné, ha a nézők nem csupán az átalakulásait látnák, hanem az embert is megismernék a produkciók mögött.

„Nagyon jó érzés, hogy kétszer is sikerült megnyernem az adást, hiszen ez megerősít és motivál. Ugyanakkor felelősséget is érzek emiatt. Szeretném, ha a nézők nemcsak azt látnák, hogyan teljesítek a színpadon, hanem azt is, hogy milyen ember vagyok valójában. Nem akarom azt a látszatot kelteni, hogy tökéletes vagyok, mert én is ugyanúgy megélem a jó és a rossz napokat, és nekem is vannak félelmeim. Egyvalami viszont biztos: amit csinálok, azt teljes szívből teszem.”

Dr. Mátyás egy teljesen új oldalát mutatja meg vasárnap (Fotó: TV2)

A Sztárban Sztár zsűrije legutóbb nem volt elégedett a produkciójával

A múlt heti adás nem úgy sikerült Mátyás számára, ahogyan előzetesen eltervezte. A produkció érzelmileg is megviselte, ám a versenyzőnek nem sok ideje maradt arra, hogy a történteken rágódjon. A feladatok ugyanis egyre sűrűsödnek, így már a következő átalakulásra kell összpontosítania.

Sikerült továbblépnem, mert egyszerűen nincs időm a múlt héten történteken rágódni. Most már dupla feladatok várnak ránk, és jóval többet kell dolgoznunk, mint korábban, ezért teljes erővel a következő produkcióra koncentrálok.

A nehézségek ellenére összességében élvezi a műsort, és úgy érzi, kifejezetten jól áll neki, hogy hétről hétre más karakterek bőrébe bújhat. Számára ez nem teher, hanem játék és lehetőség arra, hogy új oldalait mutassa meg.