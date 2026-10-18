Kiderült, kit alakít Dr. Mátyás, a Sztárban Sztár versenyzője – elárulta, mitől tart a legjobban

Újabb izgalmas kihívás vár Dr. Mátyásra a Sztárban Sztár következő adásában: ezúttal a Maneskin frontemberének, Damiano Davidnak a bőrébe bújik. Az énekesnek nemcsak a hangját, hanem a különleges kisugárzását, a mozgását és a színpadi energiáját is meg kell idéznie. Bár már két alkalommal is adásgyőztes lett, a mostani feladat komoly kihívást jelent számára.
Dr. Mátyás nem titkolja, hogy vegyes érzésekkel fogadta a következő produkció hírét. Damiano David ugyanis nem hétköznapi előadó: erőteljes jelenléte és karakteres színpadi stílusa miatt nem elég pusztán a hangzásra koncentrálni. A versenyző egyszerre izgatott és óvatos, hiszen szeretné hitelesen visszaadni a világhírű olasz rockzenekar frontemberének személyiségét.
Damiano rendkívül karakteres előadó, akinek a színpadi jelenléte legalább annyira meghatározó, mint a hangja. Éppen ezért nagyon várom ezt a feladatot, ugyanakkor tartok is tőle, hiszen nem lesz könnyű visszaadni azt az energiát, amellyel uralja a színpadot.
Mátyás már kétszer is megszerezte az adásgyőzelmet, ami természetesen komoly visszajelzés számára. A sikerek azonban nemcsak lendületet adnak neki, hanem felelősséget is jelentenek: szeretné, ha a nézők nem csupán az átalakulásait látnák, hanem az embert is megismernék a produkciók mögött.
„Nagyon jó érzés, hogy kétszer is sikerült megnyernem az adást, hiszen ez megerősít és motivál. Ugyanakkor felelősséget is érzek emiatt. Szeretném, ha a nézők nemcsak azt látnák, hogyan teljesítek a színpadon, hanem azt is, hogy milyen ember vagyok valójában. Nem akarom azt a látszatot kelteni, hogy tökéletes vagyok, mert én is ugyanúgy megélem a jó és a rossz napokat, és nekem is vannak félelmeim. Egyvalami viszont biztos: amit csinálok, azt teljes szívből teszem.”
A múlt heti adás nem úgy sikerült Mátyás számára, ahogyan előzetesen eltervezte. A produkció érzelmileg is megviselte, ám a versenyzőnek nem sok ideje maradt arra, hogy a történteken rágódjon. A feladatok ugyanis egyre sűrűsödnek, így már a következő átalakulásra kell összpontosítania.
Sikerült továbblépnem, mert egyszerűen nincs időm a múlt héten történteken rágódni. Most már dupla feladatok várnak ránk, és jóval többet kell dolgoznunk, mint korábban, ezért teljes erővel a következő produkcióra koncentrálok.
A nehézségek ellenére összességében élvezi a műsort, és úgy érzi, kifejezetten jól áll neki, hogy hétről hétre más karakterek bőrébe bújhat. Számára ez nem teher, hanem játék és lehetőség arra, hogy új oldalait mutassa meg.
„A múlt hetet leszámítva nagyon jól érzem magam, és kifejezetten élvezem a versenyt. Egyáltalán nem megterhelő számomra, hogy mások bőrébe bújjak, inkább szórakoztat az egész folyamat.”
A következő adásban tehát egy újabb karakteres előadó megformálása vár Dr. Mátyásra. Hogy mennyire sikerül elkapnia Damiano David egyedi stílusát, és megszerzi-e a harmadik adásgyőzelmét, az a Sztárban Sztár színpadán kiderül ma este.
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