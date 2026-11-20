November 20-án, péntek este rendezik a Creator Awards 2026-os díjátadóját. Zenészek, pénzügyi szakértők, influenszerek, műsorvezetők és még zsűritagok is ellátogattak az eseményre, ahol közölük is többen jelölést kaptak a 12 díj egyikére. A Bors is jelen van a rendezvényen, így első kézből tudjuk megmutatni, hogy milyen is az idei Creator Awards díjátadó.

2026.11.20 Creator Awards gála

Fotó: Hatlacki Balázs

Ők a Creator Awards 2026-os átadójának jelöltjei

Top Instagram: Gelencsér Tímea , Kármán Odett és Marics Peti

, és Top TikTok: Csingisz Dordzsceren , Radics Zsombor és a Verebélyi Vivi és Nagy Norbi páros

, és a és páros Top Video Creator: Hámori Barbara - Az én kék zónám, Márkó és Barna párosa és a TRIO

- Az én kék zónám, és párosa és a Best Female: Skiba Noémi , Nyári Dia és Pap Dorci

, és Best Male: Ember Márk , Huszár Henrik és Varga Csaba

, és Wellbeing: Dr. Pető Botond , Mélylevegő projekt és Greens of Daisy

, és Gastro: Varga Csaba , Mit főz Nóra? és Lili Lantos

, és Culture/Travel/News: Schumacher Vanda , Héja Szabolcs és Katz Dávid

, és Rising Star: Gordán Bori , The Bravo Girl és Sipos Orsi

, és Skinfluencer: Szabó Doris , Okosszépség Dóri és Skins by Vivi

, és Finance/Business: Balogh Petya , Tikos Gergő és Gyarmati Fanni

, és Music to Social: Nagy Bogi, Dr. Mátyás és Marics Peti

A jelöltek közül majdnem mindenki megjelent az eseményen, ám a kategóriáknak csak egy győztese lehet.

2026.11.20 Creator Awards gála

Fotó: Hatlacki Balázs

Így lehetett elnyerni a díjakat

Idén szeptemberben jelentették be hivatalosan a jelölteket, akiket októberben a közönség és a szakmai zsűri szűkített le három emberre. A mai napon pedig közülük is kikerülnek a végső győztesek.

Annyi biztos, hogy a két műsorvezető, Köllő Babett és Pető Brúnó munkája profi és humoros lesz, miattuk nem kell izgulnia senkinek.

Az influenszerek egész évben várnak arra, hogy Creator Awards díjat nyerjenek, ám a mezőny nagyon túltelített, mivel egyre többen kezdtek el ezzel a munkássággal foglalkozni. A fentebb felsorolt emberek közül pedig valakiknek összejön a siker a mai este folyamán.