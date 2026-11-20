November 20-án, péntek este rendezik a Creator Awards 2026-os díjátadóját. Zenészek, pénzügyi szakértők, influenszerek, műsorvezetők és még zsűritagok is ellátogattak az eseményre, ahol közölük is többen jelölést kaptak a 12 díj egyikére. A Bors is jelen van a rendezvényen, így első kézből tudjuk megmutatni, hogy milyen is az idei Creator Awards díjátadó.
A jelöltek közül majdnem mindenki megjelent az eseményen, ám a kategóriáknak csak egy győztese lehet.
Idén szeptemberben jelentették be hivatalosan a jelölteket, akiket októberben a közönség és a szakmai zsűri szűkített le három emberre. A mai napon pedig közülük is kikerülnek a végső győztesek.
Annyi biztos, hogy a két műsorvezető, Köllő Babett és Pető Brúnó munkája profi és humoros lesz, miattuk nem kell izgulnia senkinek.
Az influenszerek egész évben várnak arra, hogy Creator Awards díjat nyerjenek, ám a mezőny nagyon túltelített, mivel egyre többen kezdtek el ezzel a munkássággal foglalkozni. A fentebb felsorolt emberek közül pedig valakiknek összejön a siker a mai este folyamán.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.