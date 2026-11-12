3000 év után csomagolták ki a Fonott Hölgy múmiáját - elképesztő dolgot fedeztek fel a kutatók

Feltárultak a Fonott Hölgyként ismert ókori egyiptomi nő titkai, miután a tudósok nagy felbontású CT-vizsgálatok segítségével digitálisan kicsomagolták a földi maradványait. A kutatók abban a reményben vizsgálták meg a vélhetően Egyiptom 18. és 21. dinasztiája közötti időszakból származó múmiát, hogy nyomokra bukkannak az életével és halálával kapcsolatban

3000 év után csomagolták ki a Fonott Hölgy múmiáját. (Képünk illusztráció) Fotó: Bridgeman Images via AFP

3000 év után csomagolták ki a Fonott Hölgy múmiáját

Egyik legfigyelemreméltóbb jellegzetessége ennek az ókori leletnek a hosszú, befont haja, amely több mint 3000 éven át épségben megmaradt. Azonban egy különösen izgalmas felfedezés a nő fogaiból származik: ezek erősen kopottak és sérültek voltak, valószínűleg az ókori Egyiptomban megszokott, durva szemcséjű, homokkal teli étrend következményeként. A vizsgálatok ínybetegséget, egy törött zápfogat és egy a torok felé elmozdult metszőfogat is feltártak.

A kutatók úgy vélik, hogy ezek a szokatlan fogászati jellegzetességek arra utalhatnak, hogy az elhunyt egy ősi temetkezési rítusban vett részt.

Fogkopást és patológiás elváltozásokat észleltünk, amelyek valószínűleg az ókori egyiptomiak koptató hatású étrendjét tükrözik, a különleges fogászati leletek pedig a "szájmegnyitás" rituáléjában való részvételre utalnak

- írta a kutatócsoport a Radiology Case Reports című szakfolyóiratban.

Ezt a gyakorlatot a halál után végezték el, és az volt a célja, hogy visszaállítsa az elhunyt érzékszerveit a túlvilági létre.

A nőt eredetileg egyiptomi múmiák között fedezték fel, majd 1860-ban Kanadába hozták. Úgy tartják, hogy Kr. e. 1292 és 1077 között élt - nagyjából 3000-3300 évvel ezelőtt. A kutatócsoport CT-vizsgálatokat használt a maradványok belsejébe való betekintéshez, anélkül, hogy kárt okoznának azokban.

Az elemzés kimutatta, hogy a teste kivételesen jó állapotban maradt fenn, mind a csontok, mind a lágy szövetek még láthatók. A felvételek kimutatták, hogy a balzsamozók a belső szerveinek egyes részeit, köztük a máj maradványait is a testben hagyták. Szárított agyszövetet is találtak, ami arra utal, hogy az agyát soha nem távolították el a mumifikálás során.