Rubint Réka elárulta, hogy van most: „Minden nap ajándék”

Hosszú idő után adott interjút a négy évvel ezelőtt dagnatos betegséggel diagnosztizált fitneszlady. Rubint Réka betegsége nemcsak fizikailag, de testileg is megterhelő, a sztáranyuka azonban nem adja fel. Számára nem opció, hogy nem gyógyul meg.

Rubint Réka paróka nélkül lehet már, kinőtt a haja, imádja süni frizuráját

(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Rubint Réka állapotáról vallott

2022-ben daganatos betegséget diagnosztizáltak a sztáranyukánál

Kemót, sugárkezelést kapott

Családja mindenben támogatja, de nem akarja terhelni őket

Hosszú idő után adott interjút Rubint Réka jelenlegi állapotáról

Rubint Réka: Ez az én harcom, nem a családomé!

Négy évvel ezelőtt egy pillanat alatt megváltozott a Schobert Norbert családjának élete. Amikor az orvos kimondta, hogy Rubint Réka rákos, az első pillanatban fel sem fogta a sztárnyuka. Agresszív lágyrész szarkóma a diagnózis, ami ellen azóta is elképesztő erővel küzd a nagybeteg híresség. A hot! magazin mélyinterjújában megrendítő őszinteséggel beszélt állapotáról, küzdelméről és arról is, hogyan mondta el gyermekeinek: daganatos betegséggel küzd.

Négy évvel ezelőtt egy pillanat alatt változott meg minden az életedben. Hogy vagy most?

Köszönöm szépen, jól vagyok. Persze mihez képest? Mindig azt mondom, hogy a tegnaphoz képest is jobban vagyok. 2022. október 8-án estünk ki a Dancing with the Starsból, két nappal később mentem orvoshoz, mert nagyon köhögtem, beszélni is alig tudtam. Újabb két nap múlva visszahívtak kontrasztanyagos CT-vizsgálatra, onnan indult a rémálom – rettenetesen váratlanul ért. Mint a legtöbb ember fejében, az enyémben is a rák egyenlő a halállal. Amikor megtudtam a diagnózist, én ezt az egyenlőségjelet áthúztam. Ez egy fontos lépés volt. Eldöntöttem, hogy igen, mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a félelmeim ne uralkodjanak el rajtam!



Hogyan mondta el Rubint Réka betegségét a gyerekeinek?

Kifelé ugyanazzal a mosollyal fordulsz az emberek felé. Vannak hullámvölgyek?

Hogy a fenébe ne lennének? Gondold el, amikor kimész a mosdóba éjszaka, és síri csönd van, egyedül vagy a gondolataiddal. Olyankor mindig tudatosul bennem, hogy ez nem egy álom, ez tényleg velem történik, kőkemény! De sosem voltam az az ember, akit a teher, a gondok összenyomnak – én olyankor válok még erősebbé. A legnehezebb az volt, hogyan mondjam el a gyerekeimnek. Amikor kiderült a diagnózis, Lara 18 éves volt, Norbika 16, Zalán csak 11. Mit mondasz el, mit nem mondasz el, hogy az igazságot mondd, de ne ijeszd meg őket, hogy ne aggódjanak? Tudatosítani akartam bennük, hogy ez az én harcom, az én feladatom, nem a családomé – ne aggódjanak, meg fogom oldani, minden rendben lesz! Amikor azt kérdezték, hogyan tudnak segíteni, azt válaszoltam, hogy csak legyenek jó gyerekek. Egy biztos: az elmúlt négy évben a gyermekeim felnőttek... Annyit tapasztaltak a betegségem által, mint más az egész élete során.