Ezt mindenki elrontja: ennyi idő után kellene lecserélni a fogkefédet valójában

Szakértők szerint a legtöbben nincsenek tisztában vele, hogy egy fogkefe élettartama nem addig tart, amíg tönkre nem megy az eszköz. A fogkefe hatékonysága idővel fokozatosan csökken, ezért nem érdemes megvárni, amíg teljesen elhasználódik. Cikkünkben megmutatjuk, mennyi az annyi!
Szinte minden embernek napi rutin az esti- és reggeli fogmosás, jobb esetben az étkezések utáni szájtisztítás. Van azonban egy apróság, amire sokan egyáltalán nem figyelnek: túl sokáig használják ugyanazt a fogkefét. Sokan csak akkor cserélik le, amikor már látványosan szétállnak a sörtéi, mások pedig addig használják, amíg el nem fogy a fogkrém vagy véletlenül eszükbe nem jut egy drogériai bevásárlásnál. A fogorvosok szerint ez nem a legjobb stratégia. A szakmai ajánlások alapján a fogkefét rendszeresen cserélni kell, még akkor is, ha első ránézésre nem tűnik elhasználtnak.
A fogorvosok szerint 4 havonta van szükség cserére
Az American Dental Association fogorvosi szaklap ajánlása szerint a hagyományos fogkeféket és az elektromos fogkefék cserélhető fejeit nagyjából három-négy havonta érdemes lecserélni. Ha a sörték már korábban eldeformálódnak vagy szétállnak, nem szabad kivárni ezt az időszakot sem.
A válasz egyszerű: mert az elkopott fogkefe rosszabbul tisztít. A sörték használat közben fokozatosan elveszítik eredeti formájukat, meghajlanak, szétterülnek, így kevésbé hatékonyan érik el a fogak közötti réseket és az íny vonalát. Ez azt jelenti, hogy több lepedék maradhat a fogakon még akkor is, ha ugyanannyi ideig és ugyanolyan alaposan mosunk fogat, mint korábban. A probléma azért különösen fontos, mert a lepedék hosszabb távon fogkővé alakulhat, ami növelheti a fogszuvasodás és az ínybetegségek kialakulásának kockázatát. A fogkefe rendszeres cseréje tehát nemcsak higiéniai kérdés, hanem a megfelelő szájápolás egyik alapfeltétele is.
A három-négy hónapos szabály nem kőbe vésett határidő. Bizonyos esetekben érdemes azonnal új fogkefét elővenni. Ilyen például, ha a sörték már néhány hét alatt látványosan szétállnak. Ez gyakran arra utal, hogy túl erősen nyomjuk a fogainkhoz a fogkefét mosás közben. A túl erős dörzsölés nemcsak a fogkefét teszi tönkre hamarabb, hanem az ínyt is irritálhatja. Brit szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy betegségek, illetve bizonyos szájüregi fertőzések után célszerű azonnal lecserélni a fogkefét. Így csökkenthető annak az esélye, hogy a kórokozók hosszabb ideig a fogkefén maradjanak.
A gyerekek fogkeféjére szintén érdemes fokozottan figyelni. A kicsik általában erősebben használják a fogkefét, ezért a sörték gyorsabban elhasználódhatnak, így gyakrabban lehet szükség cserére.
Ahogy egy kopott ablaktörlő sem töröl megfelelően, úgy a szétálló sörtéjű fogkefe sem végzi el olyan jól a feladatát, mint új korában. Éppen ezért a legegyszerűbb megoldás, ha a fogkefe cseréjét évszakváltáshoz vagy visszatérő eseményhez kötjük. Ha például háromhavonta új fogkefét veszünk, jó eséllyel nem fogjuk elfelejteni a cserét, és a fogmosás hatékonysága is megmarad. Ha pedig van már a fiókban 3-4 darab bontatlan állapotban, akkor még kevesebb az esélye, hogy elfelejtjük lecserélni.
Így tárold helyesen a fogkefédet
Ne aggódj, ha gyakrabban cseréled le a fogkeféd, akkor sem kell megszabadulnod a régitől! Korábbi cikkünkben számtalan módját bemutattuk a fogkefe újrahasznosításának a ház körül! Kattints ide, ha kíváncsi vagy a részletekre!
Ha pedig kíváncsi vagy rá, hogyan kell helyesen fogat mosni, akkor nézd meg ezt a videót:
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