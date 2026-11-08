Ezt mindenki elrontja: ennyi idő után kellene lecserélni a fogkefédet valójában

Sokan akkor cserélik csak le a fogkeféjüket, ha már mindenfelé állnak a sörtéi és érezhetően csökkent a hatékonysága.

A fogorvosok szerint a szájhigiénia megtartása érdekében sokkal gyakrabban kellene új eszközre váltani.

Utánajártunk, meddig lehet használni egy fogkefét, és mikor jön el a váltás ideje.

Szakértők szerint a legtöbben nincsenek tisztában vele, hogy egy fogkefe élettartama nem addig tart, amíg tönkre nem megy az eszköz. A fogkefe hatékonysága idővel fokozatosan csökken, ezért nem érdemes megvárni, amíg teljesen elhasználódik. Cikkünkben megmutatjuk, mennyi az annyi!

A fogkefe-csere ideje korábban kellene, hogy jöjjön, mint a legtöbben gondolják. Fotó: Pixabay

Mikor kell új fogkefe? A fogorvosok konkrét ajánlásokat adnak

Szinte minden embernek napi rutin az esti- és reggeli fogmosás, jobb esetben az étkezések utáni szájtisztítás. Van azonban egy apróság, amire sokan egyáltalán nem figyelnek: túl sokáig használják ugyanazt a fogkefét. Sokan csak akkor cserélik le, amikor már látványosan szétállnak a sörtéi, mások pedig addig használják, amíg el nem fogy a fogkrém vagy véletlenül eszükbe nem jut egy drogériai bevásárlásnál. A fogorvosok szerint ez nem a legjobb stratégia. A szakmai ajánlások alapján a fogkefét rendszeresen cserélni kell, még akkor is, ha első ránézésre nem tűnik elhasználtnak.

A fogorvosok szerint 4 havonta van szükség cserére Az American Dental Association fogorvosi szaklap ajánlása szerint a hagyományos fogkeféket és az elektromos fogkefék cserélhető fejeit nagyjából három-négy havonta érdemes lecserélni. Ha a sörték már korábban eldeformálódnak vagy szétállnak, nem szabad kivárni ezt az időszakot sem.

Miért nem érdemes tovább használni?

A válasz egyszerű: mert az elkopott fogkefe rosszabbul tisztít. A sörték használat közben fokozatosan elveszítik eredeti formájukat, meghajlanak, szétterülnek, így kevésbé hatékonyan érik el a fogak közötti réseket és az íny vonalát. Ez azt jelenti, hogy több lepedék maradhat a fogakon még akkor is, ha ugyanannyi ideig és ugyanolyan alaposan mosunk fogat, mint korábban. A probléma azért különösen fontos, mert a lepedék hosszabb távon fogkővé alakulhat, ami növelheti a fogszuvasodás és az ínybetegségek kialakulásának kockázatát. A fogkefe rendszeres cseréje tehát nemcsak higiéniai kérdés, hanem a megfelelő szájápolás egyik alapfeltétele is.