London ünnepi díszben: mutatjuk a legszebb látnivalókat az adventi időszakra – Galéria

London karácsonyi fényei és ünnepi kirakatai decemberben külön sétát is megérnek.

A városnézést a Covent Gardenben egy Diótörő-előadással koronázhatjuk meg.

A London Eye, Little Venice és Camden Market felkeresését igazítsuk az ünnepi nyitvatartáshoz.

London decemberben izgalmas választás, ha az ajándékvásárlást városnézéssel és kulturális programokkal kötnénk össze. Az Oxford Street és a Regent Street ünnepi díszkivilágítása miatt a belvárosban sötétedés után is érdemes hosszabb sétát terveznünk. A kirakatok előtt sokan megállnak, a népszerű üzletekben pedig karácsonyhoz közeledve egyre nagyobb a forgalom. Vásárolni ezért célszerű hétköznap délelőtt indulnunk, a fényeket ráérünk később megnézni. A szabadtéri programok közé iktassunk be egy teázást vagy egy áruházi nézelődést is.

London decemberben is tökéletes választás, mert a város borús időben is izgalmas.

Fotó: Etédi Alexa

London decemberben: mit érdemes megnézni?

Kezdjük a sétát a Regent Streeten, majd térjünk be a közeli Liberty áruházba. A jellegzetes ál-tudor stílusú épületben lakberendezési tárgyak és gondosan válogatott ajándékok között böngészhetünk. Az Oxford Streeten a Selfridges látványos kirakatai vonzzák a tekintetet, Knightsbridge-ben pedig a Harrods kínál elegáns környezetet az ünnepi vásárláshoz. Utóbbi élelmiszercsarnokaiban akkor is érdemes körülnézni, ha a luxuscikkek helyett csak valamilyen finomságot vinnénk haza, vagy egyszerűen csak elmerülnénk a látványban.

A Covent Garden karácsonyfája és feldíszített vásárcsarnoka szintén megér egy kitérőt. Az itteni boltok és éttermek felkeresését összeköthetjük egy Diótörő-előadással a Royal Opera House-ban. A Royal Ballet Csajkovszkij zenéjére készült balettje 2026. december 3. és 2027. január 13. között szerepel a műsoron. A jegyet – áruk £10 (kb. 4 650 Ft) és £238 (110 700 Ft) között mozog az ülőhelytől függően – érdemes az utazás szervezésekor lefoglalnunk, és ehhez igazítanunk az esti programot.

Csajkovszkij Diótörője tökéletes megkoronázása lehet a londoni kiruccanásnak a Covent Gardenben.

Fotó: Etédi Alexa

London látnivalói: panoráma, csatornapart és piaci forgatag

A klasszikus városnézésről télen sem kell lemondanunk. A Temze partján tett séta után üljünk fel a London Eye-ra: világosban a város épületeit figyelhetjük meg, sötétedés után a kivilágított panorámában gyönyörködhetünk. December 25-én azonban az óriáskerék zárva tart.