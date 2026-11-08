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London ünnepi díszben: mutatjuk a legszebb látnivalókat az adventi időszakra – Galéria

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 08. 16:30
városlátogatásünnepi készülődésLondontéli hangulat
Sétáljunk végig a kivilágított bevásárlóutcákon, nézzünk be a híres áruházakba, majd zárjuk az estét egy balett előadással. Mutatjuk, mit tartogat London decemberben, akár karácsony előtt, akár az ünnepek alatt érkezzünk.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • London karácsonyi fényei és ünnepi kirakatai decemberben külön sétát is megérnek.
  • A városnézést a Covent Gardenben egy Diótörő-előadással koronázhatjuk meg.
  • A London Eye, Little Venice és Camden Market felkeresését igazítsuk az ünnepi nyitvatartáshoz.

London decemberben izgalmas választás, ha az ajándékvásárlást városnézéssel és kulturális programokkal kötnénk össze. Az Oxford Street és a Regent Street ünnepi díszkivilágítása miatt a belvárosban sötétedés után is érdemes hosszabb sétát terveznünk. A kirakatok előtt sokan megállnak, a népszerű üzletekben pedig karácsonyhoz közeledve egyre nagyobb a forgalom. Vásárolni ezért célszerű hétköznap délelőtt indulnunk, a fényeket ráérünk később megnézni. A szabadtéri programok közé iktassunk be egy teázást vagy egy áruházi nézelődést is.

London decemberben borús, de látványos.
London decemberben is tökéletes választás, mert a város borús időben is izgalmas.
Fotó: Etédi Alexa

London decemberben: mit érdemes megnézni?

Kezdjük a sétát a Regent Streeten, majd térjünk be a közeli Liberty áruházba. A jellegzetes ál-tudor stílusú épületben lakberendezési tárgyak és gondosan válogatott ajándékok között böngészhetünk. Az Oxford Streeten a Selfridges látványos kirakatai vonzzák a tekintetet, Knightsbridge-ben pedig a Harrods kínál elegáns környezetet az ünnepi vásárláshoz. Utóbbi élelmiszercsarnokaiban akkor is érdemes körülnézni, ha a luxuscikkek helyett csak valamilyen finomságot vinnénk haza, vagy egyszerűen csak elmerülnénk a látványban.

A Covent Garden karácsonyfája és feldíszített vásárcsarnoka szintén megér egy kitérőt. Az itteni boltok és éttermek felkeresését összeköthetjük egy Diótörő-előadással a Royal Opera House-ban. A Royal Ballet Csajkovszkij zenéjére készült balettje 2026. december 3. és 2027. január 13. között szerepel a műsoron. A jegyet – áruk £10 (kb. 4 650 Ft) és £238 (110 700 Ft) között mozog az ülőhelytől függően – érdemes az utazás szervezésekor lefoglalnunk, és ehhez igazítanunk az esti programot.

A Covent Garden nézőtere előadás előtt.
Csajkovszkij Diótörője tökéletes megkoronázása lehet a londoni kiruccanásnak a Covent Gardenben.
Fotó: Etédi Alexa

London látnivalói: panoráma, csatornapart és piaci forgatag

A klasszikus városnézésről télen sem kell lemondanunk. A Temze partján tett séta után üljünk fel a London Eye-ra: világosban a város épületeit figyelhetjük meg, sötétedés után a kivilágított panorámában gyönyörködhetünk. December 25-én azonban az óriáskerék zárva tart.

Nyugodtabb sétához keressük fel Little Venice csatornapartját, a vízen sorakozó lakóhajókkal. Másfajta élményt kínál a Camden Market: a vintage ruhák, kézműves tárgyak és nemzetközi ételeket kínáló standok között könnyen eltelik néhány óra. Hétvégén nagyobb tömegre számítsunk, ezért a kényelmesebb nézelődéshez itt is jobb választás lehet egy hétköznap.

A londoni Little Venice csatornapartja lakóhajókkal.
Little Venice csatornapartja csendes sétát kínál London egyik leghangulatosabb környékén. 
Fotó: Etédi Alexa

Az ünnepek idején is érdemes Londonba utaznunk, december 25-ét viszont külön tervezzük meg. Aznap nem jár a megszokott tömegközlekedés, és a legtöbb látnivaló zárva tart. Erre a napra válasszunk a szállásunkról gyalog elérhető sétaútvonalat, az étkezés lehetőségéről pedig előre gondoskodjunk.

London áruházai, így például a Harrods is ünnepi kínálattal várnak már decemberben.
London karácsonyi fényei hangulatos esti sétára csábítanak.
A Covent Garden környéke is lassan ünnepi díszben pompázik. Itt ne hagyjuk ki a piacot se!
A Covent Garden fedett piacán üljünk be egy meleg teára, ami új erőt ad a város felfedezéséhez.
Igazi karácsonyi hangulatot nyújtanak a város több pontján is felállított suínes, klasszikus körhinták.
A városlátogatás csúcspontja lehet egy ünnepi Dióörő előadás a Royal Opera House-ban.
A Camden Market mókás karácsonyi díszletekkel vár a bohém negyed forgatagában.
Ha túl hideg lenne, vagy eső akadályozná a felhőtlen városnézést, üljünk fel a brit főváros híres óriáskerekére, a Lndon Eye-ra.
A Covent Garden fedett piacának ünnepi forgataga.
A lakóházak ajtóin is szebbnél szebb karácsonyi koszorúkkal, ünnepi dekorációkkal találkozhatunk.
Galéria: London decemberben: a karácsonyi fényeken túl is van mit nézni
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London áruházai, így például a Harrods is ünnepi kínálattal várnak már decemberben.

 

Nézd meg a videót is a karácsonyi hangulatú Londonról:

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