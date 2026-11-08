Csernobil-szintű katasztrófát hozhat hamarosan a mesterséges intelligencia, figyelmeztet a Nobel-díjas tudós

Geoffrey Hinton szerint az emberiségnek a következő évtizedben, de akár már jóval korábban szembe kell néznie azzal, hogy képes-e megfelelően kezelni a mesterséges intelligencia veszélyeit. A tudós attól tart, hogy egy komolyabb incidens akár az elektromos hálózatot vagy a pénzügyi rendszert is megbéníthatja.

A tudós szerint a mesterséges intelligencia okozta katasztrófa már jövőre bekövetkezhet - Illusztráció

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Hinton egy esetleges, csernobili katasztrófához hasonlítható eseményről beszélt, amely szerinte akár még idén vagy jövőre bekövetkezhet.

Ez nem nukleáris balesetet jelentene, hanem például egy mesterséges intelligencia által támogatott támadást az energiarendszer ellen, amely súlyos áramszünetet okozhat, vagy egy olyan pénzügyi kibertámadást, amely akár egy hétre megbéníthatja a bankrendszert.

A technológiai cégek vezetőit is bírálta

A tudós élesen kritizálta a nagy mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalatok vezetőit, akik szerinte a biztonsági szempontok helyett a piaci versenyt és a profitot helyezik előtérbe. Sam Altmanről, az OpenAI vezetőjéről azt mondta, egyáltalán nem bízik benne, és úgy véli, hogy a nagy technológiai cégek vezetői tisztában vannak a veszélyekkel, mégsem tesznek eleget azok elhárításáért.

Hinton azt is mondta, sokkal szigorúbb szabályokhoz kellene kötni a fejlesztések ellenőrzését.

A gyógyszerek engedélyezéséhez hasonló rendszert tartana szükségesnek, amelyben a vállalatoknak független hatóság előtt kell bizonyítaniuk, hogy az új modellek több hasznot hoznak, mint amennyi kárt okozhatnak – írja a Guardian.

Tömeges munkanélküliség és társadalmi egyenlőtlenség is jöhet

A kutató szerint a mesterséges intelligencia akár rendkívüli jólétet is teremthet, ha sikerül megfelelően kezelni a kockázatokat. Ellenkező esetben azonban tömeges munkanélküliség, jelentős társadalmi egyenlőtlenség és súlyos konfliktusok alakulhatnak ki.

Hinton nem tartja magát pesszimistának, és úgy véli, az emberiség még mindig képes irányítani a technológia fejlődését. Ehhez azonban jelentős erőfeszítésekre és nemzetközi együttműködésre lenne szükség. Azt is hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia egy rendkívül ígéretes jövőt is megnyithat, amelyben az emberek számára korábban elképzelhetetlen lehetőségek válnak elérhetővé.