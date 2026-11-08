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A Báthoriak városa ősszel is tartogat látnivalót: mutatjuk a novemberi Nyírbátort – Galéria

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 08. 12:00
városlátogatásőszi hangulatNyírbátor
Nézzük meg közelebbről a Báthoriak ősi fészkét, a sárkányos szobrokat, a gótikus templomot és a hatalmas fa harangtornyot! Nyírbátor ősszel egy ráérős városi sétához is jó úti cél: galériánkban megmutatjuk, miért érdemes felkeresni.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Nyírbátor ősszel csendesebb úti cél, nyugodtabban felfedezhetjük a történelmi központ látnivalóit.
  • A gótikus református templom és a mellette álló fa harangtorony a séta kihagyhatatlan állomása.
  • A Várostörténeti sétány szobrai a Báthoriak történetét és a helyi legendákat idézik fel.

Nyírbátor ősszel csendesebb arcát mutatja, a késő őszi időszakban kevesebb látogatóval osztozunk a látnivalókon. A templomok körül kényelmesen megállhatunk fényképezni, és jut idő az apró részletekre is. A ritkuló lombok mögül egyre jobban előtűnnek az épületek, a parkokban helyenként még sárga levelek borítják a gyepet. Napos időben érdemes egy szabadtéri sétával kezdenünk, amíg a délutáni napfény eléri a szobrokat és a templomfalakat. A város történelmi központjában rövid gyaloglással több fontos látnivalót is összeköthetünk.

Nyírbátor ősszel – a Várostörténeti sétány szobrai
Nyírbátor ősszel is hangulatos városi sétát ígér, miközben a Várostöréneti sétányon megismerhetjük a település történetét. Fotó: Etédi Alexa

Nyírbátor ősszel: milyen látnivalókat érdemes felkeresni?

Kezdjük a református templomnál, amelynek magas, csúcsíves ablakait és támpilléreit érdemes az épületet körbejárva is szemügyre vennünk. Mellette egészen más látványt nyújt az 1640-ben épült fa harangtorony: sötét gerendái erősen elütnek a templom világos falától. A két épület együtt különösen jó fotótéma, de közelről a faszerkezet részletei is érdemesek egy pillantásra.

Innen a Várostörténeti sétányon indulhatunk tovább a minorita templom felé. A mintegy 450 méteres út mentén életnagyságú szoborjelenetek idézik fel a település urainak történetét és a helyi legendákat. A sárkányos jelenet a Báthoriak eredetmondáját idézi: eszerint ősük egy sárkány legyőzésével szerezte meg a család címerében látható három sárkányfogat. A lehullott levelek között álló figurák ilyenkor egészen más hangulatot árasztanak, mint a nyári zöldben.

Sárga őszi falevelek a nyírbátori református templom parkjának talaján
A nyírbátori református templom mellett már őszi színekben pompázik a környék. Fotó: Etédi Alexa

A rövid nappalokhoz igazítsuk a programot

Késő ősszel a szabadtéri látnivalókat időzítsük a nap közepére, a templomlátogatást pedig a nyitvatartáshoz. A református templom és a harangtorony belépőjeggyel látogatható; istentiszteletek és más rendezvények alatt a turisztikai látogatás szünetel. A jegyet a templom melletti Forrás Vendégház és Kávézóban bankkártyával is megvehetjük, a templomban készpénzre lesz szükségünk.

A közeli Báthori-várkastélyt is vegyük fel a séta útvonalára, de a belső terek megtekintéséről indulás előtt érdeklődjünk: a közzétett látogatási rend október végéig szól. A programban hagyjunk időt egy meleg italra is. 

Nyírbátor leghíresebb építészeti öröksége, a fa harangtorony és a református templom őszi pompában
Magyarország egyik legszebb reneszánsz kúriája, a nyírbátori Báthori-kastély
A város másik jelentős vallási és építészettörténeti értéke, a minorita templom
Nyírbátor és annak urai, a Báthoriak történetét elmesélő szobrok a két templomot összekötő Várostörténeti sétányon
Somlyói Báthory Gábor mellszobra
Az őszi hangulatú Városörténeti sétány
Az 1640-ben épült harangtorony Nyírbátorban
Ecsedi Báthori György és somlyói Báthory Anna házasságkötésének jelenete a Várostörténeti sétányon
Tinódi Lantos Sebestyén szobra a református templom és a harangtorony mellett
Nyírbátor ősszel
Galéria: Ősszel is megéri felkeresni a festői Nyírbátort
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Nyírbátor leghíresebb építészeti öröksége, a fa harangtorony és a református templom őszi pompában (Fotó: Etédi Alexa)

 

Nézd meg a videót is Nyírbátorról:

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