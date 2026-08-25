53 évesen lett négyszeres apuka Kovács Áron: feleségével 7 éve szerettek egymásba

Kovács Áron és Zsófi idén májusban ünnepelték, hogy hét éve alkotnak egy párt, valamint három éve házasok. A zenész 25 évvel fiatalabb kedvese 2023-ban várandósan állt oltár elé, így kisfiuk ma már hároméves, és mint kiderült, végre nagy tesó lett, ezzel együtt Kovács Áron pedig négyszeres édesapa. Mutatjuk, mit tudunk a magánéletéről.

Kovács Áron második felesége, Zsófi tegnap adott életet második közös gyermeküknek, így a zenész már négyszeres apuka (Fotó: László Szabolcs/hot magazin!)

Bár Kovács Áron műsorvezetőként és zenészként elfogadta, hogy az életét főként a nyilvánosság előtt kell élnie, a családi pillanatokat igyekszik megtartani magának. Kovács Áron gyerekei privát szférája a legfontosabb számára, és ez korábban sem volt másként. Az énekes 1996-ban ismerte meg első feleségét, Boda Gabriellát, de az esküvőre csak 2005-ben került sor, majd 2007-ben és 2014-ben megszülettek a közös gyermekeik, Máté és Luca. 25 év házasság után azonban úgy döntöttek, hivatalosan is elválnak, miután Áron megismerte Beke Zsófiát. A pár 2018-ban talált egymásra, majd 2023-ban kötötték össze az életüket, amikor Kovács Áron párja már várandós volt. A sztárpár kisfia még abban az évben meg is született, így most július 20-án már a 3. születésnapját ünnepelték.

Kovács Áron családja újabb taggal bővült

Kovács Áron feleségével közösen jelentette be április közepén, hogy újabb áldás érkezik az életükbe, ugyanis Zsófi a második gyermekükkel várandós, akinek tegnap életet is adott. A zenész a Sztárban Sztár 2026-os évadában fog szerepelni, melynek versenyzőit tegnap, egy sajtótájékoztató keretein belül jelentették be, ám a többiekkel ellentétben Brasch Bence és Kovács Áron nem voltak jelen. És míg előbbi távollétének okára nem derült fény, Till Attila a színpadon elárulta, hogy Áron azért hagyta ki az eseményt, mert épp érkezik a negyedik gyermeke. Beke Zsófi – férjezett nevén Kovács Zsófi – Instagram-oldala alapján pedig az is kiderült, hogy a Kovács család legkisebb tagja egy kislány. A pár azonban egyelőre nem osztott meg részleteket az örömhírről, de reméljük, hogy a baba és az édesanyja is jól vannak.