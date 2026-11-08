Botrányba fulladt a buli: Gáspár Evelint és Virágot emiatt dobták ki a budapesti szórakozóhelyről

Győzike lányainak estéje nem úgy alakult, ahogy azt eredetileg eltervezték. Minderről Gáspár Evelin húga, Virág számolt be felháborodva a TikTok-oldalára feltöltött friss videójában.

Győzike és Bea asszony lányai, Gáspár Evelin és Virág csak bulizni akartak egyet, de a szórakozóhely végül kidobta őket (Fotó: Mediaworks)

Gáspár Evelint és Virágot kidobták a budapesti éjszakai szórakozóhelyről

Gáspár Virág eszméletlen történetet osztott meg követőivel a TikTokon egy „Hatalmas nagy buli volt” kiírás kíséretében. Utóbbit nyilvánvalóan szarkasztikusan értette Győzike és Gáspár Bea lánya. Rövid beszámolójában elmondta, hogy nővérével, Evelinnel, illetve néhány barátjukkal elmentek egyet bulizni a hétvégén, Budapest egyik belvárosi szórakozóhelyét szemelték ki maguknak, ahova már jó előre foglaltak jegyet is, így minden adott volt ahhoz, hogy jól alakuljon az este: „Elővételes jegyünk volt, fent voltunk a listán és még asztalfoglalásunk is volt” – sorolta a kisebbik Gáspár lány.

Besétáltunk oda normálisan, a dresscode-nak megfelelve: miniruha, magassarkú, ing stb. És megkaptuk ezt, hogy mi romák vagyunk, nem mehetünk be.

„Meg is állnék egy szóra, mivel 2026 van, Magyarországon élünk, ahol nyilván diszkrimináció van, mert hát cigány vagy és nem mehetsz be. Nem értem, hogy ezt több klub mégis hogyan gondolja” – akadt ki Virág, aki már korábban is tapasztalt hasonlót egy másik szórakozóhelyen.

A videójában kiemelte azt is, hogy nem a lejáratás a cél: „Nem szeretném ezzel a klubot megbántani vagy lejáratni, csak elmondtam a véleményem, mivel szabad országban élek” – zárta gondolatait.

A kommentelők közül is többen kiakadtak

A botrányos eset Virág több követőjét is sokkolta: „Ez hihetetlen, tényleg van ilyen? Fel kell jelenteni”, „Ez azért durva, hogy asztalfoglalás, elővételes jegy után ezt merték mondani, azért a pénzt visszavettétek, remélem. Azért ez nem lehetet kellemes érzés...” – fogalmazták páran együttérzően.

Persze volt olyan ember is, aki szerint ez a sztori nem lehet valós, ám egy kommentelő kiábrándította a gyanakvót: „Valószínűleg valós a dolog, mivelhogy en is jártam már így” – írta.