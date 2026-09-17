Meghalt Deák Bill Gyula

„Elnémult a mikrofon. Elment az ember, a legfeketébb hangú fehér énekes, aki mankóra támaszkodva is óriás volt a színpadon. 77 éves korában egy sikeresnek mondott műtét után a magyarok blueskirálya, Deák Bill Gyula váratlanul örökre elaludt” – ezek a sorok jelentek meg Deák Bill Gyula közösségi oldalán. Ezzel jelentették be, hogy a magyar blueskirály meghalt.

"Arra kérünk mindenkit, hogy adjanak időt a családnak, hogy felfogják a felfoghatatlant, és mindenki tisztelettel várja meg, amíg hírt adunk az búcsúzás részleteiről" – tették hozzá.

1948. november 8-án született Budapesten, Kőbányán. Fiatalkorában Beatlest hallgatott, majd áttérve a Rolling Stonesra, megismerte a rockzenét. Később megismerte és megszerette a blues-t is, majd egyszer elment Orszáczky Miklós és Lakatos Béla koncertjére, ahol blues-t játszottak angol nyelvű dalokkal. A koncert akkora hatással volt rá, hogy úgy érezte, nincs keresnivalója ezen a pályán, abba is akarta hagyni, de végül nem így döntött. Így vélekedik a blues-ról:

"A blues egy életforma, egy életérzés - magával ragad, és nem ereszt."

A Rockbook szerint fiatalon énektanárokhoz járt, akik mind operaénekest szerettek volna nevelni belőle. De ez neki nem tetszett, így leszokott az énektanulásról. Pályafutása során nagy hatással volt rá Jimi Hendrix, valamint Radics Béla és Orszáczky Miklós is.

Sokan őt tartják a magyar blues királyának. 1984-ben a Budapest Sportcsarnokban Chuck Berryvel közösen lépett fel, aki azt mondta róla, hogy

"a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam."

A kőbányai Sztár együttesben külföldi dalok éneklésével kezdte pályafutását, majd később mint dzsesszénekes a Napsugár, a Wanderers és a Loyd zenekarokban énekelt, de első komolyabb együttese a Syrius volt.