Két páros is veszélybe került a Hotel Blöffben

A Hotel Blöff játékosainak egy nagyobb bőröndből kellett egy kisebbe pakolniuk, amit mindenki sikeresen végigcsinált, viszont utána meg kellett nevezniük minél több tárgyat, amivel szembe találták magukat a feladat alatt. Ez pedig dr. Tóthéknak sikerült a legjobban, így eldönthették, hogy elfogadják-e egy második kieső kártya bekerülését, ami azt jelentette, hogy az esti cseremónián náluk is lesz egy búcsút jelentő táska.

A Hotel Blöff 2026-os évadának egyik legnagyobb meglepetését okozta dr. Tóthék apa-lánya párosa (Fotó: RTL)

A Hotel Blöff cseremóniáján mindenki ledöbbent

Végül a kockáztatás mellett döntött a páros és elfogadták Gundel Takács Gábor ajánlatát. Innentől kezdve pedig fokozódtak az izgalmak, mivel még ők sem tudták, hogy ezzel hány darab kieső kártya van a játékban.

A délutáni feladatban pedig szintén kiválóan teljesítettek dr. Tóthék, amivel elérték, hogy nekik kelljen utoljára cserélniük a táskájukat. Ezzel pedig eldőlt, hogy a csütörtöki cseremónián biztos minden az ő kezükben lesz.

Nekünk most rendkívül egyszerű a helyzetünk, ez minden versenyző álma. Van nálunk egy kieső kártya, mi cserélünk utoljára, így azt csinálunk, amit csak akarunk

– jegyezte meg dr. Tóth Tamás.

Ezzel az arccal fogadták Tomiék, hogy megkapták az azonnali kiesést jelentő kártyát (Fotó: RTL)

Visváder Tamás és Szorcsik Viki már a ceremónia előtt tudta, mi fog történni

Már összepakoltunk, mivel pontosan tisztában vagyunk a koreográfiával. Dr. Tóth-nak vagyunk a főellenségei, így biztos, mi kapjuk meg a kieső kártyát

– mondta Viki.

Ezek után a sorrend is kiderült, amiről szintén Panni és édesapja döntött, viszont ekkor még mindig nem sejtette senki, hogy két párosnál is kieső táska van. Pető Brúnó és VV Moh párosa, akiknél a másik kártya van, Détár Enikőékkel cseréltek, míg a másik táska Visváder Tomiékhoz került. Mindenkinek az arcára fagyott a mosoly, amikor ketten is felálltak a kieső kártyával a bőröndjükben.

Köszönti vendégeit a Hotel Blöff. Azt hiszem, most már mindenki valóban megérkezett. Ugyan a Hotel Blöffben csak az maradhat, aki megérdemli, de mi nagyon szeretjük a vendégeinket. Ezért nem küldünk haza két párost egy este folyamán. Arról, hogy közülük ki megy haza, a többieknek kell dönteni

– zárta az RTL műsorának csütörtöki adását a műsorvezető.