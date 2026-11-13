Rendkívüli bejelentést tett Tóth Gabi: Erre senki sem számított!

Most érkezett a hír, hogy Tóth Gabi újabb helyszínen, méghozzá Szentendrén nyitja meg a mentorsuliját. Az énekesnő bejelentése hatalmas port kavart a rajongók körében, és pillanatok alatt elindult a vita, hogy van-e egyáltalán létjogosultsága a vállalkozásának.

Tóth Gabi mentoriskolája Szentendrén is elérhető már (Fotó: Bors)

Tóth Gabi Szentendrén is várja már az énekelni vágyókat

A részletek szerint Szentendrén induló „Őszinte Hang” Ének- és Mentoriskolába 9 éves kortól egészen 100 éves korig várják a jelentkezőket, ráadásul a szülők akár a gyermekeikkel együtt, vagy külön-külön is csatlakozhatnak. „Nagy örömmel osztom meg veletek, hogy Szentendrén is megnyitottam az Őszinte Hang Ének- és Mentoriskolámat, a csodás Villa Green Stúdióban!” – írta a bejegyzésében Gabi, aki azt is elárulta, hogy a jelentkezők akár már a jövő héten találkozhatnak vele személyesen.

A posztban egy másik fontos újdonság is szerepel: mostantól már nemcsak a nyolcalkalmas kurzusra lehet befizetni, hanem egy-egy alkalomra is be lehet jelentkezni. Ezzel kapcsolatban azonban azonnal elindultak a találgatások és a viták, mivel az óradíjat 35 ezer forintban határozták meg. Sokan ugyanis kikerekedett szemmel nézték az összeget, mert kezdetben azt hitték, hogy ez a 35 ezer forint a teljes, nyolcalkalmas kurzus ára, nem pedig egyetlen óráé.

Misszióként tekint az ügyre

Bár a 35 ezres órabért többen is sokallják, az érdeklődés így sem lankad. Gabi korábban az Origónak mesélt arról, milyen szellemiségben vezeti a műhelyét: számára a legfontosabb a nyitottság, a befogadás és a szorgalom. Az énekesnő számára a legnagyobb szabadságot az jelenti, hogy végre teljesen önazonos maradhat.

Rendkívül jó érzés, hogy nem függök senkitől, nem kell félnem, csupán át kell adnom mindazt a tapasztalatot és tudást, amit az életem során megéltem. Végre azzal foglalkozhatok, amivel mindig is szerettem volna. Hálát adok az égnek, hogy minden úgy alakult az életemben, hogy ráléphettem arra az útra, amelyre mindig is hivatott voltam. Csak a zenében létezni – úgy érzem, ez az igazi életfeladatom, semmi más

– tette hozzá a Megasztár egykori mestere.