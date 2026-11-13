Fegyveres maszkot viselő betörők hatoltak be Chris Hemsworth és felesége, Elsa Pataky ausztrál luxusingatlanjába, ahonnan 3 autót is elvittek. A beszámolók szerint a színész és családja is otthon tartózkodott a betörés idején, a történtekre pedig csak másnap reggel, a biztonsági kamerák felvételeinek ellenőrzésekor derült fény. És bár a járműveket időközben megtalálták, a rendőrség továbbra is folytatja a nyomozást.

Chris Hemsworth otthonába maszkot viselő fegyveresek törtek be

(Fotó: PA / Northfoto)

Betörtek Chris Hemsworth és Elsa Pataky luxusingatlanjába: három autót is elvittek

luxusingatlanjába: három autót is elvittek Az ausztrál színész és családja a betörés idején otthon tartózkodott, de csak másnap reggel szembesültek a történtekkel

A három kocsit azóta megtalálták, de továbbra is tart a nyomozás és keresik az elkövetőket

Chris Hemsworth otthonába fegyveres betörők hatoltak be

Betörtek Chris Hemsworth otthonába. A Marvel-filmek Thor-jaként világhírűvé vált színész családjának ausztráliai birtokát november 11-én, szerda hajnalban vették célba az ismeretlen fegyveres elkövetők. A beszámolók szerint a négyfős társaság a kerítésen keresztül jutott be az ingatlan területére és egyenesen a garázs felé vették az irányt, ahonnan három autót is elvittek. Az eset a család Broken Head-i otthonában történt, Byron Bay közelében, Új-Dél-Wales államban. A rendőrök megkezdték a nyomozást és megerősítették, hogy a történtek során senki sem sérült meg.

Elsa Pataky a kutyák ugatására ébredt fel

A betörés idején Chris Hemsworth és felesége, Elsa Pataky is otthon tartózkodott, de csak reggel szembesültek a történtekkel. A színésznő beszámolója alapján hajnali két óra körül megébredt arra, hogy a kutyák hangosan ugatnak, de nem tulajdonított különösebb jelentőséget a zajnak, és visszafeküdt aludni. Másnap reggel azonban, amikor ellenőrizte az ingatlan biztonsági kameráinak felvételeit, megdöbbenve látta a négy maszkot viselő fegyveres elkövetőt.

Chris Hemsworth feleségével, Elsa Pataky-val és gyermekeikkel együtt otthon tartózkodott a betörés idején

(Fotó: PA / Northfoto)

Három autót is elvittek, de már mindegyiket megtalálta a rendőrség

A betörők három különböző járművet vittek magukkal: egy BYD-t, egy Ram-et és egy Ford Raptor terepjárót. A TMZ értesülései szerint azonban két autót már a betörés napján megtaláltak: az egyiket Coraki-ban, a másikat Tabulam-ban. A harmadik járműre pedig másnap, csütörtökön bukkantak rá Lennox Head településen. És bár Chris Hemsworth mindhárom kocsija előkerült, a rendőrség tovább folytatja a nyomozást.