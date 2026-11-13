Új fejezet kezdődik Dárdai Pál életében – nagy az öröm a családban

Óriási a boldogság Dárdai Pál családjában, aki hamarosan nagyapai örömök elé néz. Az Újpest sportigazgatójaként dolgozó korábbi szövetségi kapitány középső gyermeke, a magyar válogatott Dárdai Márton a párjával együtt jelentette be, hogy gyermekük születik.

Dárdai Márton hamarosan édesapa, Dárdai Pál pedig nagyapa lesz

Fotó: dpa/picture-alliance

Dárdai Pál nagyapa lesz

Dárdai Pál három gyermek büszke édesapja. A legidősebb fiú, a 27 éves Dárdai Palkó jelenleg a Puskás Akadémia labdarúgója, és magyar válogatott is volt egy alkalommal. Öccse, a 20 éves Bence már három alkalommal viselte a címeres mezt, klubszinten pedig a német másodosztályú Wolfsburg csapatát erősíti. A 24 éves Márton büszkélkedhet eddig a legtöbb válogatott szerepléssel – 20 találkozón játszott a nemzeti csapatban –, továbbra is édesapja korábbi klubjának, a Bundesliga 2-ben szereplő Hertha BSC-nek a játékosa. Sőt, a pályán kívül is élete egyik legszebb időszakát éli.

Dárdai Márton és párja, Vanessza ugyanis egy különleges fotósorozattal jelentették be a közösségi médiában, hogy hamarosan megszületik az első gyermekük. Dárdai Pál tehát nemsokára nagyapa lesz.

A szerelmespár bejelentését elárasztották a kommentek, a bejegyzés alatt megjelent Márton testvére, Bence és a népszerű újpesti rapper, Curtis, azaz Széki Attila is.

Gratulálok nektek!

– üzente Curtis a 24 éves válogatott labdarúgónak.