Hatékony technikák: így tudod feloldani az előző életed emlékeit

Mi van, ha nem ez az első kalandod a Földön?

Ha már a lelked járt itt, csupán egy másik kiadásban?

Ez okozhatja a déjá vu érzést, és a néha felvillanó emlékképeket? Talán igen! Segítünk, hogyan derítheted ki!

Ha láttál már emlékképeket olyan helyekről, ahol sosem jártál, emberekről, akikkel sosem találkoztál, és olyan dolgokat és neveket tudsz, amelyekről még nem hallottál soha, akkor lehet, hogy ez már nem az első utad a Földön. Ennek kiderítésére mutatunk neked 3+1 technikát, amivel visszahozhatod az előző életed emlékeit!

Bizonyos technikákkal hozzáférhetsz az előző életed emlékeihez. Fotó: 1234RF

Hogyan szerezhetem vissza az előző életem emlékeit?

A Spiritualify útmutatásai alapján összeszedtük azokat a módszereket, amelyekkel a reinkarnációban és a lélekvándorlásban hívők állítólag pozitív eredményeket értek el a korábbi életük felidézésében. A szkeptikusok képzelőerőnek vagy kulturális hatásnak tartják az ilyen tapasztalásokat, de a merész emlékképeket átélők szerint ezek a technikák segítettek legyőzni a félelmeiket, önbizalmat adtak nekik, és ha kellett, akkor iránymutatást nyújtottak.

A tudatalattiban való kutakodás ugyanis segíthet legyőzni az ismeretlen eredetű félelmeket vagy szorongásokat annak a rájövetelével, hogy valójában mi okozhatja azokat.

Azt ugyanakkor fontos kiemelni, hogy ne egyértelmű üzenetként azonosítsd ezeket a képeket: ha például egy hajót látsz, ne vedd rögtön úgy, hogy hajóskapitány voltál az előző életedben. Lehet, hogy a tudatalattid csupán arra utal, hogy félelmet, gyászt, vagy sikert éreztél egy hajóval kapcsolatban. Ezek az emlékek sokszor témákat, metaforákat vagy szimbólumokat mutatnak, amelyek értelmezése több időt és tapasztalatot vehet igénybe.

1. Az időtükör technika

Keress egy csendes helyet és ülj le kényelmesen egy tükör elé. Vegyél mély, lassú lélegzeteket és lazítsd el a tested. Nézz magadra, majd képzeld el, hogy a tükör nem téged mutat, hanem egy másik verziódat. Figyeld meg, mi változik: az arc szerkezete, a haj, a testtartás, vagy a mögötted lévő környezet. Használj horgonyokat az eredményért: ragadj ki részleteket, anyagokat, építészeti stílust, érzelmeket, vagy más arcokat. Ez segíthet a történet meghatározásában. Ezután írj le mindent, amit láttál, hogy később is tudj rajta gondolkodni.