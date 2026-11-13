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Hátborzongató felfedezést tettek Hitler egyik leghírhedtebb koncentrációs táborában

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 13. 19:00
koncentrációs táborkutya
A nácik a második világháború idején kegyetlen módszerekkel tartották rettegésben az áldozataikat. A dachaui koncentrációs tábor területén most olyan leletekre bukkantak a régészek, amelyek újabb részleteket tárnak fel az SS által alkalmazott terrorról.
Bors
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Megrázó felfedezést tettek a régészek a dachaui koncentrációs tábor területén, ahol újabb bizonyítékok kerültek elő a náci terror kegyetlen módszereiről. A München közelében található egykori fogolytáborban 35 kutyakennel maradványaira bukkantak, amelyekben az SS által kiképzett támadókutyákat tartották. A feltárás során ráadásul feltehetően emberi csontmaradványokat is találtak a krematórium közelében.

Kutyákkal tartották rettegésben a dachaui koncentrációs tábor foglyait
Kutyákkal tartották rettegésben a dachaui koncentrációs tábor foglyait (a képen a tábor napjainkban) Forrás: Készítette: Patrick Huebgen Benutzer:Pahu - originally uploaded to de by Author, self-made by Author, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=135769

Kutyákkal tartották rettegésben a dachaui koncentrációs tábor foglyait

A nácik különböző kutyafajtákat, köztük német juhászkutyákat, dobermannokat és boxereket képeztek ki arra, hogy megtámadják a foglyokat. Az állatokat a szökni próbáló rabok ellen is bevetették, de a kényszermunkát végző emberek megfélemlítésében is fontos szerepük volt.

Az SS egységei a kiképzett kutyákat a foglyok ellenőrzésére és a szökési kísérletek megakadályozására használták. A támadásokra felkészített állatok jelenléte állandó fenyegetést jelentett a legyengült, gyakran éhező rabok számára.

A most feltárt 35 kennelt a krematórium közelében alakították ki. A leletek így nemcsak a kutyák tartási körülményeiről árulkodnak, hanem arról is, hogyan szervezték meg a foglyok megfélemlítését a tábor területén.

Gabriele Hammermann, a dachaui koncentrációs tábor emlékhelyének igazgatója szerint a krematórium környéke és a kutyák kezelésére szolgáló terület szorosan összekapcsolódott a náci terror rendszerében.

Emberi maradványokra is bukkanhattak a krematórium közelében

A régészek a kutyakennelek mellett olyan hamurétegeket is feltártak, amelyek csonttöredékeket tartalmaztak. A kutatók feltételezése szerint ezek emberi maradványok lehetnek, amelyek a krematóriumban elégetett holttestekből származhatnak.

A felfedezés újabb részletekkel egészítheti ki a dachaui koncentrációs tábor működéséről rendelkezésre álló történelmi ismereteket.

A München közelében működő náci táborban több mint 41 500 ember vesztette életét. Az áldozatok között olyan foglyok voltak, akik éhezés, betegségek, kínzások vagy közvetlen gyilkosságok következtében haltak meg – írja a Daily Star.

Az egykori 2. világháborús náci bunkerből szálloda és szabadidő komplexum lett

Az Adolf Hitler náci rezsimje idején kényszermunkások által épült bunker Németország történelmének legsötétebb időszakából maradt fenn, de ez a 2. világháborús betontömb meglepő módon újjászületett.

Az újraindított Hamburg Bunker most két étteremmel, egy ötemeletes Hard Rock Hotellel, egy újonnan épített piramisszerű tetőbárral és kerttel gazdagodott, amelyből leomlanak a növények a betonhomlokzatra.

 

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