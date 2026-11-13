Hátborzongató felfedezést tettek Hitler egyik leghírhedtebb koncentrációs táborában

Megrázó felfedezést tettek a régészek a dachaui koncentrációs tábor területén, ahol újabb bizonyítékok kerültek elő a náci terror kegyetlen módszereiről. A München közelében található egykori fogolytáborban 35 kutyakennel maradványaira bukkantak, amelyekben az SS által kiképzett támadókutyákat tartották. A feltárás során ráadásul feltehetően emberi csontmaradványokat is találtak a krematórium közelében.

Kutyákkal tartották rettegésben a dachaui koncentrációs tábor foglyait (a képen a tábor napjainkban) Forrás: Készítette: Patrick Huebgen Benutzer:Pahu - originally uploaded to de by Author, self-made by Author, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=135769

Kutyákkal tartották rettegésben a dachaui koncentrációs tábor foglyait

A nácik különböző kutyafajtákat, köztük német juhászkutyákat, dobermannokat és boxereket képeztek ki arra, hogy megtámadják a foglyokat. Az állatokat a szökni próbáló rabok ellen is bevetették, de a kényszermunkát végző emberek megfélemlítésében is fontos szerepük volt.

Az SS egységei a kiképzett kutyákat a foglyok ellenőrzésére és a szökési kísérletek megakadályozására használták. A támadásokra felkészített állatok jelenléte állandó fenyegetést jelentett a legyengült, gyakran éhező rabok számára.

A most feltárt 35 kennelt a krematórium közelében alakították ki. A leletek így nemcsak a kutyák tartási körülményeiről árulkodnak, hanem arról is, hogyan szervezték meg a foglyok megfélemlítését a tábor területén.

Gabriele Hammermann, a dachaui koncentrációs tábor emlékhelyének igazgatója szerint a krematórium környéke és a kutyák kezelésére szolgáló terület szorosan összekapcsolódott a náci terror rendszerében.

Emberi maradványokra is bukkanhattak a krematórium közelében

A régészek a kutyakennelek mellett olyan hamurétegeket is feltártak, amelyek csonttöredékeket tartalmaztak. A kutatók feltételezése szerint ezek emberi maradványok lehetnek, amelyek a krematóriumban elégetett holttestekből származhatnak.

A felfedezés újabb részletekkel egészítheti ki a dachaui koncentrációs tábor működéséről rendelkezésre álló történelmi ismereteket.

A München közelében működő náci táborban több mint 41 500 ember vesztette életét. Az áldozatok között olyan foglyok voltak, akik éhezés, betegségek, kínzások vagy közvetlen gyilkosságok következtében haltak meg – írja a Daily Star.