Erdei Zsolt őszintén mesélt édesanyja elvesztéséről: "A végén rengeteget szenvedett"

Erdei Zsolt neve összeforrt a magyar profi ökölvívás legsikeresebb korszakával: a világbajnok bokszoló legendás bevonulásaival és kemény meccseivel írta be magát a sporttörténelembe. Ma gyerekekkel foglalkozik, otthon pedig a családja áll számára az első helyen.

Erdei Zsolt gyerekeiről is vallott, imádja őket

(Fotó: MEDIAWORKS / hot! magazin/ Bánkúti Sándor)

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t felesége szigorúbb nála, de jól kiegészítik egymást Édesanyja elvesztését ma is nehezen éli meg

Erdei Zsolt a gyerekkoráról, a félelmeiről és az édesanyjáról

A hot! magazinnak adott mélyinterjúban szóba került Erdei Zsolt családja, a gyerekkora és a pályája fordulópontjai is.

Régóta foglalkozol gyerekekkel. Mi az, amit a legjobban szeretsz ebben a szerepben?

Azt, hogy élményt tudok adni nekik, motiválhatom és olyan életre taníthatom őket, amelyben a nehézségek ellenére is megállják a helyüket. A sport gerincet és önbizalmat adhat, amit felnőttként is kamatoztathatnak. Szerintem a nevelés egyik legfontosabb feladata, hogy lelkileg is felkészítsük őket a felnőttkor nehézségeire.

Erdei Zsolt: „Mintha hazaérkeztem volna”

Emlékszel még arra a napra, amikor először léptél be egy bokszterembe?

Határozottan! A szüleim megláttak egy hirdetést, amiben különböző sportágakat kínáltak. A nevelőapám levitt, és kettőt kellett megjelölnöm közülük. Elsőként az atlétikát választottam, másodikként pedig a bokszot. Amikor megérkeztünk, kijött elénk az egyik edző, Józsi bácsi. Nagydarab ember volt, elsőre kicsit meg is ijedtem tőle. Aztán amikor beléptem az edzőterembe, az olyan volt, mintha hazaérkeztem volna.

Mit adott neked a boksz gyerekként, ami miatt ennyire megtaláltad benne a helyedet?

Mentőöv volt. Kilenc-tíz éves lehettem, amikor vidékről Budapestre költöztünk. Az iskolában nem igazán fogadtak el, kigúnyoltak. Parasztgyereknek gondoltak, mert egészen más világból érkeztem, mint a pesti osztálytársaim. Nehezen illeszkedtem be, nem találtam a helyemet. Aztán jött a sport, és hirtelen egy olyan közegbe kerültem, ahol mindenkinek ugyanaz volt a célja: a lehető legjobbat kihozni magából, és világbajnokká válni. Az edzőteremben barátokra találtam, és végre úgy éreztem: tartozom valahová.