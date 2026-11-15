Megőrülnek a rajongók a milliárdos örökösnőért: dögös vörös ruhában hódított a szőke bombázó

Ismét ellopta a show-t a Kansas City Chiefs tulajdonosának gyönyörű lánya. A 27 éves Gracie Hunt ezúttal egy testhez simuló, tűzpiros ruhában mutatta meg tökéletes alakját, a rajongók pedig valósággal elolvadtak a látványtól. A szőke szépség legújabb videója után csak úgy záporoztak a bókok.

Gracie Hunt mindenkit levett a lábáról Fotó: ZUMAPRESS.com

Gracie Hunt mindenkit levett a lábáról

A korábbi szépségkirálynő november 12-én, a Kansas City Chiefs otthonául szolgáló Arrowhead Stadionban rendezett divateseményen jelent meg, ahol garantáltan minden tekintet rá szegeződött. Gracie Hunt egy alakját kiemelő, vörös ruhát választott, amelyhez aranyszínű magassarkút és egy amerikaifutball-labdát formázó táskát viselt. Öltözékét egy különleges, fekete bőrdzsekivel egészítette ki, amelyet csapata és az NFL emblémái díszítettek.

A milliárdos örökösnő természetesen a közösségi oldalán is megörökítette a pillanatot. Az Instagramra feltöltött videóban magabiztosan vonult a kamerák előtt, majd még egy csókot is dobott követőinek. A felvétel hatalmas sikert aratott, a rajongók nem győzték dicsérni a szépségét.

Gracie, egyszerűen gyönyörű vagy!

– áradozott az egyik hozzászóló.

Csodálatosan nézel ki, fantasztikus ez a ruha!

– lelkendezett egy másik.

A szőke bombázó nem először kápráztatja el követőit merész és elegáns összeállításaival. A Kansas City Chiefs tulajdonosának, Clark Huntnak a lánya rendszeresen feltűnik a csapat mérkőzésein, és az Instagramon is komoly rajongótábort épített ki: már több mint félmillióan követik.