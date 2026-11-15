"Vajon csak kihasznált? Az exemmel pár hónapja elvesztettük a babánkat, most pedig már egy másik férfi gyerekét várja!"

Felháborodott fiatal férfi kereste fel a The Sun tanácsadóját. A levelében elárulta, a volt barátnőjével egy évig alkottak egy párt, amikor megtudták, a lány terhes, amit mindketten nagy örömmel fogadtak és izgatottan tervezték a jövőt. A boldogságuk sajnálatos módon nem tartott sokáig, miután a barátnő a tizedik héten elvetélt, ami egyben a kapcsolatuk végét is jelentette.

Nem sokkal a szakítás után már mástól terhes az ex / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Nem sokkal a szakítás után már mástól terhes az ex

A 22 éves férfi szerint, bár a vetélés eleinte mindkettejüket nagyon lesújtotta, a 23 éves lány hamarosan már ismét készen állt arra, hogy szórakozni menjen, amire ő maga képtelen volt rávenni magát.

Pár héttel később szakított velem, pedig annyi mindenen mentünk keresztül együtt. Nagy a baráti körünk, így nem tudom elkerülni, hogy időnként találkozzak vele. Alig hat hónappal a szakításunk után már új barátja van – és valaki azt is elmondta nekem, hogy ismét terhes. Az apa 25 éves

- ecsetelte a fiatal, akiben egy szörnyű gyanú is felébredt.

Kipróbáltam pár randialkalmazást, és randevúztam is párszor, de folyamatosan az exemre és a babára gondolok. Olyan hamar továbblépett... Lehet, csak arra használt fel, hogy teherbe essen?

- tette fel a kérdést az elkeseredett fiatalember.

A tanácsadó, Deidre ebben erősen kételkedett, mialatt sajnálatát fejezte ki a veszteség miatt.

Lehet, hogy a vetélés okozta stressz miatt vetett véget köztetek mindennek: egy ilyen szomorú esemény gyakran megváltoztatja egy kapcsolat dinamikáját. Az is előfordulhat, hogy úgy érezte, valamilyen módon cserbenhagyott. De egy ilyen helyzetben senkit sem lehet hibáztatni

- tette hozzá Deidre, majd azt javasolta a levélírónak, forduljon szakemberhez, akit segít neki feldolgozni a vetélés miatt érzett gyászt:

Egy vetélés a férfi számára is megterhelő: a legtöbben ebben a helyzetben igyekeznek támogatók és erősek maradni a partnerük kedvéért, de nincs azzal semmi baj, ha kimutatod a gyászodat. Nem vagy egyedül, és az érzéseid jogosak.

Szörnyű gyanú merült fel abban a fiatal férfiban is, aki egy bulin vett részt a szüleinél a húga születésnapja alkalmából, több ismerősükkel együtt, amikor néhány aggasztó jel után arra a következtetésre jutott, hogy a barátnője megcsalta a legjobb barátjával. A részleteket ITT lehet elolvasni!