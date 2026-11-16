Háromszor szenvedett sztrókot egy nő: vőlegényét már a legrosszabbra készítik az orvosok

Egy férfi elárulta, hogy halálos beteg párja három sztrókot is kapott a kórházban. Bár most kétségbeesetten imádkozik a csodáért, az orvosok arra figyelmeztették, készüljön fel a legrosszabbra.

Három sztrók után már az újraélesztés sem lehetséges: mennyasszonya életéért imádkozik a férfi. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Három sztrók után már az újraélesztés sem lehetséges: mennyasszonya életéért imádkozik a férfi

A 61 éves John Klapwijk elmondta, hogy teljesen felfordult a világa, amikor menyasszonyánál, Yasmin Ibrahimnál tavaly nyáron méhnyakrákot diagnosztizáltak. Az 56 éves wellness coach kezdetben kemoterápián és célzott sugárterápián esett át, és az orvosoknak sikerült megszabadulniuk az eredeti daganattól, azonban a rák három nyirokcsomóra is átterjedt.

Yasmin jelenleg kritikus állapotba van a kórházban, feltehetően több rák okozta sztrókot szenvedett.

Az orvosok azt mondták, hogy fel kell készülnöm a legrosszabbra. A nap minden percében imádkozok. Borzasztóan rémült vagyok

- mondta John, egy személyi edző a londoni Richmondból.

A férfi elmondása szerint, ha bármi történik felesége szívével az újraélesztés csak több kárt okozna, így alá kellett írnia egy nyilatkozatot, miszerint nem éleszthetik újra. Az orvosok szerint a következő napok kulcsfontosságúak lesznek, ugyanis ha szervezete jól reagál a kezelésekre, akkor van némi remény.

John elmondása szerint Yasmin agyvérzések miatt túl gyenge ahhoz, hogy sugárkezelést is kapjon a rák ellen.

Nem elég erős ahhoz, hogy kezeljék a rákot, de a rák okozza a sztrókokat. Patthelyzetben vagyunk.

A négy éve együtt élő párnak október 9-én kellett volna összeházasodnia, de kénytelenek voltak elhalasztani az esküvőjüket a jövő évre. John most kétségbeesetten reméli, hogy Yasmin annyira felépül, hogy további kezeléseken eshet át. Mindeközben adománygyűjtést indított a kezelések költségére, valamint a ház átalakítására.

Azt akarom, hogy élvezze az életet. Kell, hogy legyen valami, amiért élni tud. Biztosítani akarom, hogy mindene meglegyen, amit akar.

A pár egy egészség és fitnesz iránt érdeklődőknek szóló társkereső alkalmazáson ismerkedett meg. Az első randi után mindössze négy hónappal később összeköltöztek, és John 2023 februárjában kérte meg Yasmin kezét.