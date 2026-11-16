Háromszor szenvedett sztrókot egy nő: vőlegényét már a legrosszabbra készítik az orvosok

Egy férfi elárulta, hogy halálos beteg párja három sztrókot is kapott a kórházban. Bár most kétségbeesetten imádkozik a csodáért, az orvosok arra figyelmeztették, készüljön fel a legrosszabbra.
A 61 éves John Klapwijk elmondta, hogy teljesen felfordult a világa, amikor menyasszonyánál, Yasmin Ibrahimnál tavaly nyáron méhnyakrákot diagnosztizáltak. Az 56 éves wellness coach kezdetben kemoterápián és célzott sugárterápián esett át, és az orvosoknak sikerült megszabadulniuk az eredeti daganattól, azonban a rák három nyirokcsomóra is átterjedt.
Yasmin jelenleg kritikus állapotba van a kórházban, feltehetően több rák okozta sztrókot szenvedett.
Az orvosok azt mondták, hogy fel kell készülnöm a legrosszabbra. A nap minden percében imádkozok. Borzasztóan rémült vagyok
- mondta John, egy személyi edző a londoni Richmondból.
A férfi elmondása szerint, ha bármi történik felesége szívével az újraélesztés csak több kárt okozna, így alá kellett írnia egy nyilatkozatot, miszerint nem éleszthetik újra. Az orvosok szerint a következő napok kulcsfontosságúak lesznek, ugyanis ha szervezete jól reagál a kezelésekre, akkor van némi remény.
John elmondása szerint Yasmin agyvérzések miatt túl gyenge ahhoz, hogy sugárkezelést is kapjon a rák ellen.
Nem elég erős ahhoz, hogy kezeljék a rákot, de a rák okozza a sztrókokat. Patthelyzetben vagyunk.
A négy éve együtt élő párnak október 9-én kellett volna összeházasodnia, de kénytelenek voltak elhalasztani az esküvőjüket a jövő évre. John most kétségbeesetten reméli, hogy Yasmin annyira felépül, hogy további kezeléseken eshet át. Mindeközben adománygyűjtést indított a kezelések költségére, valamint a ház átalakítására.
Azt akarom, hogy élvezze az életet. Kell, hogy legyen valami, amiért élni tud. Biztosítani akarom, hogy mindene meglegyen, amit akar.
A pár egy egészség és fitnesz iránt érdeklődőknek szóló társkereső alkalmazáson ismerkedett meg. Az első randi után mindössze négy hónappal később összeköltöztek, és John 2023 februárjában kérte meg Yasmin kezét.
2025 augusztusában a pár aggódni kezdett, amikor Yasmin vérzéses epizódokat kezdett tapasztalni. Időpontot foglalt háziorvosához, ahol a helyi érzéstelenítés alatt végzett vizsgálat rosszindulatú daganatot mutatott ki a méhnyakán. Néhány héttel később megkapta a lesújtó rákdiagnózist.
Kemoterápiát és célzott sugárterápiát kapott. Két kemoterápiás kezelés után rosszul reagált, ezért abbahagytuk. Sugárterápiával sikerült megszabadulnunk a daganattól, de addigra a rák már három nyirokcsomóra terjedt át. Nem tudom szavakba önteni, mit éreztünk, amikor megtudtuk.
Elmondása szerint Yasmin nemrég egyik éjjel belázasodott, reggelre pedig lecsökkent a mozgásképessége a bal oldalán. Október 30-án agyvérzés gyanújával szállították kórházba, ahol további két sztrókot kapott - írta a Mirror.
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