G.w.M vallomása: „A család a biztos pont, amibe mindig kapaszkodhatok”

G.w.M.-et a hite mindvégig motiválta, annak ellenére, hogy a Celeb vagyok ments ki innen! embert próbáló nehézségeivel senkinek sem volt könnyű megküzdeni.

G.w.M nyerte meg a Celeb vagyok ments ki inneni! 2026-os évadát (Fotó: hot! magazin/ RTL)

G.W.M-nek rengeteget segített a hite a Celeb vagyok ments ki innen 2026-ban

„Nagyon bíztam a rajongótáboromban, önmagamban, a családom támogatásában és legfőképpen a Jóistenben. Szóval, nem kérdés, hogy én ide nyerni jöttem! Persze ez a játék egy hatalmas libikóka: volt, hogy megingott a hitem, de nem magamban vagy a rajongóimban, hanem azért, mert láttam, hogy a többiek is mennyire ügyesek”– kezdte Márk a hot!-nak.

Bebizonyosodott, hogy az a legnagyobb fegyvere, hogy soha nem játssza meg magát.

Szerencsés embernek tartom magam, mert nincs olyan pillanat, amikor meg kellene erőltetnem magam ahhoz, hogy önmagamat adjam. Mindig ön­azo­nos voltam, és az is leszek. Ha konfliktus van G.w.M körül, az is én vagyok, de amikor a legjobb emberi tulajdonságaimat hozom felszínre, és példát mutatok egy-két utcagyereknek, az is én vagyok. Ugyanúgy, ahogy a szerető családapa is én vagyok.

Kulcsár Edina dalt is írt férjének a műsor kapcsán (Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

A kolumbiai dzsungelben a legnehezebb pillanatokban sem volt önző. Nem véletlenül, hiszen a mindennapjait az oltalmazó ösztön vezérli.

„A közvetlen környezetemben mindenki tudja, hogy rám mindig lehet számítani. A családon vagy a brigádon belül az utolsó falatot is inkább odaadom másnak, nem véletlenül vagyok én a családfő és az alfahím. Szívügyem, hogy mások jól legyenek, ezért saját magamat mindig csak a második helyre teszem. Napi szinten rengeteg energiát és figyelmet fordítok a hajléktalanok megsegítésére, ahogy a szegény, illetve a betegséggel küzdő gyerekek támogatására is" – mesélte.

A családjától, azaz Kulcsár Edinától és G.W.M gyerekeitől külön töltött idő alaposan próbára tette a lelkét.

