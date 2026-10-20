G.w.M vallomása: „A család a biztos pont, amibe mindig kapaszkodhatok”

G.w.M.-et a hite mindvégig motiválta, annak ellenére, hogy a Celeb vagyok ments ki innen! embert próbáló nehézségeivel senkinek sem volt könnyű megküzdeni.
„Nagyon bíztam a rajongótáboromban, önmagamban, a családom támogatásában és legfőképpen a Jóistenben. Szóval, nem kérdés, hogy én ide nyerni jöttem! Persze ez a játék egy hatalmas libikóka: volt, hogy megingott a hitem, de nem magamban vagy a rajongóimban, hanem azért, mert láttam, hogy a többiek is mennyire ügyesek”– kezdte Márk a hot!-nak.
Bebizonyosodott, hogy az a legnagyobb fegyvere, hogy soha nem játssza meg magát.
Szerencsés embernek tartom magam, mert nincs olyan pillanat, amikor meg kellene erőltetnem magam ahhoz, hogy önmagamat adjam. Mindig önazonos voltam, és az is leszek. Ha konfliktus van G.w.M körül, az is én vagyok, de amikor a legjobb emberi tulajdonságaimat hozom felszínre, és példát mutatok egy-két utcagyereknek, az is én vagyok. Ugyanúgy, ahogy a szerető családapa is én vagyok.
A kolumbiai dzsungelben a legnehezebb pillanatokban sem volt önző. Nem véletlenül, hiszen a mindennapjait az oltalmazó ösztön vezérli.
„A közvetlen környezetemben mindenki tudja, hogy rám mindig lehet számítani. A családon vagy a brigádon belül az utolsó falatot is inkább odaadom másnak, nem véletlenül vagyok én a családfő és az alfahím. Szívügyem, hogy mások jól legyenek, ezért saját magamat mindig csak a második helyre teszem. Napi szinten rengeteg energiát és figyelmet fordítok a hajléktalanok megsegítésére, ahogy a szegény, illetve a betegséggel küzdő gyerekek támogatására is" – mesélte.
A családjától, azaz Kulcsár Edinától és G.W.M gyerekeitől külön töltött idő alaposan próbára tette a lelkét.
Elmondhatatlanul hiányoztak, nagyon megviselt a távollétük. Próbáltam végig a dzsungellétre fókuszálni, de amikor lehunytam a szemem, sokszor olyan mélységekbe zuhantam, hogy meg is könnyeztem a hiányukat. Amikor az ember rájön, hogy már van veszítenivalója, megtanulja az önfegyelmet. Számomra a család a biztos pont, amibe mindig kapaszkodhatok.
Kiérdemelten kapta meg a dzsungel királya címet, hiszen a kamerák előtt is megmutatkozott a benne rejlő rendkívüli alázat.
Nagyon szerencsés ember vagyok, mert elmondhatom, hogy nincs olyan ember a Földön, akivel elcserélném az életemet. Mindennap imádkozom azért, hogy a szeretteim egészségben, biztonságban és boldogságban éljenek. Az utolsó gyufásdoboztól kezdve mindent megbecsülök. Most pedig bebizonyítottam, hogy valóban eszerint élem a mindennapjaimat
– mondta büszkén.
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