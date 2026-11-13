Gudics Máté még magán hordozza a Sztárban Sztár átalakulások nyomait

Egy igazi klasszikushoz nyúlt Gudics Máté és DR BRS: közösen dolgozták fel a Szikora Róbert és az R-GO nevével fémjelzett Ballag a katona című slágert. Az új verzió modern, lendületes és kifejezetten bulizós hangzást kapott, miközben az ikonikus refrén változatlan maradt. Az új verzék Heincz Gábor Bigának köszönhetők.

Gudics Máté és DR BRS alig egy nap alatt közel 20 ezer megtekintésnél jár (Fotó: Mediaworks)

Gudics Máté új stílussal tért vissza

A Sztárban Sztár korábbi szereplője számára különösen fontos ez a közös munka, hiszen úgy érzi, zeneileg is egy olyan irányra talált, amely igazán közel áll hozzá.

A Ballag a katona olyan klasszikus, amit mindenki ismer az országban. Az eredeti előadó, Szikora Robi és az R-GO megérdemelten vitte sikerre. A mi verziónk egy modern, bulizós átdolgozás lett, és nagyon köszönjük az eredeti szerzőknek, hogy engedélyezték. Remélem, ebből is igazi sláger lesz, mert úgy érzem, most megtaláltam az utamat. Nagyon közel áll hozzám ez a feldolgozás, amely egy kicsit Teddy Swims világát idézi, és szerintem remekül áll a dalnak

– mesélte Máté.

Az énekes azt is elárulta, hogy DR BRS-sel hamar megtalálták a közös hangot, és bízik benne, hogy a dalt a jövőben élőben is előadják majd együtt. DR BRS szerint izgalmas, ugyanakkor merész vállalkozás volt egy ennyire ismert és karakteres slágerhez nyúlni. Mint mondja, éppen az ilyen kihívásokat szereti. „Ez a nyolcvanas évek egyik legikonikusabb slágere, amely generációkon átível. A kisfiam is azonnal énekelte a refrént, ami jól mutatja, milyen ereje van az ilyen daloknak. Merész és kicsit veszélyes vállalás volt, de szeretem a kihívásokat. Fontos, hogy nem akartuk megváltoztatni vagy felülmúlni az eredetit, egyszerűen csak szerettük volna megmutatni a fiatalabb generációnak is” – fogalmazott a producer.

Az új változat ráadásul történetében is kapott egy kis csavart

A friss verzék egy olyan férfiról szólnak, aki megpróbált okoskodni, lebukott, ezért a hölgy kitette a szűrét, ő pedig most már csak ballag, amerre lát.

Bigával közösen megtaláltuk a megfelelő hangszerelést, a verzék is nagyon jól sikerültek, Máté pedig úgy énekli el a dalt, ahogy senki más. Ritka jó együttállás ez! Máté szimpatikus, kedves, és fantasztikus hangja van. Bízom benne, hogy jó ómen leszek számára, és ez a közös munka is segíti őt a saját zenei útján

– tette hozzá DR BRS.