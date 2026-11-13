"22 évesen egy reggel arra keltem, hogy az arcom lebénult" – napi 30 roham teszi pokollá a korábban fitt fiatal nő életét

Egyik napról a másikra vett 180 fokos fordulatot egy korábban életvidám, fitt, önálló fiatal nő élete: csak a közelmúltban nyerte vissza a képességét újra, hogy beszélni tudjon, azt pedig még a szakemberek sem tudják megmondani, hogy valaha is képes lesz-e lábra állni és önálló életet élni. jelenleg akár napi 30 rohama is lehet, miközben a dokik még mindig nem tudják, mi válthatta ki a bajt. Stresszre gyanakodnak, bár valójában nem sok kapaszkodójuk akad.

Lillie Thorne életerős, önálló fiatal nő volt egészen október második reggeléig

Fotó: Ashleigh Thorne / SWNS

A brit, 22 éves Lillie Thorne épp egy törökországi, vidám vakációról ért haza. Október első napján lefeküdt aludni újonnan felújított otthonában, Barrow-in-Furness-ben, másnap reggel azonban arra ébredt, hogy az arca egyik fele teljesen lebénult. Természetesen azonnal kórházba sietett, ahol Bell-parézist állapítottak meg nála, amely a VII. agyideg (arcideg) hirtelen kialakuló, általában egyoldalú gyengesége vagy bénulása. szteroidokat adtak neki, majd közölték vele: lassan, pár hónap alatt javulni fog az állapota. Sajnos azonban nem így történt.

30 roham teszi pokollá a fiatal lány életét

Lillie szavai másnap elkezdtek összemosódni, ő pedig ismét felkereste az orvosait, akik ekkor sztrókra gyanakodtak. Szerencsére kiderült: nem az volt, azt azonban ekkor még nem tudták megmondani, mi lehet a baj. A fiatal nő pedig napról napra rosszabbul lett. Végül már sem beszélni, sem járni nem tudott, valamint napi akár 30 rohama is lehetett. Kiderült: funkcionális neurológiai rendellenessége van, amely egy olyan idegrendszeri működési zavar, amelyben ugyan valós problémák jelentkeznek, ám ezek mögött nem áll semmilyen kimutatható idegrendszeri károsodás vagy más szervi rendellenesség, például daganat vagy agyvérzés.

Az orvosok is a sötétben tapogatóznak, mi miatt alakult ki ez az állapot Lillie-nél. Úgy vélik, talán stresz állhat a háttérben, biztosak azonban nem lehetnek benne.

Lillie továbbra sem tud járni, és néha még mindig összemossa a szavakat, de legalább ismét tud beszélni

Fotó: Ashleigh Thorne / SWNS / Northfoto

Lillie azóta nagyjából visszanyerte a beszédkészségét, járni azonban továbbra sem tud, és családja segítségére szorul. Noha fizikoterapeuta segíti, ő sem mer biztosat mondani a javulását illetően.