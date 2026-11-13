"Az első gondolatom az volt: nem, ez nem lehet igaz, még csak 25 vagyok" – gyilkos kór támadta meg a fiatal nőt

Biztos volt benne: csak fáradt, kimerült, talán ki is égett picit. Arra azonban legszörnyűbb rémálmában sem számított a 25 éves nő, hogy egy halálos kór tüneteit tapasztalja magán. A brit Reem Kadry épp Egyiptomban élt, Kairóban. Nappal műsorvezetőként dolgozott egy tévében, esténként pedig angolt tanított. Egy idő után egyre kimerültebbé vált, ám ezt javarészt a sok munkának tudta be. Még akkor is csak a kimerültséget okolta, amikor folyamatos köhögés kezdte kínozni, és egyre többet vesztett a súlyából. "Hét napot dolgoztam és nem aludtam rendesen, így meggyőztem magam, hogy ezért érzem magam ilyen szörnyen" – emlékezett vissza Reem.

Reem Kadry 25 évesen tudta meg: amit ő kimerültségnek hisz, az egy gyilkos kór tünete valójában

Fotó: Instagram-videó

A helyzet akkor változott meg, amikor az állapota már olyan rosszra fordult, hogy enni sem volt képes, gyakorlatilag pár kanál étel után hányinger gyötörte, majd pedig pokoli viszketés jelentkezett nála. Végül úgy döntött, ideje hazamenni Nagy-Britanniába, és kivizsgáltatni magát rendesen – a helyi orvosok addig ugyanis csak némi vérszegénységet állapítottak meg nála.

Az ekkor már csupán 43 kilós nőnél a brit orvosok végül Hodgkin-kórt állapítottak meg, ami a nyirokrendszer rosszindulatú daganatos megbetegedése. Egy hatalmas tumort fedeztek fel a mellkasában, a szívéhez és a tüdejéhez közel.

Az első gondolatom az volt: nem, ez nem lehet igaz, még csak 25 vagyok. Aztán azt gondoltam: meg fogok halni. A szavak, hogy tumor, szív, tüdő, megrémítettek. Nem tudtam megszólalni. Csak ültem. aztán adtak egy brosúrát, de nem tudtam ránézni. Csak hitetlenkedve azt mondtam: "Nem"

– emlékezett vissza a 20 évvel ezelőtt, 2006-ban lezajlott drámára a The Sun oldalának Reem.

"Azért imádkoztam, hogy érjen véget a fájdalom"

Sokan nem tudják, de az igazi küzdelem a rák felfedezése után kezdődik meg. Reem kezelése is azonnal megkezdődött, és bizony voltak pillanatok, amikor mindez olyannyira megviselte mind lelkileg, mind fizikailag, hogy úgy érezte: feladja.

"Volt idő, amikor lefekvéskor azon gondolkodtam, vajon fel fogok-e újra ébredni. Máskor a rosszullét olyan szörnyű volt, hogy azért imádkoztam, hogy érjen véget a fájdalom" – idézte fel, hozzátéve: úgy viselte el a kezeléseket, hogy azt mantrázta magának: csak túl kell lennie a következő 12 órán. Aztán a következő kezelésen, majd a következőn.