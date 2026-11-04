Az Origón tér vissza Andor Éva műsora

Új fejezet kezdődik Andor Éva életében, ugyanis a népszerű műsorvezető Négyszemközt Andor Évával című podcastja az Origo YouTube-csatornáján lesz látható. A műsor első epizódja csütörtökön debütál, ezt követően pedig a heti rendszerességgel jelentkező adásokban Éva egy-egy vendéggel beszélget az élet nagy kérdéseiről és személyes tapasztalatairól. További információkért látogasson el az Origo weboldalára.
A műsorvezető számára egyszerre jelent folytatást és újrakezdést, hogy az Origón elindul a műsora. A korábbi podcastműsora három éven át volt része az életének, ez idő alatt pedig különösen közel került hozzá ez a formátum.
Három évig készítettem a korábbi műsorom, és nagyon megszerettem. Az új hely mindig izgalmas lehetőség, a néhány hónapos szünet pedig jót tett: olyan volt, mintha vettem volna egy nagy levegőt. Nagyon várom a folytatást, és remélem, hogy a nézők is ugyanúgy szeretik majd
– mondta Andor Éva.
A podcast koncepciója a következő: Andor Éva olyan művészeket, tudósokat, zenészeket, sportolókat és más, a közéletben is meghatározó személyiségeket szeretne megszólaltatni, akik gondolataikkal és munkásságukkal hatással vannak az emberek világképére. Nem elsősorban a napi politikai történések érdeklik, hanem az, hogy mi formálja egy-egy ember gondolkodását, milyen értékeket képvisel, és mit hagy maga után.
„Vidnyánszky Attila lesz az első vendégem. Ő egy nagyon okos ember, imádom a gondolatait. A felkészülés számomra önmagában is hatalmas intellektuális élmény: hiába ismerek már egy vendéget, és készítettem vele akár több interjút is, mindig találok valami újat, ami meglep és továbbgondolásra késztet. Éppen ezt szeretem ezekben a beszélgetésekben: sosem lehet teljesen megismerni egy embert” – fogalmazott.
A műsorvezető azt is fontosnak tartja, hogy a nézők ne csupán a vendégek történeteibe kapjanak betekintést, hanem abba is, hogyan látják a világot. Úgy véli, az ilyen találkozások mindkét fél számára tanulságosak, hiszen ő maga is minden beszélgetésből új gondolatokkal gazdagodik.
Egész életemben szerettem tanulni, és ma is hiszek abban, hogy a folyamatos szellemi munka frissen tartja az embert. A művészek különleges érzékenységgel látják a világot, és ez a látásmód csak rájuk jellemző. Nagy élmény volt beszélgetnem korábban Reviczky Gáborral, Marton Évával, Mező Gáborral, Szabó Istvánnal vagy Koltai Lajossal. Az pedig még nagyobb élmény, amikor a gondolataikat megosztják velem és a nézőkkel is
– tette hozzá Andor Éva.
A Négyszemközt Andor Évával első epizódja csütörtökön érkezik az Origo YouTube-csatornájára, a további részek pedig ugyancsak minden héten csütörtökön lesznek elérhetők.
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