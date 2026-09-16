Puskás-Dallos Bogi: „Peti a legjobb barátom, az örök szövetségesem”

Puskás-Dallos Bogi TV2 Megasztár zsűritagként ma is kristálytisztán emlékszik arra a kislányra, aki egy hőlégballonos felsőben énekelte el élete első dalát.
„Az az érdekes, hogy ennek is van egy útja, mármint annak, hogy hogyan tekintek az akkori önmagamra. Arra a 15-16 éves lányra, aki abban a bizonyos hőlégballonos felsőben előadta a We All című dalt. Voltak olyan időszakok, amikor talán túl kritikus voltam saját magammal szemben. Olyan ez, mint amikor az ember meglát magáról egy régi felvételt, és felkiált, hogy: „Jaj, ezt nem akarom megnézni!” Most azt gondolom, hogy megfelelő önismerettel és azáltal, hogy nagyon sokat beszélgettem másokkal, sokkal jobban tudok csatlakozni a tinikori önmagamhoz, és sokkal büszkébb vagyok a teljesítményemre. Volt idő, amikor terápiába jártam, mert szükségem volt arra, hogy valakinek a segítségével kívülről is lássam mindazt, amit átéltem” – kezdte a hot!-nak Bogi.
Bár úgy tűnhetett, hogy Bogi magabiztosan mozog a hírességek világában, legbelül bizony súlyos kétségek gyötörték. A hirtelen jött siker miatt gyakran érezte magát elveszettnek, ami a hétköznapjaira is rányomta a bélyegét.
Nagyon sok nehéz helyzeten mentem keresztül, de mindig felálltam, és képes voltam bizonyítani olyan nagy nevű előadók között is, akiket korábban csak a tévéből ismertem. Mindez, persze, egy tinilánynál elő tudja idézni az imposztorszindrómát, amikor az ember képtelen látni és elismerni a saját eredményeit. A Dal című műsorban én magam is átéltem ezt, hiszen ott már komoly előadók között kellett teljesíteni. Valahogy mindig azt éreztem, és ez az életemre is nagyon jellemző volt, hogy én vagyok a legfiatalabb, akit most bedobtak a mély vízbe, és magától kell úsznia. Nem titok, voltak helyzetek, amikor ez egy kicsit jobban megviselt, sőt, olyan is, amit ma már egészen másképpen oldanék meg
– emlékezett vissza az énekesnő.
A belső harcok ellenére Bogi ma már egy rendkívül erős, érett nőként tekint vissza a korábbi botladozásaira. Idővel megtanulta kezelni a negatív kritikákat, és sikerült felépítenie mindazt, amire mindig is vágyott.
„Ma már sokkal jobban ismerem a határaimat, de azért az sem titok, hogy ez egy olyan szakma, ahol mindig van egy pici szorongás az emberben, főleg, amikor ki kell állnia, és véleményt kell formálnia. A Megasztárban is ezzel szembesülök, hiszen százával jönnek a versenyzők, és az ember nem akar hibázni. Azt akarja, hogy mindenkinek adhasson valamit, hogy oda tudjon figyelni, hogy jól teljesítsen, és mindezt úgy, hogy közben a lehető legtermészetesebb önmagát nyújtsa. Ugyanakkor van benne egy kettősség, hiszen pontosan tudja, hogy ehhez a szakmához igenis kellenek a csalódások, az, hogy az ember megtapasztalja a valódi érzelmi mélységeket és magasságokat.”
Bogi a közösségi térben is rendszeresen megosztja a gondolatait. A Lelkizünk? című podcastban a Ventiláda segítségével olyan mindennapi, egyben pszichológiai témákat boncolgatnak, mint a párkapcsolati problémák, a szakítás utáni újrakezdés vagy a megfelelési kényszer.
Az ötlet akkor született, amikor a szülést követően szembetaláltam magam az elmagányosodással. Sokan nem merik hangosan kimondani, de én úgy gondolom, hogy az anyaságban az ember egy kicsit ezt érzi, mert bár a baba megszületése után sosincs egyedül, de a barátaitól, a barátnőitől eltávolodik. Engem ez arra ösztökélt, hogy megteremtsek egy olyan női közösséget, ahol számomra inspiráló emberekkel tudok beszélgetni másokat is érdeklő témákról. Bevallom, meglepett az a fajta hirtelen rajongás, érdeklődés és szeretet, ami az első perctől kezdve övezi ezeket a műsorokat.
A szakmai és magánéleti hullámvölgyek hozzájárultak ahhoz, hogy Bogi mára rátaláljon önmagára – és arra a férfira, akire mindig számíthat. Puskás-Dallos Bogi férje Puskás Peti mellett nemcsak a szakmai sikereket élheti meg felhőtlenül, de azt is, hogy együtt stabil, szerető hátországot biztosítanak a gyermekük számára.
Az, hogy ugyanaz a szakmánk, egyszerre jelent könnyebbséget és olykor nehézséget. Tény viszont, hogy a kapcsolatunk alapját ez képezi. Egy művész-énekes házaspár életében óhatatlanul adódnak olyan helyzetek, amikor az egyiknek jobban megy, a másiknak kevésbé. Ilyenkor kell nagyon észnél lenni, és figyelmeztetni magad arra, hogy ugyanúgy tudj örülni a másik sikerének, mintha az a sajátod lenne. Az élet sokszor megtréfálja az embert, és tesz arról, hogy soha ne úgy történjenek a dolgok, hogy mind a kettőnknek egyszerre jöjjön össze minden. Persze, van ilyen időszak is, de az igazság az, hogy egyszer én vagyok a háttérország a kedvesem számára, máskor pedig ő jelenti számomra a mindent, és ezt fantasztikus érzés megélni. Tudni azt, hogy az embernek van egy olyan társa, aki tényleg mindenben úgy tud örülni a sikereinek, mintha az a sajátja lenne, egy hatalmas ajándéka a kapcsolatunknak. Ennek a szövetségnek nem egy sikeres szereplője van. Mert hogyan is tudnék sikeres lenni és örülni az eredményeimnek, ha elfelejteném, hogy esélyem sem lett volna a feladataimra koncentrálni, ha Peti nem állt volna ott mellettem az alkotás időszakában? Egy ilyen érzékeny szakaszban tudatosan kell figyelnünk a beszélgetésekre. Mert van, hogy annyira fáradtnak érzi magát az ember, hogy a nap végén legszívesebben leülne a kanapéra, és csak nyomkodná a telefonját, nálunk mégsem ez a jellemző. Minden szituációt, a nap minden történését megbeszéljük. Nem rejtjük véka alá, hogy engem akkor az a helyzet azért bántott, mert, és én azt akkor úgy éltem meg, hogy… Szerintünk ha ez kimarad, az baj, ezért mi erre nagyon odafigyelünk. Peti a legjobb barátom, az örök szövetségesem, és nem csak a férjem. Amikor véget ér egy nehéz nap, ő az első, akit felhívok. Őt követi csak az anyukám és az apukám…
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