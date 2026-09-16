Puskás-Dallos Bogi: „Peti a legjobb barátom, az örök szövetségesem”

Puskás-Dallos Bogi TV2 Megasztár zsűritagként ma is kristálytisztán emlékszik arra a kislányra, aki egy hőlégballonos felsőben énekelte el élete első dalát.

Puskás-Dallos Boginak terápára volt szüksége (Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Puskás-Dallos Bogi a nehézségeiről vallott

Férjével nemcsak házastársak, de barátok is egyben

Elárulta, miért kellett terápiára járnia

Együtt biztosítanak stabil hátországot a gyermeküknek

Puskás-Dallos Bogi : „Nagyon sok nehéz helyzeten mentem keresztül”

„Az az érdekes, hogy ennek is van egy útja, mármint annak, hogy hogyan tekintek az akkori önmagamra. Arra a 15-16 éves lányra, aki abban a bizonyos hőlégballonos felsőben előadta a We All című dalt. Voltak olyan időszakok, amikor talán túl kritikus voltam saját magammal szemben. Olyan ez, mint amikor az ember meglát magáról egy régi felvételt, és felkiált, hogy: „Jaj, ezt nem akarom megnézni!” Most azt gondolom, hogy megfelelő önismerettel és azáltal, hogy nagyon sokat beszélgettem másokkal, sokkal jobban tudok csatlakozni a tinikori önmagamhoz, és sokkal büszkébb vagyok a teljesítményemre. Volt idő, amikor terápiába jártam, mert szükségem volt arra, hogy valakinek a segítségével kívülről is lássam mindazt, amit átéltem” – kezdte a hot!-nak Bogi.

Bár úgy tűnhetett, hogy Bogi magabiz­tosan mozog a hírességek világában, legbelül bizony súlyos kétségek gyötörték. A hirtelen jött siker miatt gyakran érezte magát elveszettnek, ami a hétköznapjaira is rányomta a bélyegét.

Nagyon sok nehéz helyzeten mentem keresztül, de mindig felálltam, és képes voltam bizonyítani olyan nagy nevű előadók között is, akiket korábban csak a tévéből ismertem. Mindez, persze, egy tinilánynál elő tudja idézni az imposztorszindrómát, amikor az ember képtelen látni és elismerni a saját eredményeit. A Dal című műsorban én magam is átéltem ezt, hiszen ott már komoly előadók között kellett teljesíteni. Valahogy mindig azt éreztem, és ez az életemre is nagyon jellemző volt, hogy én vagyok a legfiatalabb, akit most bedobtak a mély vízbe, és magától kell úsznia. Nem titok, voltak helyzetek, amikor ez egy kicsit jobban megviselt, sőt, olyan is, amit ma már egészen másképpen oldanék meg

– emlékezett vissza az énekesnő.