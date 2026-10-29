Berkes Olivér teljes titokban feleségül vette szerelmét! Fótok a nagy napról

Berkes Olivér a legnagyobb titokban kötötte össze az életét szerelmével, Nagy Eszterrel. Az énekes-dalszerző augusztusban vezette oltár elé választottját, ám a nagy napról csak most derültek ki a részletek. A szerelmesek nemcsak a magánéletüket óvják a nyilvánosságtól, hanem az esküvőjüket is csendben, a kíváncsi tekintetektől távol ünnepelték meg. A róluk készült fotók alapján azonban így is jól látszik, milyen gyönyörű párt alkotnak, és milyen különleges pillanatokat élhettek át életük egyik legfontosabb napján.

Berkes Olivér párját hat év után vette feleségül (Fotó: Instagram)

Berkes Olivér esküvőjéről senki sem tudott

Az énekes és felesége története hat évvel ezelőtt kezdődött, amikor 2020 februárjában egy közösségi oldalon megismerkedtek. A virtuális találkozást hamar személyes randevú követte, és úgy tűnik, már a kezdetektől érezték, hogy nem mindennapi kapcsolat bontakozik ki közöttük. Az első közös sétájuk során ugyanis olyan összhangot tapasztaltak, amely később a szerelmük alapjává vált.

A kapcsolatuk rövid idő alatt komolyra fordult, hiszen hamar összeköltöztek, így a hétköznapjaikat is együtt kezdhették el alakítani. A koronavírus-járvány miatti karantén időszaka sok pár számára komoly próbatételt jelentett, Berkes Olivérék esetében azonban még szorosabbra fűzte a köteléket. A bezártság és az együtt töltött idő lehetőséget adott nekik arra, hogy még jobban megismerjék egymást, és megerősödjön bennük az érzés: hosszú távon is egymás mellett képzelik el az életüket.

Gyönyörű menyasszony volt Berkes Olivér felesége

A szerelmesek végül idén nyáron hivatalosan is összekötötték az életüket. Az esküvőre augusztusban került sor, ráadásul az időzítés sem volt hétköznapi: a nagy nap szinte egybeesett Olivér 34. születésnapjával. A pár azonban nem verte nagydobra a boldogságát, így a rajongók számára is meglepetésként érkezett a hír, hogy az énekes már férjként éli a mindennapjait.

Olivér boldogan erősítette meg a hírt, és röviden, de annál nagyobb örömmel beszélt a házasságáról.

Augusztusban megnősültem

– jelentette ki boldogan a férj a story.hu-nak.