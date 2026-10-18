Újabb részletek derültek ki Bangó Margit állapotáról: „70%-ban már meggyógyult”

Az elmúlt időben viszonylag keveset lehetett tudni Bangó Margit állapotáról, mivel a család szeretné megadni neki a tiszteletet, hogy saját szerettei körében, nyugodtan vészelje át ezt az időszakot. Lapunk felkereste a legendás előadóművész lányát, Bangó Marikát, aki beszámolt az elmúlt hónapokról és édesanyja küzdelméről is. Úgy tűnik, a rajongók kicsit megnyugodhatnak, mivel pozitív hírek érkeztek felőle.

Bangó Margit lánya részletesen beszámolt édesanyja jelenlegi állapotáról (Fotó: hot! magazin archív)

Bangó Margit hatalmas kitartása kifizetődni látszik

A legtöbb ember fel sem tudja fogni, hogy milyen óriási küzdelmen van túl az énekesnő. De az ükunokája születése nagy erőt adott neki, és most lánya elmondása szerint sikerült felülkerekednie a betegségen.

Hála Isten, folyamatosan javul az állapota. Azt mondta az orvos, hogy 70%-ban már meggyógyult. Óriási dolog volt ezt hallani és szerencsére már jobban is érzi magát

– jelentette ki Bangó Marika.

Elmondása szerint nagyjából egy hónapja kapták ezt a hírt és az utóbbi hetekben is azt látni, hogy egyre erősebb és életvidámabb lett a nemrég üknagymamává váló énekesnő.

Bangó Marika édesanyja hatalmas erőfeszítések árán elindult a gyógyulás útján (Fotó: Bangó Marika)

Egyelőre nem tudni, mit hoz a jövő

Az év eleji rossz hírek után pár hónappal már biztató hírek érkeztek és a család is arról számolt be, hogy egyre jobban van az énekesnő. Most pedig lánya lapunknak erősítette meg, hogy az orvosok is látják a fejlődést, ami miatt a család is fellélegzett. Nagyon remélik, hogy még hosszú évekig tarthatnak közös családi vacsorákat az üknagymama házában.

Ha megtartjuk ezt az állapotot, akkor megmaradunk

– jegyezte meg Bangó Marika.

A családnak nem volt nyugodt az éve, mivel Bangó Margit folyamatos kezelése mellett lánya, Marika is sokat küzdött egészségügyi problémákkal. Nyár elején sikerült megműttetnie hosszas várakozás után a gerincét, ami után úgy nyilatkozott lapunknak, hogy nagyon megbánta, mert kiderült, hogy nagyobb a probléma, mint gondolta volna. Alig pár héttel a beavatkozás után pedig szívinfarktust is kapott, ami számára már a második volt.