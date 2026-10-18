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Újabb részletek derültek ki Bangó Margit állapotáról: „70%-ban már meggyógyult”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Bangó Marika
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 18. 18:00
egészségügyi állapotBangó Margit
A mulatós zene koronázatlan királynőjéért aggódik már lassan egy éve az egész ország. Bangó Margit folyamatosan a kórházat járja, ám most lánya, Bangó Marika elárulta, hogy egyre jobban van az újdonsült üknagymama.
Kulcsár Krisztián
Sztár rovat újságíró
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Az elmúlt időben viszonylag keveset lehetett tudni Bangó Margit állapotáról, mivel a család szeretné megadni neki a tiszteletet, hogy saját szerettei körében, nyugodtan vészelje át ezt az időszakot. Lapunk felkereste a legendás előadóművész lányát, Bangó Marikát, aki beszámolt az elmúlt hónapokról és édesanyja küzdelméről is. Úgy tűnik, a rajongók kicsit megnyugodhatnak, mivel pozitív hírek érkeztek felőle.

Bangó Margit
Bangó Margit lánya részletesen beszámolt édesanyja jelenlegi állapotáról (Fotó: hot! magazin archív)

Bangó Margit hatalmas kitartása kifizetődni látszik

A legtöbb ember fel sem tudja fogni, hogy milyen óriási küzdelmen van túl az énekesnő. De az ükunokája születése nagy erőt adott neki, és most lánya elmondása szerint sikerült felülkerekednie a betegségen.

Hála Isten, folyamatosan javul az állapota. Azt mondta az orvos, hogy 70%-ban már meggyógyult. Óriási dolog volt ezt hallani és szerencsére már jobban is érzi magát

– jelentette ki Bangó Marika.

Elmondása szerint nagyjából egy hónapja kapták ezt a hírt és az utóbbi hetekben is azt látni, hogy egyre erősebb és életvidámabb lett a nemrég üknagymamává váló énekesnő.

Bangó Marika és Bangó Margit
Bangó Marika édesanyja hatalmas erőfeszítések árán elindult a gyógyulás útján (Fotó: Bangó Marika)

Egyelőre nem tudni, mit hoz a jövő

Az év eleji rossz hírek után pár hónappal már biztató hírek érkeztek és a család is arról számolt be, hogy egyre jobban van az énekesnő. Most pedig lánya lapunknak erősítette meg, hogy az orvosok is látják a fejlődést, ami miatt a család is fellélegzett. Nagyon remélik, hogy még hosszú évekig tarthatnak közös családi vacsorákat az üknagymama házában.

Ha megtartjuk ezt az állapotot, akkor megmaradunk

– jegyezte meg Bangó Marika.

A családnak nem volt nyugodt az éve, mivel Bangó Margit folyamatos kezelése mellett lánya, Marika is sokat küzdött egészségügyi problémákkal. Nyár elején sikerült megműttetnie hosszas várakozás után a gerincét, ami után úgy nyilatkozott lapunknak, hogy nagyon megbánta, mert kiderült, hogy nagyobb a probléma, mint gondolta volna. Alig pár héttel a beavatkozás után pedig szívinfarktust is kapott, ami számára már a második volt.

@borsonline

Megtudtuk, hogy van most Bangó Margit! A cigányzene koronázott királynőjének az utóbbi hónapokban sajnos komoly egészségügyi problémái voltak, kórházi kezelésre szorult. A családja végig mellette volt, igyekeztek neki megkönnyíteni a kényszerpihenőt. Kiderült, hogy Bangó Margit állapota végre elkezdett javulni. Még mindig jár kezelésekre, de jelenleg a saját otthonában gyógyul. #bors #bangobargit #kistina #bangomargitallapota

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