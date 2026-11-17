Örömhírt osztott meg a rajongókkal a magyar kézilabda egyik kiválósága. Gyermeket vár Szöllősi-Schatzl Nadine, a magyar válogatott Európa-bajnoki bronzérmes játékosa. A boldog hírt jelenlegi klubja, a Moyra-Budaörs Handball jelentette be hivatalos Facebook-oldalán.
A Bajnokok Ligája-győztes, ötszörös magyar bajnok kézilabdázó már az előző idény végén tájékoztatta klubja vezetőségét családalapítási terveiről. A budaörsi egyesület ennek tudatában hosszabbította meg a balszélső szerződését, és minden támogatást megad neki az előtte álló időszakban. Szöllősi-Schatzl Nadine a klub közleményében arról is beszélt, mennyire hálás a csapatnak, és azt sem titkolta, hogy a gyermek születése után szeretne visszatérni a pályára.
Nagyon boldogok vagyunk, örömmel tekintünk az előttünk álló időszakra. Hálás vagyok a szakmai stábnak és a klubvezetésnek a rendkívül korrekt és támogató partnerségért. Igazán szeretek itt játszani, hiszen a csapat és az egész közeg olyan számomra, mint egy kis család. A gyermekvállalás után szeretnék visszatérni, és ismét együtt lenni a csapattal a pályán
– fogalmazott a kézilabdázó a posztjában, amelyet ide kattintva tekinthetsz meg. A bejelentés után valósággal özönlenek a gratulációk a bejegyzés alatt, a szurkolók sorra kívánnak sok boldogságot a kézilabdázónak.
A magyar válogatottal olimpián hatodik helyezést is elérő sportoló életében most új, különleges fejezet kezdődik. Bár egy időre búcsút int a versenyzésnek, tervei szerint az anyai örömök után ismét pályára lép majd a Budaörs színeiben.
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