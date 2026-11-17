Örömhírt osztott meg a rajongókkal a magyar kézilabda egyik kiválósága. Gyermeket vár Szöllősi-Schatzl Nadine, a magyar válogatott Európa-bajnoki bronzérmes játékosa. A boldog hírt jelenlegi klubja, a Moyra-Budaörs Handball jelentette be hivatalos Facebook-oldalán.

Édesanya lesz Szöllősi-Schatzl Nadine Fotó: Czeglédi Zsolt

Édesanya lesz Szöllősi-Schatzl Nadine

A Bajnokok Ligája-győztes, ötszörös magyar bajnok kézilabdázó már az előző idény végén tájékoztatta klubja vezetőségét családalapítási terveiről. A budaörsi egyesület ennek tudatában hosszabbította meg a balszélső szerződését, és minden támogatást megad neki az előtte álló időszakban. Szöllősi-Schatzl Nadine a klub közleményében arról is beszélt, mennyire hálás a csapatnak, és azt sem titkolta, hogy a gyermek születése után szeretne visszatérni a pályára.

Nagyon boldogok vagyunk, örömmel tekintünk az előttünk álló időszakra. Hálás vagyok a szakmai stábnak és a klubvezetésnek a rendkívül korrekt és támogató partnerségért. Igazán szeretek itt játszani, hiszen a csapat és az egész közeg olyan számomra, mint egy kis család. A gyermekvállalás után szeretnék visszatérni, és ismét együtt lenni a csapattal a pályán

– fogalmazott a kézilabdázó a posztjában, amelyet ide kattintva tekinthetsz meg. A bejelentés után valósággal özönlenek a gratulációk a bejegyzés alatt, a szurkolók sorra kívánnak sok boldogságot a kézilabdázónak.