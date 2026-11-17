Király Linda, Radics Gigi és Szabó Ádám mellett Oláh Gergő is az egyike volt azoknak, akiknek már az első adásban véget ért a Sztárban Sztár Gála évada. Az énekes azonban nem búsul, hiszen így is rengeteg dolga van, miután nemrég valóra váltotta az egyik legnagyobb álmát, és éttermet nyitott. Erről mesélt most a Borsnak.

A Sztárban Sztár Gála kiesői között volt Oláh Gergő is, de ő emiatt egyáltalán nem érzi csalódottnak magát (Fotó: Gábor Zoltán)

A Sztárban Sztár Gála versenyzői ugyan imádják a műsorral járó őrületet, de tény, hogy cseppet sem könnyű maximális energiát fektetniük a felkészülésbe az egyéb elfoglaltságaik, na meg a család mellett. Így volt ezzel Oláh Gergő is, éppen ezért bár sajnálja, hogy egyetlen adás után véget ért számára a verseny, egy szemernyi rossz érzés sincs benne.

„Ez egy Gála volt, tehát ebben a műsorban abszolút nem arról van szó, hogy ki jó énekes és ki nem. Itt mindenki egy csodálatos, elképesztően profi előadó és már csak benne lenni is megtiszteltetés volt, nekem legalábbis biztosan, hiszen mondhatjuk, hogy ebbe a mezőnybe a Sztárban Sztár legjobbjai kerültek be” – kezdte mosolyogva Gergő.

Ez tényleg egy elég kegyetlen formátum, ahogy Claudia is említette, mert ezeknél a párbajoknál sokszor nincs jó döntés, ami mindenkinek nehéz. De természetesen szó sincs arról, hogy itt a sorsunkról döntenének, a versenyzők között már mindenki 10-15 éve előadó, van, aki talán több éve is, úgyhogy ez egy jutalomjáték, nem a karrierünket vagy a tehetségünket ítélik meg, csak az adott produkciót. Persze ez szintén nem könnyíti meg a zsűri dolgát sem, hiszen mindenki produkciója nagyon jó volt

– fejtette ki a véleményét.

A Sztárban Sztár Gála első adásában Oláh Gergő a Gipsy Kings egyik frontemberét alakította (Fotó: Gábor Zoltán)

Oláh Gergő a Sztárban Sztár Gála után sem fog unatkozni

Az énekes augusztus 31-én nyitotta meg éttermét Salgótarjánban, ami régi vágya volt, és amivel szintén rengeteg dolga van, így nem bánja igazán, hogy a Sztárban Sztár 13. évada ilyen hamar véget ért számára.

„Most nagyon sok minden van az életemben, szóval fejben nem biztos, hogy végig úgy ott tudtam volna lenni, ahogy kellene, pedig szeretem teljes odaadással csinálni a dolgokat, szóval ilyen szempontból talán még jobb is, hogy kiestem. Mivel nemrég nyitottuk meg az éttermünket, ami egy hatalmas álmom volt, így fejben és fizikailag is sokat vagyok ott, ami biztosan elvett volna belőlem a műsor alatt. Mindkettő teljes embert kíván és mindkettőt imádom, de valószínűleg nem tudtam volna úgy helytállni egyszerre mindenhol, ahogy szeretnék” – vallotta be őszintén.

Egy gyerekkori álmom volt az, hogy nyissak egy streetfood éttermet, és nagyon boldog vagyok, hogy mostanra sikerült ezt létrehozni. Már egészen kiskorom óta mindig kotyvasztottam otthon, abból, ami éppen volt. Ha csak zsíros kenyér volt, azt is formára vágtam, különböző alakzatokban szórtam rá a piros paprikát, aztán amikor nagyobb lettem, elkezdtem ténylegesen főzni apuval. Úgyhogy már akkor is álmodoztam róla, hogy egyszer lesz egy ilyen kis büfém

– emlékezett vissza Gergő.