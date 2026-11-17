A Magyar Posta felkészült a karácsonyi csomagok kézbesítésére, de a gondtalan ünnepi időszak az ügyfelek időzítésén is múlik. A Posta ezért arra kéri a lakosságot, hogy a karácsonyi csomagok feladását ne hagyják az utolsó napokra. A vállalat tájékoztatása szerint a december 18-ig (péntek) a Magyar Posta részére átadott belföldi csomagok érkezhetnek meg karácsonyig a címzettekhez, ezért webáruházi rendelés esetén célszerű arról is tájékozódni, hogy a webshop a megrendelt árut mikor adja át kézbesítésre a Postának.

Ne hagyja az utolsó pillanatra: fontos határidőre hívja fel a figyelmet a Magyar Posta a karácsonyi csomagok kapcsán Fotó: unsplash.com

Ne hagyja az utolsó pillanatra: fontos határidőre hívja fel a figyelmet a Magyar Posta a karácsonyi csomagok kapcsán

A Magyar Posta logisztikai depóiban rendelkezésre áll a megnövekvő csomagforgalom kiszolgálásához szükséges kapacitás. A Magyar Posta ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy az ajándéknak szánt rendelések postára adása nem feltétlenül azonos a rendelés leadásának dátumával. Ezért a vásárlóknak érdemes még a megrendelés előtt tájékozódniuk a várható szállítási határidőkről. Az ünnepi időszakban országszerte közel 3000 átvételi pont áll az ügyfelek rendelkezésére: a posták és postapartnerségek mellett MPL csomagautomaták, valamint MOL és Coop PostaPontok biztosítanak kényelmes csomagátvételi lehetőséget.

A legtöbb MPL csomagautomata a nap 24 órájában elérhető, a megnövekedett forgalom kiszolgálása érdekében pedig a kiemelt időszakban naponta akár két alkalommal is újratöltik azokat a felszabaduló rekeszek függvényében. A Posta arra kéri az ügyfeleket, hogy az értesítés megérkezését követően minél hamarabb vegyék át küldeményeiket a csomagautomatákból, ugyanis minden felszabaduló rekesz újabb csomag számára biztosít helyet.

Az ünnepi időszakban sem szabad megfeledkezni a biztonságról az online rendelések során. Kevesebb kockázattal jár, ha ismeretlen webshopból történő vásárlás esetén az előre utalás helyett inkább az utánvételes fizetést (árufizetést) választjuk. Fontos, hogy minden esetben megbízható webáruházból rendeljünk. A megbízhatóságot alátámaszthatja például a honlapon feltüntetett webáruház adatok teljessége (cégnév, székhely, adószám, elérhetőség), az utánvétes fizetés lehetősége vagy a könnyen elérhető ügyfélszolgálat. A Postának a megrendelt csomagok tartalmáról nincs és nem is lehet információja, mindössze a kiszállítást végzi, így a kéretlen csomagok (ún. „kamucsomagok”) esetében is kizárólag a címzett képes és jogosult eldönteni, hogy valós-e a rendelés. A valós rendelésről úgy bizonyosodhatunk meg legjobban, ha az online kapott megrendelés-azonosítókat nyomon követjük és átvételkor ez alapján is ellenőrizzük a csomagot. Ezért is javasoljuk, hogy a címzett valamennyi átvételre jogosult, helyettes átvevőnek is előre jelezze, ha csomagot vár és adja meg a megrendelés-azonosítóját is.