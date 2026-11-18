Amint kiderült, hogy Petra és Bazsi lefeküdtek, mindenki arra volt kíváncsi, hogy vajon mit szól majd ehhez Máté. Most ez is kiderült, mivel a lányok tábortűz ceremóniája után elérkezett a srácoké is. Mindenki várta Petra videóját, mivel úgy gondolták, hogy ő villogtatta a piros lámpát A Kísértés legutóbbi hetében. Azonban erre senki nem számított, Máté szavai pedig magukért beszélnek, mivel lefagyott arccal figyelte, amit barátnője művelt az ágyban Bazsival.

A Kísértés 2026-os évadában Petra lépte át először a legnagyobb határt, amin még Kasza Tibi is ledöbbent (Fotó: TV2)

Mi lesz így A Kísértés párjával?

Erre számítottam. Undorító és szánalmas. Ezt már nem velem kell megbeszélni, hanem a családdal. Amit mondott, hogy ő ilyet nem tudna csinálni. Több mint két éve tart a kapcsolat és három hete vagyunk itt. Kicsit hiányozhatott a testiség, mivel sokat dolgoztam, de ki tudtuk élni a vágyainkat mindketten

– mondta Máté a videó után, amelyben bemutatták, hogy Petra és Bazsi tényleg lefeküdtek egymással, majd a lány ezt elújságolta Boginak és Dudunak. Utóbbi rákérdezett arra, milyen élmény volt, erre a lány azt válaszolta, rövid.

Máté korábban úgy fogalmazott, hogy a testiségek könnyebben megbocsájthatóak, azonban ezt látva már nem lesz egyszerű együtt visszatérni a szürke hétköznapokba. „Nekem is van, mit szégyenkeznem és bevallanom, de azt érzem, hogy neki sokkal több. Ha már ez sem gátolja, hogy az egész ország nézi, akkor mi fogja megállítani a kinti világban? Félek, hogy szeretem annyira, hogy megbocsátanék neki, de ezzel most annyira megszégyenített engem és nyilván korábban én is őt, viszont ez most szánalmas volt” – jegyezte meg Máté.

Máté a szánalmas és az undorító jelzőn kívül nem tudott mást mondani barátnőjének tetteire (Fotó: TV2)

Teljesen összetört A Kísértés Mátéja

A legundorítóbb dolog volt ezt látni, és az volt a fejemben, hogy ezt mindenki látni fogja. Ez engem erősíteni fog, egyébként sem tartom magam mentálisan gyengének, de köszönöm neki. Az, hogy a saját stílusában átmegy máshoz, és így elmeséli, még szánalmasabbá teszi

– jelentette ki később a kameráknak is.

A fiúk hazafele is kibeszélték a történteket, viszont mindenki Máté véleményére volt kíváncsi. „Nem tartom vissza a könnyeimet, mert nincsenek. Mit sírjak ezen, ha ő undorító?” – tette fel a kérdést Máté.