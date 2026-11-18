Amint kiderült, hogy Petra és Bazsi lefeküdtek, mindenki arra volt kíváncsi, hogy vajon mit szól majd ehhez Máté. Most ez is kiderült, mivel a lányok tábortűz ceremóniája után elérkezett a srácoké is. Mindenki várta Petra videóját, mivel úgy gondolták, hogy ő villogtatta a piros lámpát A Kísértés legutóbbi hetében. Azonban erre senki nem számított, Máté szavai pedig magukért beszélnek, mivel lefagyott arccal figyelte, amit barátnője művelt az ágyban Bazsival.
Erre számítottam. Undorító és szánalmas. Ezt már nem velem kell megbeszélni, hanem a családdal. Amit mondott, hogy ő ilyet nem tudna csinálni. Több mint két éve tart a kapcsolat és három hete vagyunk itt. Kicsit hiányozhatott a testiség, mivel sokat dolgoztam, de ki tudtuk élni a vágyainkat mindketten
– mondta Máté a videó után, amelyben bemutatták, hogy Petra és Bazsi tényleg lefeküdtek egymással, majd a lány ezt elújságolta Boginak és Dudunak. Utóbbi rákérdezett arra, milyen élmény volt, erre a lány azt válaszolta, rövid.
Máté korábban úgy fogalmazott, hogy a testiségek könnyebben megbocsájthatóak, azonban ezt látva már nem lesz egyszerű együtt visszatérni a szürke hétköznapokba. „Nekem is van, mit szégyenkeznem és bevallanom, de azt érzem, hogy neki sokkal több. Ha már ez sem gátolja, hogy az egész ország nézi, akkor mi fogja megállítani a kinti világban? Félek, hogy szeretem annyira, hogy megbocsátanék neki, de ezzel most annyira megszégyenített engem és nyilván korábban én is őt, viszont ez most szánalmas volt” – jegyezte meg Máté.
A legundorítóbb dolog volt ezt látni, és az volt a fejemben, hogy ezt mindenki látni fogja. Ez engem erősíteni fog, egyébként sem tartom magam mentálisan gyengének, de köszönöm neki. Az, hogy a saját stílusában átmegy máshoz, és így elmeséli, még szánalmasabbá teszi
– jelentette ki később a kameráknak is.
A fiúk hazafele is kibeszélték a történteket, viszont mindenki Máté véleményére volt kíváncsi. „Nem tartom vissza a könnyeimet, mert nincsenek. Mit sírjak ezen, ha ő undorító?” – tette fel a kérdést Máté.
Sanya szerint Máté sem számított ilyen videóra, mivel erre senki nem gondolt. Máté megjegyezte, hogy innentől nem fog vacillálni az együttalváson.
A holnapi részből pedig majd kiderül, hogy Máté vajon hogyan zárja A Kísértés műsorát.
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