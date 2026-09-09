Emilio Bangó Margit állapotáról: „Norbika olyan, mint egy gyógyszer a mamának”

Emiloék első unokája nemrég lett négy hónapos, de máris az egész család a csodájára jár. Még a nagybeteg Bangó Margitot is jobb kedvre deríti ükunokája és az állapotára is pozitív hatással van.

Emilio és unokája Norbika, aki Bangó Margitra is jó hatással van

Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László

Emilio és Tina első unokája, Norbika már négy hónapos

A nagyszülők rajongásig szeretik és alaposan elkényeztetik a kisfiút

Emilio számára különösen sokat jelent, hogy fiúunokája született

Norbika a betegséggel küzdő Bangó Margit számára valóságos gyógyszer

Íme a részletek!

Emilio, Tina és Bangó Margit életébe is boldogságot hozott az új jövevény

A család nemrég Törökországban pihente ki az elmúlt hónapok fáradalmait, ám ezúttal még Norbika nélkül indultak el. Noha eredetileg nagy, közös családi nyaralást terveztek, a kisfiú szülei végül úgy döntöttek, egy ilyen hosszú utazást még nem vállalnak be a néhány hónapos babával.

„Most úgy alakult, hogy Vivi, Emil és én mentünk, illetve csatlakozott hozzánk egy nagyon kedves baráti házaspár. Szerettünk volna a nagy családdal utazni, de kis Tináék még nem akarták bevállalni ezt a hosszabb utat Norbikával” – kezdte Emilio felesége a hot!-nak.

A házaspár életét alapjaiban változtatta meg első unokájuk érkezése. Bár korábban is rendkívül családcentrikusak voltak, saját bevallásuk szerint ahhoz az érzéshez, amit Norbika iránt táplálnak, semmi sem fogható.

„Teljes mértékben megváltozott az életünk. Ez egy olyan földöntúli szerelem a részünkről, amit semmihez sem tudunk hasonlítani. Most már elmúlt négy hónapos, és rengeteget mosolyog, kommunikál velünk, kokettál. A papájáért pedig egyenesen odavan, szinte reszket érte. Én meg már sárgulok az irigységtől!” – nevetett Tina.

Engem is imád, rám is mosolyog, velem is gügyög, de amikor meglátja a nagyapját, azonnal jár keze-lába. Alig várjuk, hogy reggel legyen, hogy felhívhassuk őket, és mehessünk hozzá. Állandó harckészültségben vagyunk, várva, hátha azt mondják a szülei, hogy dolguk van, és vigyázhatunk rá.

Emilio és Tina unokája, Norbika és a szülei

Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László

A nagyszülők a szigort és a nevelést meghagyják a szülőknek

A nagyszülők nem is próbálják tagadni, hogy náluk Norbika szinte mindent megkaphat. A nevelést tudatosan a szülőkre bízzák, ők pedig inkább a szeretetteljes kényeztetést vállalták magukra.