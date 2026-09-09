Emilio Bangó Margit állapotáról: „Norbika olyan, mint egy gyógyszer a mamának”

Emiloék első unokája nemrég lett négy hónapos, de máris az egész család a csodájára jár. Még a nagybeteg Bangó Margitot is jobb kedvre deríti ükunokája és az állapotára is pozitív hatással van.
A család nemrég Törökországban pihente ki az elmúlt hónapok fáradalmait, ám ezúttal még Norbika nélkül indultak el. Noha eredetileg nagy, közös családi nyaralást terveztek, a kisfiú szülei végül úgy döntöttek, egy ilyen hosszú utazást még nem vállalnak be a néhány hónapos babával.
„Most úgy alakult, hogy Vivi, Emil és én mentünk, illetve csatlakozott hozzánk egy nagyon kedves baráti házaspár. Szerettünk volna a nagy családdal utazni, de kis Tináék még nem akarták bevállalni ezt a hosszabb utat Norbikával” – kezdte Emilio felesége a hot!-nak.
A házaspár életét alapjaiban változtatta meg első unokájuk érkezése. Bár korábban is rendkívül családcentrikusak voltak, saját bevallásuk szerint ahhoz az érzéshez, amit Norbika iránt táplálnak, semmi sem fogható.
„Teljes mértékben megváltozott az életünk. Ez egy olyan földöntúli szerelem a részünkről, amit semmihez sem tudunk hasonlítani. Most már elmúlt négy hónapos, és rengeteget mosolyog, kommunikál velünk, kokettál. A papájáért pedig egyenesen odavan, szinte reszket érte. Én meg már sárgulok az irigységtől!” – nevetett Tina.
Engem is imád, rám is mosolyog, velem is gügyög, de amikor meglátja a nagyapját, azonnal jár keze-lába. Alig várjuk, hogy reggel legyen, hogy felhívhassuk őket, és mehessünk hozzá. Állandó harckészültségben vagyunk, várva, hátha azt mondják a szülei, hogy dolguk van, és vigyázhatunk rá.
A nagyszülők nem is próbálják tagadni, hogy náluk Norbika szinte mindent megkaphat. A nevelést tudatosan a szülőkre bízzák, ők pedig inkább a szeretetteljes kényeztetést vállalták magukra.
„Egyikünk sem szigorú. A szigort és a nevelést meghagyjuk a szülőknek. Nekünk csak egy dolgunk van: szeretgetni és kényeztetni őt. Mi már megtettük a magunkét, felneveltük a gyerekeinket. Persze, ha tanácsot kérnek tőlünk, mindenben mellettük vagyunk, de Norbika nevelésébe nem szólunk bele. Mi csak kényeztetjük, de azt magas fokon” – folytatta Tina. „Amikor hazajöttünk Törökországból, kis Tina mondta is neki: »Na, hazajöttek a nagyszüleid, innentől megint nem fogok bírni veled!« Nálunk ugyanis, ha csak egy kicsit is elnyikkantja magát, már rohanunk, felvesszük, egész nap kézben van. Az anyukájának közben ott a háztartás, így neki néha muszáj letennie a hintába vagy a babakocsiba. Norbika viszont már olyan kis zsivány, hogy pontosan tudja, nálunk elég nyöszörögnie egy kicsit, és máris kézbe vesszük.”
Emilio számára különösen mély érzelmi jelentősége van annak, hogy fiúunokája született. Az énekes korábban elveszített egy kisbabát, aki fiú lett volna, Norbika érkezésével viszont ez a régi, fájó hiány is új értelmet nyert az életében.
Nekem az unokám adja meg azt a löketet, amivel még a fáradtságon is túl tudok menni. Olyan jelenléte van ennek a kis csávónak, hogy azt nem lehet elmondani!
– vette át a szót Emilio.
„Nekem az élet nem adta meg, hogy fiam legyen. Volt egy babánk, akit elveszítettünk, és ő fiú lett volna. Nekem nagyon fontos volt az is, hogy valaki továbbvigye a nevemet. Most a lányomon keresztül kaptam meg ezt az érzést, és ilyenkor nem számít energia, pénz, semmi. Már mindenki azt mondja, hogy a kisfiú engem szeret a legjobban” – mondta a büszke nagypapa, aki egyetlen fontos pillanatról sem szeretne lemaradni. „Altatom, etetem, minden első alkalomnál ott akarok lenni. Már megkapta például az első gyümölcsét, ami nagyon ízlett neki. Mondtam a lányomnak, hogy addig oda sem adhatja neki, amíg mi nem látjuk. Én mindent dokumentálok. Vivinél is lefotóztam, -videóztam az első citromot, az első gyümölcsöt, az első ételt, és most Norbikánál is ugyanezt csinálom.”
Emilio családja már pontosan tudja: előtte nem érdemes hangosan kimondani, ha valamire vágynak, mert jó eséllyel rövid időn belül megjelenik vele.
„A lányom már úgy hív, hogy papa, a dzsinn. Azt mondja, előttem nem mer beszélni semmiről, mert miután kimondja, másnap meghozom” – nevetett az énekes. Így történt ez Norbika első autójával is. Emilio, a saját fekete kocsijának mintájára, egy elektromos kisautóval lepte meg unokáját.
„Mondtam neki: »Unokám, most már lassan tudsz ülni, úgyhogy megkapod a papától ugyanazt a fekete autót.« A mamával megvettük, szépen becsomagoltuk, selyemmasnit kapott, még jogosítványt és üzembentartói engedélyt is csináltattunk neki. Aztán ráadtam a gyújtást a kisautóra, és ott volt sírás, zokogás, nevetés, minden. Beleültettük Norbikát, és a papa meg a mama ünnepélyesen átadta neki.”
Emilio és unokája között néhány hónap alatt különleges kötődés alakult ki. A kisfiú már a nagypapa hangját is azonnal felismeri.
Amikor belépek a ház ajtaján, még vagy tizenöt méterre vagyok tőle, de már mondom: „Papa szíve!” És amikor meghallja a hangomat, felül, és már keres, hogy hol van a nagyapja. Amikor meg meglát, elkezd kacagni. Tina persze ilyenkor sárgul az irigységtől!
– mondta a zenész nevetve, majd azt is elárulta, hogy a közös programokból sincs hiány.
Mondom a lányomnak: „Imádlak benneteket, de nekem a szép fiammal mennem kell!” Betesszük a babakocsit, és indulunk. Sétálunk, beülünk valahová enni, vagy programozni megyünk.
A következő nagy közös élmény terve is megvan már a nagyszülők fejében.
„Nekem az a szívem vágya, hogy először én vigyem bele a tengerbe. Azt szeretném, hogy a papával együtt lépjen először a vízbe. Idén Törökországban olyan nagy volt a meleg, hogy jól tették a szülei, hogy nem hozták, egy ilyen pici test még nincs erre felkészülve. De jövőre biztos vagyok benne, hogy együtt megyünk. Az első találkozása a tengerrel a papával és a mamával lesz!” – mondta a büszke nagyszülő, aki természetesen már énekelt is a kisfiúnak, sőt, már egy saját dalon is gondolkodik.
„Írok majd neki egy saját dalt. Meg fogom adni a módját, szimfonikus zenekarral szeretném. Minimum ötven zenész üljön ott, és neki játsszon! Amikor megszületett, először szent énekeket énekeltem neki, mert hálás voltam Istennek, hogy megadta nekünk őt. A Drága gyermekem című dalt is előadtam neki, amit eredetileg az anyukájának írtunk Tinával. Mama csárdásokat énekel, én popdalokat, szóval zeneileg el van látva minden jóval” – mondta Emil, akitől ismét Tina vette át a szót:
„Én az altatódalokat dúdolgatom neki, az én nem túl jó hangommal” – mondta nevetve. Mire a férje rögtön hozzátette: „Ilyen hang nincs a világon! De a szeretetet érzem benne.”
Az unoka nemcsak a nagyszülei, hanem a dédnagymamája, Bangó Margit életét is feldobta. Emilio szerint Bangó Margit ükunokájának jelenléte a súlyos betegségen átesett énekesnő felépülésére is kedvező hatással van.
Ők együtt laknak, úgyhogy mindennap látják egymást. Norbika olyan, mint egy gyógyszer a mamának. Azért fohászkodtam Istenhez, hogy csak adja meg, hogy mama még megláthassa ezt a kisfiút. Nagyon komoly betegségen ment keresztül. Vannak gyengébb és erősebb napjai, de a kisfiú olyan vitamint ad neki, amit semmi más. Az is gyógyító volt, hogy tizenöt év után kibékültünk a családdal. Szépen elindult minden. Együtt nézik a Columbót is, mert mama óriási rajongó, sőt, a kertben hintáztatja is. Olyan látvány, hogy sírunk
– mondta a nagypapa Bangó Margit dédunokájáról.
Az ötvenedik születésnapját nemrég ünneplő Emilio számára jelenleg nem egy tárgy vagy egy különleges utazás jelentené a legnagyobb ajándékot. Egyetlen igaz vágya van: még egyszer színpadon látni Bangó Margitot.
„Én csak azt kérem Istentől, hogy mama fel tudjon épülni, és még egyszer csinálhassunk vele egy Aréna-koncertet. Nagyon hiányzik neki a színpad. Ha bejelentenénk, hogy ez lenne az utolsó koncertje, szerintem Amerikából is megindulnának a magyarok. Rengeteg jókívánságot kap, nagyon sokan érdeklődnek iránta. Most már csak neki kell összeszednie az erejét. De itt van Norbika, itt vagyunk mi, Vivi, Tina, Norbi, a vejem, az egész család. Erős ez az oroszlánfalka! És ott van felettünk Isten, aki megáldja a mindennapjainkat. Nagyon-nagyon boldog emberek vagyunk, és mindenért hálásak.”
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