"A férjem a házasságunk alatt többször is megcsalt, és most ismét a volt szeretőjének üzenget!"

Harminc év házasság alatt számtalan megcsalást kellett elviselnie annak a feleségnek, aki a The Sun nevű brit lap tanácsadójának panaszolta el a férje legutóbbi húzását. Az 58 éves nő ekkor elmondta, a 60 éves párjával három közös gyermeket neveltek fel, és már több unokájuk is van, az évek során azonban a férfi nem egyszer hűtlen lett hozzá.
Az évek során több viszonya is volt, de mindig megbocsátottam neki. Reméltem, hogy a libidója csillapodik, ahogy öregszik, és a megcsalás már múlté
- írta meg a nő, hozzátéve, nagyobbat nem is tévedhetett volna. A minap ugyanis, amikor belenézett a férje telefonjába, rájött, hogy ismét üzengetnek egymással azzal a nővel, akivel egy évvel ezelőtt folytatott viszonyt. Kérdőre vonta a párját, aki azonban kijelentette, hogy nem történt köztük semmi.
A férjem állítja, a nő volt az, aki több üzenetet is küldött neki, és ő csupán a negyedikre válaszolt. Ragaszkodik hozzá, hogy egyszerűen csak közölte vele, jól van, és ezzel lezárta a beszélgetést. De akkor kiért nem ő mondta el nekem? Csak azért vallott színt, mert rajtakaptam, amikor pedig ma reggel lopva újra belenéztem a telefonjába, már kitörölte az üzeneteiket. Elgondolkodtam azon, hogy mit titkolhat még
- panaszolta el a feleség, aki nem tudja eldönteni, paranoiás-e, vagy pedig olyan férfival van együtt, akiben képtelenség megbízni.
A tanácsadó, Deidre, biztosította róla a levélírót, hogy cseppet sem paranoiás: a férje többször megcsalta, a mostani lebukás után pedig az üzeneteket is törölte. Ennek ellenére nem tartotta kizártnak, hogy a férfi az igazat mondta, amikor állította, csak néhány szót váltottak semleges témában az egykori szeretővel.
Lehetséges, hogy a beszélgetésük ártatlan volt, legalábbis az ő részéről. Az is lehet, hogy azért nem mondta el neked, mert attól félt, hogy ismét feltépi a sebeket. A legnagyobb probléma viszont az, hogy a házasságodból kiveszett a bizalom, a férjed ígéretei pedig már nem elegendőek. Bizonyítania kell, hogy megbízható, annak érdekében, hogy együtt újjáépíthessétek a kapcsolatot
- tette hozzá Deidre, majd a párkapcsolati tanácsadót javasolta a házasság megmentése érdekében.
Megcsalásra kezdett gyanakodni az a 27 éves férfi, akinek az a szörnyű érzése támadt, a barátnője a legjobb barátjával léphetet félre. A részleteket ITT lehet elolvasni!
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