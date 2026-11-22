Már csak napok választanak el minket a decembertől, és az időjárás is kezdi éreztetni a tél közeledtét. Ismét visszatérnek a mínuszok, ráadásul most csapadékkal.

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás! (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Vasárnap tovább hűl az idő, és délnyugat felől beborul az ég. A reggeli órákban általában –2 és +4 fok közé süllyed a hőmérséklet, de északkeleten néhol ennél hidegebb is lehet. Napközben 5 és 10 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk - írja a Köpönyeg.

A nap első felében még csak elvétve alakulhat ki kisebb eső vagy zápor, délutántól azonban nyugat felől egyre többfelé elered az eső. A HungaroMet szerint délen kiadós mennyiség is hullhat, míg az északi határvidéken lesz a legkisebb a csapadék esélye.

A déli, délkeleti szél napközben többnyire mérsékelt marad, néhol élénk széllökésekkel, majd északira, északkeletire fordul, és estétől egyre többfelé megerősödik.

Fáj a térded ettől a hideg időjárástól?

A hűvös idő felerősítheti a meglévő ízületi és térdfájdalmakat, mivel a hidegfrontok túlingerlik a fájdalomreceptorokat.

A gyors enyhüléshez érdemes 2-3 perces kontrasztzuhanyt (váltófürdőt) alkalmazni: mindig meleggel kezdve és röviden hűvössel zárva. Ez az „értorna” serkenti a keringést, csökkenti a gyulladást, és tartósabb hatású lehet a krémeknél. A biztosabb védelem érdekében pedig érdemes kompressziós térdpántot vagy elasztikus térdrögzítőt viselni, amelyek stabilizálják az ízületet, megelőzik a duzzanatot, és hatékonyabbak a puszta borogatásnál - tanácsolja a Köpönyeg.