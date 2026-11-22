Három lefordított tarot kártya közül kell választanod! Ne az agyaddal vagy a logikáddal próbálj választani, használd a szíved!

Melyik lap hívogat magához? Melyikkel kapcsolatban érzel valamilyen különös bizsergést?

Ha megvan, akkor jegyezd meg a számát és megmutatjuk, mit kellene magad mögött hagynod!

A tarot kártya üzenete felhívhatja a figyelmed egy régi megoldatlan helyzetre vagy egy ki nem mondott szóra. Ha nyitott elmével és szívvel hallgatod meg, mit akar a tudtodra hozni, rájöhetsz, mit kellett volna már rég magad mögött hagynod. Ne merengj túl sokáig: mindig az első megérzés a legbiztosabb. Csak pillants rá a három lefordított lapra és figyeld meg, melyiknek az energiái vonzzák legtovább a tekinteted!

Válassz egy lapot: a tarot kártya üzenetével ráébredhetsz az igazságra. Fotó:123RF

Mi a tarot kártya üzenete számodra? Keresd meg a lapod!

1. Az első lap az Akasztott embert rejti

Üzenete: hagyj fel a végtelen várakozással!

Ez a türelem, az áldozathozatal, illetve az új nézőpontok lapja. Ha ez a kártya ragadta meg figyelmed, az rendkívül erős rezgéseket jelez: egy élethelyzeted, amely régóta szorongással tölt el, hamarosan kibillen a megszokott állapotából. Változás történhet egy fontos emberi kapcsolatodban, amelybe rengeteg időt és energiát fektettél.

A tarot nem hoz döntést helyetted, de felhívja a figyelmed egy fontos dologra: nem kell örökké kitartanod valami mellett csak azért, mert korábban már sokat áldoztál rá. Ha ez a kapcsolat téged nem szolgál, akkor itt az idő, hogy egy új szemszögből is megvizsgáld, és végiggondold, hogy valóban megéri-e küzdeni érte.

Az Akasztott ember üzenete: nem kell ragaszkodnod valamihez, ami nem szolgálja a boldogságod. Fotó: 123RF

2. A második lap a Botok tízesét rejti

Üzenete: vesd le mások terheit!

A Botok tízesének lapját a felelősség és a túlterheltség érzései lengik körül. Ha erre a kártyára esett a választásod, könnyen lehet, hogy túl sok mindent vállalsz magadra. Előfordulhat, hogy nehezedre esik nemet mondani, visszautasítani a feléd intézett kéréseket. Természeted része, hogy igyekszel megfelelni a környezeted igényeinek, és szereted hasznosnak érezni magad. Emiatt azonban hajlamos vagy háttérbe szorítani a saját lelki jóléted. Ez a lap azt üzeni, hogy legyen elég! Nem önzőség határokat húzni, és nem kell mindent egyedül megoldanod! Ezt tartsd észben, és tanuld meg priorizálni saját magad és a vágyaid.