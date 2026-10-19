Ázsia Expressz: Sipos Tomi és Papp Feri elárulta, mi lehet majd az előnyük

Az Ázsia Expresszben, messze az itthoni kényelemtől mindkét zenész olyan tulajdonságokat fedezett fel magában, amikről korábban fogalmuk sem volt.

Az Ázsia Expresszben a barátságuk volt az előnyük (Fotó: hot! magazin/ TV2)

Sipos Tomi és Papp Feri csak együtt volt hajlandó belevágni az Ázsia Expresszbe

Kiderült, nagyon sok mindenben hasonlítanak egymásra

Mindketten határaikat feszegették

Sipos Tomi és Papp Feri a határait feszegette az Ázsia Expresszben

Amikor az ember úgy érzi, hogy mentálisan és fizikálisan is elérte a határait, valójában még csak 60-70 százalékon teljesít. Nagy tanulság volt számomra, hogy képes vagyok arra, amiről azt hittem, hogy lehetetlen. Persze biztosan vannak valódi határok, de ebben az esetben sikerült, pedig korábban azt gondoltam, hogy a büdös életben nem fogok ilyet véghez vinni

– kezdte a hot!-nak Tomi.

Én sem hittem, hogy képes vagyok rá. Mindig is szerettem a kihívásokat, egész életemben próbáltam feszegetni a határaimat. Amikor viszont elvállaltam ezt a kalandot, álmomban sem gondoltam, hogy mit veszek a nyakamba. Többről volt szó, mint a határaim feszegetéséről

– tette hozzá Feri.

Bár Bolívia extrém körülményei még a legszilárdabb kapcsolatokat is megingatják, a srácoknak nem kellett tartaniuk attól, hogy egymás torkának esnének.

„Én azt gondolom, hogy a barátság egy jó csapat alapja. Emiatt előnyben is voltunk, hiszen egy párkapcsolatban hamarabb összetűzésbe keverednek a felek. Mi Tomival soha nem veszekszünk, és ez a forgatás alatt sem volt másképp. Úgy is mondhatnám, hogy konfliktusok terén mi voltunk a mezőny szürke kisegerei” – mesélte Feri.

Hogy mennyire megbonthatatlan az Irigy Hónaljmirigy sztárjainak barátsága, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy csak együtt voltak hajlandóak nekimenni a dél-amerikai kihívásnak.

„A felkérés először engem talált meg, és én azonnal kikötöttem, hogy kizárólag Ferivel vagyok hajlandó belevágni a kalandba: ha nem tudott volna jönni, én is nemet mondok. A feleségemet semmiképp sem akartam kitenni ennek a megpróbáltatásnak, a zenekarból pedig senki más nem jöhetett szóba. Egyáltalán nem ért minket csalódás a másikkal kapcsolatban: az volt a legnagyobb meglepetés, hogy nem volt meglepetés” – árulta el Tomi.