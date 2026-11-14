Ázsia Expressz: Kiara Lord megdöbbentő vallomást tett Molnár Tituszról

Talán éppen a 16 év korkülönbség okán okafogyott arról értekezni, hogy szárba szökkenhet-e Kiara Lord és Molnár Titusz egymás iránt táplált vonzalma, de tekintve, hogy maga a felnőttfilmes ikon döntött úgy, hogy őszintén beszél a szemmel is jól látható „szikrapattogásról”, mi sem teszünk úgy, mintha mindez nem létezne. De…! Ne tessék mindjárt a repülősóért szaladni és ájuldozni! Mert Kiara Lord maga sem tervezi a „szárba szökkenést”! Pusztán csak kimondja azt, amit gondol és érez. Ahogy tette ezt az Ázsia Expressz forgatása alatt is.

Kiara Lord az Ázsia Expressz hajszája közben mondta ki, nem közönbös számára a fiatal srác (Fotó: TV2)

Kiara Lord az Ázsia Expressz hajszáján beismerte: „Titusz és köztem van némi kémia...”

Az Ázsia Expressz negyedik hajszája közben, egy feladat során feltorlódtak a párosok. Kiara Lord pedig ekkor gondolta úgy, hogy a kamerák előtt fejti ki véleményét a fiatal ellenfeléről. „Azt érzem, hogy Titusz és köztem van némi kémia. Ezt egyszerűen kár tagadni.”

Ez igazán furcsa, mert markáns a korkülönbség közöttünk.

„De nem érződik annak. Szerintem ő sem érzi azt, hogy én harminchárom éves vagyok, és én pedig végképp nem érzem rajta, hogy csak most fogja tölteni a tizenhetet. Ez pedig furcsa és bivalens érzéseket okoz bennem. Szóval, okosnak kell lenni…” – mondta a hajsza során Kiara, aki akkor még nem sejtette, hogy az lesz az utolsó nap, amit az Ázsia Expresszben egymás ellen küzdve tölthet Molnár Titusszal, hiszen az apa-fia páros végül harmadikként ért célba a hajszán Kiaráék és a Mirigyes fiúk mögött.

Kiara Lord most sem kertelt. Az Ázsia Expressz – Kibeszélőben elmondta, mivel fogta meg őt Titusz (Fotó: TV2)

Molnár Titusz: „Igazából mi klikkeltünk...”

Az Ázsia Expressz – Kibeszélőben erről is esett szó. „Ő egy nagyon szimpatikus fiatalember. Sajnáltam is, amikor kiestek és meg is könnyeztem. Mert kedves volt a szememnek és rájöttem, hogy többé már nem látom a játék során. Tituszban nekem nagyon szimpatikus, hogy alázatos, tisztelettudó, és sokkal csendesebb. Én jobban szeretem a csendes férfiakat. Szimpi… Van benne potenciál, és jó kisugárzása van. Csendes alfa lesz belőle egy napon” – magyarázta a stúdióban Kiara Lord, aki mellett ott ült maga Titusz is, aki így reagált: „Köszönöm a kedves szavakat! Voltak elképzeléseim arról, hogy Kiara milyen lehet. Na, ez teljesen megborult. Számomra pozitív csalódást okozott. Igazából mi „klikkeltünk”. Jókat tudunk röhögcsélni, és komolyan beszélni is” – fogalmazott az Ázsia Expressz negyedik hetén távozó fiatal srác.



