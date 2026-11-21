Kevés olyan örömteli pillanat akadhatott Dávid Petra számára a TV2 kalandreality-jének forgatása közben, mint amikor világossá vállt számára, hogy a volt férjénél és Deák Rebekánál már biztosan előkelőbb helyen zárják Kiarával a versenyt. De persze az Ázsia Expresszben olyan könnyű előre inni a medve bőrére, mint sehol máshol. És ez a hajsza után be is igazolódott. Hiszen Az Irigy Hónaljmirigy két oszlopos tagja úgy döntött, hogy önként „ledőlnek”, vagyis bejelentették, hogy nem szeretnék tovább folytatni a versenyt és átadták a helyüket Rebekának és Andrisnak. Dávid Petrát egyébként nem az zavarta igazán, hogy Andris játékban maradt, hiszen a párban töltött 24 órában sikerült úgy ahogy rendezniük a konfliktusaikat, inkább az szúrta a szemét, hogy egy pár, amelyiket kemény küzdelemben kiejtettek, vigaszágon visszacsorgott az ellenfelek sorába.

Dávid Petra és Kiara Lord a hajsza előtt medál nélkül maradtak. Így vágtak bele az Ázsia Expressz utolsó hajszájába (Fotó: TV2)

„Felszívtuk magunkat és azon a ponton el is dőlt bennünk, hogy mi aznap nem megyünk haza és másodszor is megmutatjuk, kik is az Ázsia Expressz királynői”

Dávid Petra elárulta lapunknak, mit gondol ma is erről a nem egyedülálló helyzetről, de előbb arról mesélt, hogyan érezte magát a hajszán, ami zsinórban a második volt neki és Kiarának.

Kezdem onnan, hogy a mostani hajsza előtti hét volt számunkra az Ázsia Expressz legnehezebb hete.

„Hulla fáradtan, szinte pihenés nélkül nyomtuk, fizikálisan és mentálisan is nagyon mélyen voltunk mindketten. Most már azt mondom, hogy szerencsére nagyon bedühödtünk, amikor Henryék, egy szerintünk gyáva döntéssel, tőlünk vették el a medálokat. Felszívtuk magunkat és azon a ponton el is dőlt bennünk, hogy mi aznap nem megyünk haza és másodszor is megmutatjuk, kik is az Ázsia Expressz királynői” – nevetett Petra, majd elárulta, hogy a focis feladatnál kissé azért alábbhagyott az önbizalmuk, ami attól sem kapott erőre, hogy a következő állomáson szembejött velük a rémálmuk, vagyis az autópálya fölötti híd, amiről a mélybe kellett ereszkedniük. „Amikor megláttam, hogy mi a feladat, nagyon megijedtem. De a Házasság első látásra forgatásairól azt is tudtam, hogy Andris is retteg a mélységtől, ahogy én a magasságtól. Mivel láttam, hogy Kiara is retteg, megbeszéltük, hogy ő próbálja meg elsőként, hogy túl legyen rajta. Végül nem tudta megtenni, amiért egy percig sem kárhoztattam. Arra jutottam, hogy meg kell próbálnom… szabályosan halálfélelmem volt, ráadásul annyira össze-vissza mondott ott mindenki mindent, hogy alig értettem, mit is kell csinálnom. Ekkor érkezett meg Vanda és Henry, és mivel hezitáltam, szóltak, hogy engedjük előre őket. Ekkor kattant bennem át valami. Na, nehogy már beelőzzenek, csak mert félek. Szóval nekiveselkedtem és megcsináltam a lehetetlent. Onnantól pedig nagyon jól működött az összhang köztem és Kiara között, és letoltuk a hajszát izomból” – mesélte fél évvel az események után is izgatottan Dávid Petra.