Kevés olyan örömteli pillanat akadhatott Dávid Petra számára a TV2 kalandreality-jének forgatása közben, mint amikor világossá vállt számára, hogy a volt férjénél és Deák Rebekánál már biztosan előkelőbb helyen zárják Kiarával a versenyt. De persze az Ázsia Expresszben olyan könnyű előre inni a medve bőrére, mint sehol máshol. És ez a hajsza után be is igazolódott. Hiszen Az Irigy Hónaljmirigy két oszlopos tagja úgy döntött, hogy önként „ledőlnek”, vagyis bejelentették, hogy nem szeretnék tovább folytatni a versenyt és átadták a helyüket Rebekának és Andrisnak. Dávid Petrát egyébként nem az zavarta igazán, hogy Andris játékban maradt, hiszen a párban töltött 24 órában sikerült úgy ahogy rendezniük a konfliktusaikat, inkább az szúrta a szemét, hogy egy pár, amelyiket kemény küzdelemben kiejtettek, vigaszágon visszacsorgott az ellenfelek sorába.
Dávid Petra elárulta lapunknak, mit gondol ma is erről a nem egyedülálló helyzetről, de előbb arról mesélt, hogyan érezte magát a hajszán, ami zsinórban a második volt neki és Kiarának.
Kezdem onnan, hogy a mostani hajsza előtti hét volt számunkra az Ázsia Expressz legnehezebb hete.
„Hulla fáradtan, szinte pihenés nélkül nyomtuk, fizikálisan és mentálisan is nagyon mélyen voltunk mindketten. Most már azt mondom, hogy szerencsére nagyon bedühödtünk, amikor Henryék, egy szerintünk gyáva döntéssel, tőlünk vették el a medálokat. Felszívtuk magunkat és azon a ponton el is dőlt bennünk, hogy mi aznap nem megyünk haza és másodszor is megmutatjuk, kik is az Ázsia Expressz királynői” – nevetett Petra, majd elárulta, hogy a focis feladatnál kissé azért alábbhagyott az önbizalmuk, ami attól sem kapott erőre, hogy a következő állomáson szembejött velük a rémálmuk, vagyis az autópálya fölötti híd, amiről a mélybe kellett ereszkedniük. „Amikor megláttam, hogy mi a feladat, nagyon megijedtem. De a Házasság első látásra forgatásairól azt is tudtam, hogy Andris is retteg a mélységtől, ahogy én a magasságtól. Mivel láttam, hogy Kiara is retteg, megbeszéltük, hogy ő próbálja meg elsőként, hogy túl legyen rajta. Végül nem tudta megtenni, amiért egy percig sem kárhoztattam. Arra jutottam, hogy meg kell próbálnom… szabályosan halálfélelmem volt, ráadásul annyira össze-vissza mondott ott mindenki mindent, hogy alig értettem, mit is kell csinálnom. Ekkor érkezett meg Vanda és Henry, és mivel hezitáltam, szóltak, hogy engedjük előre őket. Ekkor kattant bennem át valami. Na, nehogy már beelőzzenek, csak mert félek. Szóval nekiveselkedtem és megcsináltam a lehetetlent. Onnantól pedig nagyon jól működött az összhang köztem és Kiara között, és letoltuk a hajszát izomból” – mesélte fél évvel az események után is izgatottan Dávid Petra.
Édes volt a győzelem íze, de aztán jött a nem várt fordulat. Vagyis a bejelentés, hogy Papp Feri és Sipos Tomi nem folytatják az Ázsia Expresszt és átadják a helyüket a kieséstől így megmenekülő Deák Rebekának és Kabai Andrisnak. Ez a változás finoman szólva sem tetszett sem Petrának, sem Kiarának. „Az az igazság, hogy amikor megtörtént ez a csere, csak ennyi futott át az agyamon, hogy nincs ez így rendben, hiszen igazságos küzdelemben lenyomtuk őket. Úgy éreztük, hogy nincs helyük a játékban Andriséknak. Ez a véleményem, nekem személy szerint azóta sem változott. De az is igaz, hogy a helyükben én is elfogadtam volna a kínálkozó lehetőséget. Kiara egyébként nem…”
Na, de ennyit erről, hiszen lett, ahogy lett. Az Ázsia Expresszben minden, és annak az ellenkezője is megtörténhet, és meg is történik
– tette hozzá Petra, majd felidézte azokat az érzéseket, amik azután kerítették a hatalmukba, hogy elfogadta, Becca és Andris utaznak tovább a mindent eldöntő hétre. „Fura, de szemernyi kétségem sem volt abban, hogy el fogunk jutni a döntő hetére. Egyszerűen azért, mert mi mindent meg is tettünk ezért. Ahogyan persze mások is, de én például durván felkészülten érkeztem Dél-Amerikába. Ténylegesen egy nagyon átgondolt taktika mentén játszottunk. Én pedig folyamatosan igyekeztem úgy fonni a szálakat, mint egy pók. Jelentem, sok tervem, tervünk be is jött. Gyakran láttam előre, hogy melyik lépés mire vezet, és Kiara is rengeteget tett azért, hogy egy-egy szál jól kuszálódjon” – zárta gondolatait a második győztes hajsza után Dávid Petra.
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