Betegen készül a Sztárban Sztár-döntőre Dr. Mátyás: „A legvégére kerültek hozzám a legnehezebb feladatok”

Dani Mátyás, azaz Dr. Mátyás a Sztárban Sztár 2026-os évada előtt leginkább tartalomgyártóként volt ismert. És bár még gyerekként szerepelt Az ének iskolájában, mégsem folytatta aktívan az éneklést. Így Matyi az első adásban 13 év kihagyás után állt színpadra, de ami ezután jött, arra senki, még ő maga sem számított. A fiatal énekes egy csapásra elvarázsolta a zsűrit és a közönséget, azóta pedig elképesztő sikerrel menetel, egészen a döntőig, ahol akár még a Sztárban Sztár győztese címre is van esélye. Ezt persze nem adják könnyen, amiről most ő maga mesélt a Borsnak.

A Sztárban Sztár Dr. Mátyás számára egy hatalmas utazás volt, ahol a legkülönfélébb arcait mutathatta meg (Fotó: TV2)

Dr. Mátyás produkciói eddig sem voltak épp könnyűek, de ha lehetséges, most még a korábbiaknál is nagyobb feladattal kell megküzdenie, amin az sem segít, hogy épp a finálé előtt betegedett le.

„Nagyon örülök, hogy itt lehetek a legjobb négy között, és ez egy hatalmas megtiszteltetés, hogy végig itt lehettem a műsorban. Most egy kicsit lázas vagyok, szóval nehezen tudok próbálni, de eddig is szorgalmasan készültem, és remélem, hogy nem fog ki rajtam ez sem. Voltam én már beteg a műsor alatt, csak nem igazán beszéltem róla, úgyhogy most sem lesz baj” – kezdte őszintén Matyi.

Két nagyon különböző feladatot kaptam, és két egyedi hangú énekest, hiszen Prince leszek, Peller Annaként pedig Peller Károllyal fogok duettezni. Megint két új oldalamat mutathatom meg, és tulajdonképpen bezárul az a kör, hogy a műsor eleje óta egyszer sem használhattam a saját hangom a műsorban, és ahogy eddig, ismét teljesen el fogok tűnni. De ettől szép ez a műsor

– jelentette ki.

Vasárnap este kiderül, hogy ki nyeri meg a Sztárban Sztárt, amire még Dr. Mátyásnak is jó esélye van (Fotó: hot! magazin/TV2)

A Sztárban Sztár döntőjére jutott a legnehezebb feladat

Bár Matyi jó néhány rengeeg munkát és extra elhivatottságot igénylő kihíváson túl van már, de a mostani mindent überelni fog.

„Pont a legvégére kerültek hozzám a legnehezebb feladatok, mert Prince esetében szerintem nem kell tovább ragozni, mint hogy ő Prince. Nagyon érdekesen képzi a hangot, mert nagyon feminin, nőies, de közben mégis férfias, tehát igazából csak eljátssza, hogy feminin, amit nagyon nehéz utánozni” – magyarázta.

Peller Anna pedig egy hölgy, tehát eleve messzebbről indulunk. Bár az összes paróka volt már rajtam szerintem, ami a smink szobában van, de egy női hangot utánozni mindig kihívás, ráadásul ez egy táncos produkció, hiszen egy operettről beszélünk, és itt színészi képességekre is szükség van. Talán ez az eddigi legösszetettebb produkcióm, de a kedvencem is egyébként, mert táncos, éneklős, színészkedni kell benne, és vissza kell adni Peller Anna karakterét. Izgalmas, de egyáltalán nem könnyű

– tette még hozzá.