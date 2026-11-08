A szezon legédesebb trendje: Öltsük magunkra a forró csokit!

Ahogy hűvösebbre fordul az idő, egyre jobban vágyunk a melengető finomságokra. Miért ne csempészhetnénk egy kis csokis hangulatot az öltözködésünkbe is? Mutatjuk a legízletesebb barna összeállításokat!
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Hűvös elegancia
Ki mondta, hogy a hideg és a meleg árnyalatok nem férnek meg egymás mellett? A csokoládébarna és a kék találkozása üde, modern összhatást teremt, amely garantáltan feldobja a szürke hétköznapokat
Kockás szoknya Zara, 19 995 Ft
Bőrdzseki zsebekkel Bershka, 62 995 Ft
Testhezálló póló H&M, 3995 Ft
Türkiz sál Parfois, 6995 Ft
Szatén válltáska Mango, 15 995 Ft
Fülbevaló W.KRUK, 13 500 Ft
Platformos csizma DeeZee, 21 995 Ft
A hab a tortán
Akár egy bögre tejszínhabos forró csoki: ez a színpárosítás egyszerre lágy, melengető és ellenállhatatlan. A krémszín finoman világosítja a barnát, így az összhatás kifinomult és nőies lesz.
Műbőr miniszoknya Mohito, 8595 Ft
Sálgalléros blúz H&M, 15 995 Ft
Karcsúsított blézer Bonprix, 17 499 Ft
Bőr mokaszin Bonprix, 16 999 Ft
Pöttyös harisnya H&M, 3995 Ft
Bordázott zokni Oysho, 3995 Ft
Shopper táska Parfois, 10 995 Ft
Karóra Stradivarius, 7995 Ft
Fűszeres csábítás
Egy kis meggy a csokoládé mellé? A mélybarna és a burgundi találkozása érzéki, karakteres párost alkot, amely egy csipetnyi luxust csempész a legegyszerűbb összeállításba is.
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