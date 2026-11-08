A szezon legédesebb trendje: Öltsük magunkra a forró csokit!

Hűvös elegancia

Ki mondta, hogy a hideg és a meleg árnyalatok nem férnek meg egymás mellett? A csokoládébarna és a kék találkozása üde, modern összhatást teremt, amely garantáltan feldobja a szürke hétköznapokat

Fotó: Fanny magazin

Kockás szoknya Zara, 19 995 Ft

Fotó: Fanny magazin

Bőrdzseki zsebekkel Bershka, 62 995 Ft

Fotó: Fanny magazin

Testhezálló póló H&M, 3995 Ft

Fotó: Fanny magazin

Türkiz sál Parfois, 6995 Ft

Fotó: Fanny magazin

Szatén válltáska Mango, 15 995 Ft

Fotó: Fanny magazin

Fülbevaló W.KRUK, 13 500 Ft

Fotó: Fanny magazin

Platformos csizma DeeZee, 21 995 Ft

A hab a tortán

Akár egy bögre tejszínhabos forró csoki: ez a színpárosítás egyszerre lágy, melengető és ellenállhatatlan. A krémszín finoman világosítja a barnát, így az összhatás kifinomult és nőies lesz.

Fotó: Fanny magazin

Műbőr miniszoknya Mohito, 8595 Ft

Fotó: Fanny magazin

Sálgalléros blúz H&M, 15 995 Ft

Fotó: Fanny magazin

Karcsúsított blézer Bonprix, 17 499 Ft

Fotó: Fanny magazin

Bőr mokaszin Bonprix, 16 999 Ft

Fotó: Fanny magazin

Pöttyös harisnya H&M, 3995 Ft

Bordázott zokni Oysho, 3995 Ft

Fotó: Fanny magazin

Shopper táska Parfois, 10 995 Ft

Karóra Stradivarius, 7995 Ft

Fotó: Fanny magazin

Fűszeres csábítás

Egy kis meggy a csokoládé mellé? A mélybarna és a burgundi találkozása érzéki, karakteres párost alkot, amely egy csipetnyi luxust csempész a legegyszerűbb összeállításba is.

Fotó: Fanny magazin

Műbőr bokacsizma Stradivarius, 14 995 Ft

Fotó: Fanny magazin

Bordázott trapéznadrág Sinsay, 3995 Ft

Fotó: Fanny magazin

Széles fűzős öv Next, 11 448 Ft

Fotó: Fanny magazin

Megkötős felső H&M, 6995 Ft

Karcsúsított gyapjúkabát Zara, 42 995 Ft

Fotó: Fanny magazin

Válltáska szegecsekkel Parfois, 9995 Ft

Fotó: Fanny magazin

Aranyszínű karperec Pull&Bear, 3995 Ft

Fotó: Fanny magazin

Virágmotívumos fülbevaló Parfois, 3595 Ft

(Fanny magazin)