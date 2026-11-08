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A szezon legédesebb trendje: Öltsük magunkra a forró csokit!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors trend
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 08. 15:00
őszöltözködés
Ahogy hűvösebbre fordul az idő, egyre jobban vágyunk a melengető finomságokra. Miért ne csempészhetnénk egy kis csokis hangulatot az öltözködésünkbe is? Mutatjuk a legízletesebb barna összeállításokat!

Hűvös elegancia

Ki mondta, hogy a hideg és a meleg árnyalatok nem férnek meg egymás mellett? A csokoládébarna és a kék találkozása üde, modern összhatást teremt, amely garantáltan feldobja a szürke hétköznapokat

Fotó: Fanny magazin
  • Kockás szoknya Zara, 19 995 Ft
Fotó: Fanny magazin
  • Bőrdzseki zsebekkel Bershka, 62 995 Ft
Fotó: Fanny magazin
  • Testhezálló póló H&M, 3995 Ft
Fotó: Fanny magazin
  • Türkiz sál Parfois, 6995 Ft
Fotó: Fanny magazin
  • Szatén válltáska Mango, 15 995 Ft
Fotó: Fanny magazin
  • Fülbevaló W.KRUK, 13 500 Ft
Fotó: Fanny magazin
  • Platformos csizma DeeZee, 21 995 Ft

A hab a tortán

Akár egy bögre tejszínhabos forró csoki: ez a színpárosítás egyszerre lágy, melengető és ellenállhatatlan. A krémszín finoman világosítja a barnát, így az összhatás kifinomult és nőies lesz.

Fotó: Fanny magazin
  • Műbőr miniszoknya Mohito, 8595 Ft
Fotó: Fanny magazin
  • Sálgalléros blúz H&M, 15 995 Ft
Fotó: Fanny magazin
  • Karcsúsított blézer Bonprix, 17 499 Ft
Fotó: Fanny magazin
  • Bőr mokaszin Bonprix, 16 999 Ft
Fotó: Fanny magazin
  • Pöttyös harisnya H&M, 3995 Ft
  • Bordázott zokni Oysho, 3995 Ft
Fotó: Fanny magazin
  • Shopper táska Parfois, 10 995 Ft
  • Karóra Stradivarius, 7995 Ft
Fotó: Fanny magazin

Fűszeres csábítás

Egy kis meggy a csokoládé mellé? A mélybarna és a burgundi találkozása érzéki, karakteres párost alkot, amely egy csipetnyi luxust csempész a legegyszerűbb összeállításba is.

Fotó: Fanny magazin
  • Műbőr bokacsizma Stradivarius, 14 995 Ft
Fotó: Fanny magazin
  • Bordázott trapéznadrág Sinsay, 3995 Ft
Fotó: Fanny magazin
  • Széles fűzős öv Next, 11 448 Ft
Fotó: Fanny magazin
  • Megkötős felső H&M, 6995 Ft
 
  • Karcsúsított gyapjúkabát Zara, 42 995 Ft
Fotó: Fanny magazin
  • Válltáska szegecsekkel Parfois, 9995 Ft
Fotó: Fanny magazin
  • Aranyszínű karperec Pull&Bear, 3995 Ft
Fotó: Fanny magazin
  • Virágmotívumos fülbevaló Parfois, 3595 Ft

(Fanny magazin)

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu