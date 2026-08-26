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Gáspár Győző és Zsolt megszegték az édesanyjuknak tett ígéretüket – Ez vezethet a békülésükhöz?

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 26. 06:00
Kiss KatóGáspár GyőzőHajdú Péter
Ha hiszünk a bizonyíthatatlanban, vagyis abban, hogy a lélek a halál után is tovább él, akkor hiszünk abban is, hogy egy lélekre béklyóként hathat az, ha olyan ígérettel búcsúztunk tőle, amit nem sikerült betartanunk. Úgy tűnik, ez az, ami miatt Gáspár Győző és Gáspár Zsolti 11 éve elhunyt édesanyjának lelke nem talált még békességre. A Borsnak most Kiss Kató léleklátó mesélt a Gáspár Győzővel történt találkozásról.
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Minden résztvevőt, így magát Kiss Kató léleklátót is meglepte Gáspár Győző felbukkanása A Szeánsz címen futó spirituális műsor felvételén. Maga a roma showman jelentkezett és kérte Hajdú Pétert, hogy hívja meg a Frizbi TV produkciójába, hogy a léleklátón keresztül kapcsolatba léphessen 11 éve elhunyt édesanyjával. 

Gáspár Győző is részt vett A szeánsz forgatásán, ahol édesanyja lelke is megjelent.
Gáspár Győző zokogva hallgatta Kiss Kató léleklátó szavait (Fotó: YouTube)

Gáspár Győző: „Megígértük, hogy jó testvérek maradunk...”

Nos, a szeánsz sikeres volt, hiszen a kapcsolat létrejött és Kiss Kató mindjárt az első üzenettel ki is mondta, hogy az asszony lelke nyughatatlan, sőt dühös, amiért Gáspár Győző és Gáspár Zsolti megszegték a koporsója felett állva tett ígéretüket. Erről Győzike így beszélt a forgatáson: „Mi megígértük neki ott a koporsónál, hogy jó testvérek maradunk mindvégig. De ez csak estig tartott…” 

Onnantól kezdve az egész elment egy cirkusszá.

 „Tizenegy év telt el így…” – mondta a stúdióban Gáspár Győző, aki ekkor már nem tudta uralni a benne feltörő érzéseket és könnyezve hallgatta édesanyja túlvilági üzenetét. 

Kiss Kató elmondta, hogy a Gáspár fivérek édesanyja dühös a fiaira.
Kiss Kató is meglepődött, amikor a forgatáson megjelent Gáspár Győző (Fotó: YouTube)

Kiss Kató: „Nagyon emberi és tiszta reakciókat adott...”

De vajon mit gondol Kiss Kató a váratlan találkozásról és arról, hogy a Gáspár fivérek édesanyjának lelke a mai napig nyughatatlanul bolyong az élők között? „A holt lelkek figyelemmel kísérik az itt maradt szeretteik életét. Különösen akkor, ha elrendezetlen ügyeik maradtak. Ők már mindent látnak és nincs előttük titok. Vagyis nem lehet őket becsapni sem. Tulajdonképpen ezt a jelenséget írja le tű pontosan a szólás: forog a sírjában. Nos, képletesen mondva Győző és Zsolti édesanyja tizenegy éve, a neki tett ígéret elhangzása óta forog… Ezt mondtam el Győzőnek a szeánszon, ahol váratlanul megjelent. Bevallom, meg is lepett és tartottam is tőle, hogy komolytalanná válik a dolog, de nem így lett. Nagyon emberi és tiszta reakciókat adott, amivel egyébként segítette is a kapcsolódást” – magyarázta a léleklátó, aki elárulta, a felvétel után még hosszan beszélgetett Győzikével és Hajdú Péterrel. „A felvétel után együtt is vacsoráztunk és kiderült számomra, hogy Győző mindennél jobban meg szeretné oldani a testvére és közte kialakult konfliktust. Elmondtam neki, hogy ez csak akkor lehetséges, ha mindketten legyőzik az egójukat.”

 Ez pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy az édesanyjuk lelke megnyugodjon, és akár egy új testben szülessen le közénk újra. 

„Ha sikerül a testvéreknek rendezniük a vitás kérdéseiket, ők maguk is rá léphetnének a boldogsághoz vezető útra” – jelentette ki Kiss Kató

 

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