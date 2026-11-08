60 éves a világ leghíresebb dühös séfje – készítsd el te is Gordon Ramsay hamburger receptjét

Gyerekkorát beárnyékolta édesapja alkoholizmusa és az anyja kiszámíthatatlan viselkedése: Gordon Ramsay 1966-ban született a skóciai Johnstone-ban, majd családjával Angliába költözött. Sokáig a futballban látta a jövőjét, ám egy súlyos térdsérülés keresztülhúzta sportolói álmait. Végül a vendéglátás felé fordult, és a világ legelismertebb séfjeitől tanult: többek között Marco Pierre White, Guy Savoy és Joël Robuchon mellett is dolgozott. 1998-ban nyitotta meg Londonban az első saját éttermét, amely rövid időn belül három Michelin-csillagot szerzett. Ezzel elindult egy olyan karrier, amely a gasztronómián túl a televíziózást is meghódította.
Ramsay legmeghatározóbb tulajdonsága a maximalizmusa. Rendkívül céltudatos, fegyelmezett, átlagon felüli munkabírás jellemzi, ugyanakkor a türelmetlenség, az impulzivitás és a kíméletlen kritika is hozzátartozik a személyiségéhez. Nem viseli jól a hanyagságot, és ha valaki nem üti meg az általa elvárt szintet, annak rendszerint hangot is ad.
A Hell's Kitchen (A pokol konyhája) ötödik évadában például Giovanni Filipponi egy rosszul elkészített csirkeétel miatt került a séf célkeresztjébe. Amikor a versenyző visszaszólt neki, Ramsay elveszítette a türelmét, és trágár kirohanás közepette veszekedett vele a konyhában.
A képernyőn látható agresszivitása ugyanakkor nem feltétlenül fedi le teljes személyiségét. Hatgyerekes családapaként és a felesége, Tana társaként egészen más oldalát is megmutatja. Saját bevallása szerint különösen fontos számára, hogy olyan apa legyen, amilyen neki gyerekként nem adatott meg.
A kezdeti sikerek után hamar beindult a szekér. Ramsay egy egész étterembirodalmat épített fel, emellett televíziós műsorok házigazdájává, könyvszerzővé és nemzetközi üzletemberré vált. 2006-ban a brit birodalom rendjének tisztjét, azaz az OBE kitüntetést is megkapta. Éttermei jelenleg összesen kilenc Michelin-csillaggal büszkélkedhetnek.
Lehet szeretni vagy éppen elviselhetetlennek tartani, de egy dolgot nehéz elvitatni tőle: hatvanévesen is meghatározó alakja a gasztronómia és a televíziózás világának.
Gordon Ramsay szerint a tökéletes hamburger titka a jó minőségű húsban, a megfelelő fűszerezésben és a kívül ropogós, belül szaftos húspogácsában rejlik.
1. A darált marhahúst sóval és frissen őrölt borssal ízesítjük, majd két egyforma húspogácsát formázunk belőle.
2. Egy serpenyőben kevés olívaolajat hevítünk, és a húspogácsákat oldalanként 3-4 percig sütjük, a kívánt átsütöttséghez igazítva.
3. A sütés végén mindegyikre egy-egy szelet cheddar sajtot teszünk, hogy szépen ráolvadjon.
4. A félbevágott hamburgerzsemléket száraz serpenyőben enyhén megpirítjuk. Az alsó felüket megkenjük mustárral és ketchuppal, ráhelyezzük a salátát, a húspogácsát, a karikára vágott paradicsomot és a hagymát, majd befedjük a zsemle tetejével. Frissen, ropogós sült krumplival kínáljuk.
Ilyen, amikor Gordon Ramsay bal lábbal kel fel:
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