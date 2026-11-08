60 éves a világ leghíresebb dühös séfje – készítsd el te is Gordon Ramsay hamburger receptjét

Egy futballsérülés örökre megváltoztatta Gordon Ramsay életét.

A maximalizmusa volt az, ami világhírűvé tette, de a legnagyobb botrányait is okozta.

A kemény séfnek a családja jelenti az egyik legfontosabb kapaszkodót.

Gyerekkorát beárnyékolta édesapja alkoholizmusa és az anyja kiszámíthatatlan viselkedése: Gordon Ramsay 1966-ban született a skóciai Johnstone-ban, majd családjával Angliába költözött. Sokáig a futballban látta a jövőjét, ám egy súlyos térdsérülés keresztülhúzta sportolói álmait. Végül a vendéglátás felé fordult, és a világ legelismertebb séfjeitől tanult: többek között Marco Pierre White, Guy Savoy és Joël Robuchon mellett is dolgozott. 1998-ban nyitotta meg Londonban az első saját éttermét, amely rövid időn belül három Michelin-csillagot szerzett. Ezzel elindult egy olyan karrier, amely a gasztronómián túl a televíziózást is meghódította.

Gordon Ramsay 1966-ban született. Fotó: Profimedia

Gordon Ramsay hatvanévesen is olajat önt a tűzre

Ramsay legmeghatározóbb tulajdonsága a maximalizmusa. Rendkívül céltudatos, fegyelmezett, átlagon felüli munkabírás jellemzi, ugyanakkor a türelmetlenség, az impulzivitás és a kíméletlen kritika is hozzátartozik a személyiségéhez. Nem viseli jól a hanyagságot, és ha valaki nem üti meg az általa elvárt szintet, annak rendszerint hangot is ad.

A Hell's Kitchen (A pokol konyhája) ötödik évadában például Giovanni Filipponi egy rosszul elkészített csirkeétel miatt került a séf célkeresztjébe. Amikor a versenyző visszaszólt neki, Ramsay elveszítette a türelmét, és trágár kirohanás közepette veszekedett vele a konyhában.

A képernyőn látható agresszivitása ugyanakkor nem feltétlenül fedi le teljes személyiségét. Hatgyerekes családapaként és a felesége, Tana társaként egészen más oldalát is megmutatja. Saját bevallása szerint különösen fontos számára, hogy olyan apa legyen, amilyen neki gyerekként nem adatott meg.

Gordon Ramsay és felesége, Tana három évtizede házas. Fotó: Shutterstock

Étterembirodalmat épített

A kezdeti sikerek után hamar beindult a szekér. Ramsay egy egész étterembirodalmat épített fel, emellett televíziós műsorok házigazdájává, könyvszerzővé és nemzetközi üzletemberré vált. 2006-ban a brit birodalom rendjének tisztjét, azaz az OBE kitüntetést is megkapta. Éttermei jelenleg összesen kilenc Michelin-csillaggal büszkélkedhetnek.