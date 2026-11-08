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60 éves a világ leghíresebb dühös séfje – készítsd el te is Gordon Ramsay hamburger receptjét

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 08. 12:30
Gordon Ramsaydiétaszületésnaphamburger
Neve hallatán mindenki egyből a káromkodásokkal tarkított konyhai kirohanásokra gondol. Ezen a napon ünnepli 60. születésnapját Gordon Ramsay, akit a világ egyik legismertebb séfjeként tartanak számon, a sikerei mögött azonban küzdelmes életút áll. Cikkünkben olyasmikről olvashatsz, amiket talán eddig nem tudtál róla.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Egy futballsérülés örökre megváltoztatta Gordon Ramsay életét.
  • A maximalizmusa volt az, ami világhírűvé tette, de a legnagyobb botrányait is okozta.
  • A kemény séfnek a családja jelenti az egyik legfontosabb kapaszkodót.

Gyerekkorát beárnyékolta édesapja alkoholizmusa és az anyja kiszámíthatatlan viselkedése: Gordon Ramsay 1966-ban született a skóciai Johnstone-ban, majd családjával Angliába költözött. Sokáig a futballban látta a jövőjét, ám egy súlyos térdsérülés keresztülhúzta sportolói álmait. Végül a vendéglátás felé fordult, és a világ legelismertebb séfjeitől tanult: többek között Marco Pierre White, Guy Savoy és Joël Robuchon mellett is dolgozott. 1998-ban nyitotta meg Londonban az első saját éttermét, amely rövid időn belül három Michelin-csillagot szerzett. Ezzel elindult egy olyan karrier, amely a gasztronómián túl a televíziózást is meghódította.

Gordon Ramsay
Gordon Ramsay 1966-ban született. Fotó: Profimedia

Gordon Ramsay hatvanévesen is olajat önt a tűzre

Ramsay legmeghatározóbb tulajdonsága a maximalizmusa. Rendkívül céltudatos, fegyelmezett, átlagon felüli munkabírás jellemzi, ugyanakkor a türelmetlenség, az impulzivitás és a kíméletlen kritika is hozzátartozik a személyiségéhez. Nem viseli jól a hanyagságot, és ha valaki nem üti meg az általa elvárt szintet, annak rendszerint hangot is ad.

A Hell's Kitchen (A pokol konyhája) ötödik évadában például Giovanni Filipponi egy rosszul elkészített csirkeétel miatt került a séf célkeresztjébe. Amikor a versenyző visszaszólt neki, Ramsay elveszítette a türelmét, és trágár kirohanás közepette veszekedett vele a konyhában.

A képernyőn látható agresszivitása ugyanakkor nem feltétlenül fedi le teljes személyiségét. Hatgyerekes családapaként és a felesége, Tana társaként egészen más oldalát is megmutatja. Saját bevallása szerint különösen fontos számára, hogy olyan apa legyen, amilyen neki gyerekként nem adatott meg.

Gordon Ramsay és felesége, Tana
Gordon Ramsay és felesége, Tana három évtizede házas. Fotó: Shutterstock

Étterembirodalmat épített

A kezdeti sikerek után hamar beindult a szekér. Ramsay egy egész étterembirodalmat épített fel, emellett televíziós műsorok házigazdájává, könyvszerzővé és nemzetközi üzletemberré vált. 2006-ban a brit birodalom rendjének tisztjét, azaz az OBE kitüntetést is megkapta. Éttermei jelenleg összesen kilenc Michelin-csillaggal büszkélkedhetnek.

Lehet szeretni vagy éppen elviselhetetlennek tartani, de egy dolgot nehéz elvitatni tőle: hatvanévesen is meghatározó alakja a gasztronómia és a televíziózás világának.

Gordon Ramsay ellenállhatatlan házi hamburgere

Gordon Ramsay szerint a tökéletes hamburger titka a jó minőségű húsban, a megfelelő fűszerezésben és a kívül ropogós, belül szaftos húspogácsában rejlik.

Hamburger sült krumplival
Eláruljuk, mi a titka a szaftos és ellenállhatatlan hamburgernek Gordon Ramsay szerint. Forrás: 123RF

Hozzávalók (2 személyre)

  • 30 dkg darált marhahús
  • 2 hamburgerzsemle
  • 2 szelet cheddar sajt
  • 1 kisebb fej vöröshagyma
  • 1 paradicsom
  • néhány salátalevél
  • 1 evőkanál mustár
  • só, frissen őrölt bors
  • kevés olívaolaj
  • ketchup ízlés szerint

Elkészítés

1. A darált marhahúst sóval és frissen őrölt borssal ízesítjük, majd két egyforma húspogácsát formázunk belőle.

2. Egy serpenyőben kevés olívaolajat hevítünk, és a húspogácsákat oldalanként 3-4 percig sütjük, a kívánt átsütöttséghez igazítva.

3. A sütés végén mindegyikre egy-egy szelet cheddar sajtot teszünk, hogy szépen ráolvadjon.

4. A félbevágott hamburgerzsemléket száraz serpenyőben enyhén megpirítjuk. Az alsó felüket megkenjük mustárral és ketchuppal, ráhelyezzük a salátát, a húspogácsát, a karikára vágott paradicsomot és a hagymát, majd befedjük a zsemle tetejével. Frissen, ropogós sült krumplival kínáljuk.

Ilyen, amikor Gordon Ramsay bal lábbal kel fel:

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