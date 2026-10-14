Súlyos baleset érte Zsidró Tamást: „Már a beszéd is nagyon nehéz”

Zsidró Tamás egy kis kikapcsolódásra a Balatonhoz utazott, ám amikor megpróbált beszállni a hajójába, az elkorhadt móló miatt bezuhant a vízbe, és csúnyán megsérült. A mesterfodrászt a környező hajókon dolgozó fiatalok mentették ki, majd mentőt hívtak hozzá, akik kórházba szállították. Szerencsére a Tamás most már otthon gyógyul, és a Mokka riporterének mesélt az állapotáról.

Zsidró Tamás fodrászata most egy ideig kénytelen mellőzni a főnököt, hiszen bordatörése után otthon lábadozik (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

A napokban érkezett a hír, hogy Zsidró Tamás balesetet szenvedett Badacsonynál, amikor hajózni indult volna. A hajszobrász egy rosszul elhelyezett létra miatt esett hatalmasat a kikötőben, aminek következtében bordatörést szenvedett.

Badacsonyban voltam, mert ilyen nyárzáró hajózást szoktam tartani, és sajnos itt történt egy nagyobb baleset. A kikötőnek a mólójáról beestem a hajó és a móló közé, mert egy létra valószínűleg nem megfelelően volt odatéve a fa deszkázatra, és a fa deszkázat el volt egy kicsit korhadva, így az leszakadt, és ráestem a hajóra. Két bordám tört el

– mesélte a baleset részleteit.

„A másik része, hogy egy méter hiányzik a Balatonból, és amikor kikötöttünk Badacsonyban, csak létrával tudtunk felmászni a mólóra, mert olyan különbség van a kettő között. Amikor megtörtént, éreztem azonnal, hogy baj van. Ugye leestem teljesen, és elmerültem, szóval csak néztem fölfelé a vízben. Egyébként nem volt nagyon hideg, úgyhogy az futott át rajtam: érdekes, hogy milyen meleg a víz” – emlékezett vissza arra a bizonyos pillanatra.

„A környezetemben szerencsére voltak charter hajósok, ilyen fiatal srácok, akik azonnal odarohantak és segítettek, úgyhogy innen is nagyon köszönöm nekik. De a mentősök is nagyon kedvesek voltak, szerencsére oda lábon tudtam már menni, nem kellett hordágyon vinni, utána pedig a keszthelyi kórházban láttak el, ahol szintén egy csodálatos csapat foglalkozott velem, akik mindent megtettek” – tette még hozzá.

Zsidró Tamás párja mindent megtesz, hogy a mesterfodrász mielőbb felépüljön (Fotó: Markovics Gábor)

Zsidró Tamás bordatörése után otthon lábadozik

A sérült fodrász most már otthoni körülmények között gyógyul, bár a teljes felépülésig még jó néhány hetet várni kell. Addig pedig Zsidró Tamás barátnője igazi ápolónőként viseli gondját.

Ez a bordatörés olyan, hogy még gipszelni sem lehet, úgyhogy azóta itthon szenvedek. Alig tudok beszélni, mert már a beszéd is nagyon nehéz, meg a levegő vétel és minden hasonló tevékenység. Gyógyítgat a barátnőm, mindenféle kütyüket szereztünk, illetve a barátnőm készített fekete nadálytős borogatást. Nem egy kellemes állapot, akinek esetleg volt már bordatörése, az tudja jól. Mindenki azt mondja, hogy 4-5 hét a felépülés, de én jövő héten már hajat fogok vágni, ez biztos

– árulta el a frizurakirály a Mokkának.