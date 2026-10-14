JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Helén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Súlyos baleset érte Zsidró Tamást: „Már a beszéd is nagyon nehéz”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Zsidró Tamás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 14. 12:00
hajózásbalesetbordatörés
A mesterfodrász a Balatonon készült hajózni, amikor megtörtént a baj. Zsidró Tamást kórházba szállították, azóta pedig már otthonában lábadozik. Most megszólalt az állapotáról.
Balla Nikolett
A szerző cikkei

Zsidró Tamás egy kis kikapcsolódásra a Balatonhoz utazott, ám amikor megpróbált beszállni a hajójába, az elkorhadt móló miatt bezuhant a vízbe, és csúnyán megsérült. A mesterfodrászt a környező hajókon dolgozó fiatalok mentették ki, majd mentőt hívtak hozzá, akik kórházba szállították. Szerencsére a Tamás most már otthon gyógyul, és a Mokka riporterének mesélt az állapotáról.

Zsidró Tamás hajózni indult, amikor balesetet szenvedett.
Zsidró Tamás fodrászata most egy ideig kénytelen mellőzni a főnököt, hiszen bordatörése után otthon lábadozik (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

A napokban érkezett a hír, hogy Zsidró Tamás balesetet szenvedett Badacsonynál, amikor hajózni indult volna. A hajszobrász egy rosszul elhelyezett létra miatt esett hatalmasat a kikötőben, aminek következtében bordatörést szenvedett.

Badacsonyban voltam, mert ilyen nyárzáró hajózást szoktam tartani, és sajnos itt történt egy nagyobb baleset. A kikötőnek a mólójáról beestem a hajó és a móló közé, mert egy létra valószínűleg nem megfelelően volt odatéve a fa deszkázatra, és a fa deszkázat el volt egy kicsit korhadva, így az leszakadt, és ráestem a hajóra. Két bordám tört el

– mesélte a baleset részleteit.

„A másik része, hogy egy méter hiányzik a Balatonból, és amikor kikötöttünk Badacsonyban, csak létrával tudtunk felmászni a mólóra, mert olyan különbség van a kettő között. Amikor megtörtént, éreztem azonnal, hogy baj van. Ugye leestem teljesen, és elmerültem, szóval csak néztem fölfelé a vízben. Egyébként nem volt nagyon hideg, úgyhogy az futott át rajtam: érdekes, hogy milyen meleg a víz” – emlékezett vissza arra a bizonyos pillanatra.

„A környezetemben szerencsére voltak charter hajósok, ilyen fiatal srácok, akik azonnal odarohantak és segítettek, úgyhogy innen is nagyon köszönöm nekik. De a mentősök is nagyon kedvesek voltak, szerencsére oda lábon tudtam már menni, nem kellett hordágyon vinni, utána pedig a keszthelyi kórházban láttak el, ahol szintén egy csodálatos csapat foglalkozott velem, akik mindent megtettek” – tette még hozzá.

Zsidró Tamás jövő héten már vissza akar térni a munkához.
Zsidró Tamás párja mindent megtesz, hogy a mesterfodrász mielőbb felépüljön (Fotó: Markovics Gábor)

Zsidró Tamás bordatörése után otthon lábadozik

A sérült fodrász most már otthoni körülmények között gyógyul, bár a teljes felépülésig még jó néhány hetet várni kell. Addig pedig Zsidró Tamás barátnője igazi ápolónőként viseli gondját.

Ez a bordatörés olyan, hogy még gipszelni sem lehet, úgyhogy azóta itthon szenvedek. Alig tudok beszélni, mert már a beszéd is nagyon nehéz, meg a levegő vétel és minden hasonló tevékenység. Gyógyítgat a barátnőm, mindenféle kütyüket szereztünk, illetve a barátnőm készített fekete nadálytős borogatást. Nem egy kellemes állapot, akinek esetleg volt már bordatörése, az tudja jól. Mindenki azt mondja, hogy 4-5 hét a felépülés, de én jövő héten már hajat fogok vágni, ez biztos

– árulta el a frizurakirály a Mokkának.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu