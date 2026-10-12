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Szirénázó mentő vitte kórházba Zsidró Tamást

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 12. 16:00
balesetkórház
A sztárfodrászt hobbija közben érte komoly baleset. Zsidró Tamásra többhetes felépülés vár, miután kiengedték a kórházból.

Attól, hogy már nem igazán nyárias az időjárás, a Balaton és a hajózás szerelmesei nem maradnak otthon. A habokat szelni ilyenkor is lehet, és ez volt Zsidró Tamás terve is a hétvégére. Azonban a sztárfodrász és barátai könnyed vitorlázása szerencsétlen balesettel végződött, aminek következtében Zsidró kórházba került.

zsidró tamás balesetet szenvedett
Zsidró Tamás balesetet szenvedett a Balatonon (Fotó: Mediaworks archív)

Vitorlás helyett szirénázó mentőautóban kötött ki Zsidró Tamás

Nemcsak a nyarat, az őszi hónapokat is szereti a Balatonnál tölteni Zsidró Tamás, aki imádja a környéket. Rengeteget hajózik, illetve gyakran vesz részt tókerülő biciklis túrákon is. Néhány éve például a fiával együtt pattantak kétkerékre. A mostani hétvégét is a vízen töltött volna a mesterfodrász a barátaival, de végül a Keszthelyi Kórházban kötött ki.

Sajnos a hétvégén baleset ért a Badacsonyi kikötőben. Két bordám bánja. Kegyetlen fájdalom. Akinek volt, az tudja. Köszönetet szeretnék mondani a mentősöknek - szirénázva mentünk. A Keszthelyi kórház orvosainak, ápolónőinek, ápolóinak a professzionális ellátásért. A kikötőben a hajóstársaim segítségének, Barlay Kristófnak, Szabó Zalánnak és barátainak hálás köszönetem

- számolt be a történtekről Zsidró Tamás mesterfodrász a közösségi oldalán, és a törött bordái még hetekig fogják emlékeztetni a balesetre.

Nem ez volt Zsidró Tamás első balesete

Néhány éve egy ittas ámokfutó rohant bele Zsidró Tamás autójába, akkor csak a sztárfodrász lélekjelenlétén és a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia.

A pillanat tört része alatt döntöttem, félrerántottam a kormányt, így csak az autóm hátulja sérült meg. A félőrült száguldozó meg sem állt, cserben hagyott, tovább ment. Utólag tudtuk meg, hogy három utcával távolabb nekiment egy villanyoszlopnak, az állította meg. Mi is odamentünk a helyszínre, látni akartam, ki ölt meg majdnem, beszélni akartam vele, de addigra a mentők elvitték. Mint kiderült, ittas állapotban vezetett

- nyilatkozta 2020-ban a történteket követően.

 

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